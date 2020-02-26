 Двох чиновників управління водного господарства затримано на Луганщині під час одержання 100 тис. грн "відкату", - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Чиновники територіального управління водного господарства вимагали від підприємця 100 тис. грн "відкату" за укладення договору на поставку кам'яного вугілля та здійснення проплати бюджетних коштів за зазначену продукцію. Розмір "відкату" становив майже 30% від суми укладеного договору.

Наразі обох затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

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Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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