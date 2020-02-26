 Я буваю там досить часто. Там живе моя дружина і діти, - Рябошапка підтвердив наявність будинку у Франції

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання про опубліковані в ЗМІ фото його будинку у Франції, як давно він був придбаний і за які кошти.

"Придбали ми будинок ще за часів, коли Петро Порошенко був президентом. Це було ще в 2016 році. Будинок придбаний у кредит, який зараз дружина і виплачує за рахунок заробітної плати, одержуваної в Європейському суді", - зазначив Рябошапка.

Він додав, що зарплата дружини є достатньою для оплати цього кредиту. На запитання, чи часто він там буває, генпрокурор відповів: "Звичайно, досить часто. Там же моя дружина і мої діти живуть".

Нагадаємо, інформація про будинок Рябошапки у Франції за півмільйона євро з'явилася сьогодні в деяких ЗМІ. За словами журналістів, будинок розташовано на вулиці Садовій (Rue des Jardins). Живе в ньому дружина глави ГПУ разом із трьома синами - Тимуром, Лукою і Марком, які народилися у Франції і є громадянами цієї країни.

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