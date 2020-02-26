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 Політика України
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Все про:нерухомість (206) Франція (865) Рябошапка Руслан (284)

 Я буваю там досить часто. Там живе моя дружина і діти, - Рябошапка підтвердив наявність будинку у Франції

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка розповів про свій будинок у Франції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання про опубліковані в ЗМІ фото його будинку у Франції, як давно він був придбаний і за які кошти.

"Придбали ми будинок ще за часів, коли Петро Порошенко був президентом. Це було ще в 2016 році. Будинок придбаний у кредит, який зараз дружина і виплачує за рахунок заробітної плати, одержуваної в Європейському суді", - зазначив Рябошапка.

Він додав, що зарплата дружини є достатньою для оплати цього кредиту. На запитання, чи часто він там буває, генпрокурор відповів: "Звичайно, досить часто. Там же моя дружина і мої діти живуть".

Нагадаємо, інформація про будинок Рябошапки у Франції за півмільйона євро з'явилася сьогодні в деяких ЗМІ. За словами журналістів, будинок розташовано на вулиці Садовій (Rue des Jardins). Живе в ньому дружина глави ГПУ разом із трьома синами - Тимуром, Лукою і Марком, які народилися у Франції і є громадянами цієї країни.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177876
 
 
 Топ коментарі
 
Його сім"я там, а він тут на заробітках. Гастарбайтер.
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и вааще Рябошапка- исконно французская фамилие..
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Суки желеножопые. Поголовно- то жены или мамы-папы-тещи руцкие, израйльтяне, французы и американцы, то сто по паспортов другого гражданства, про недвижимоть и офшоры говорить вообще не приходится- это у всех наших "праведных" рукамиводителей. Ну не разу , сволочи, не предатели, не барыги и не коррупционеры. Святые зайцы! Гореть вам в пекле всем.
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и вааще Рябошапка- исконно французская фамилие..
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" Он был вахтёром Русей,

Но в духе парижан,
Себе присвоил званье
Прокурор Руслан ! "
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Його сім"я там, а він тут на заробітках. Гастарбайтер.
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Бывший вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко может возглавить правительство страны, сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на источники в кабмине.

Отмечается, что кандидатуру 60-летнего Тигипко рассматривает президент Украины Владимир Зеленский.
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В 1992 году Тигипко основал "Приватбанк" вместе с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. В разные годы он занимал должности вице-премьер-министра Украины, министра экономики, главы Национального банка, министра социальной политики. Тигипко успел поработать в правительстве Павла Лазаренко, Валерия Пустовойтенко, Виктора Ющенко, Виктора Януковича и Николая Азарова.
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И хорошоковского рассматривают. Все честные-пречестные, лютые патриоты и совсем не предатели и не барыги.
https://www.dialog.ua/ukraine/201997_1582661740
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Можем почитать мой комментарий август 2019=100%. Разумков у Тигипки мальчиком на побегушках. Тигипка-- сынок Кучмы, Кореш Кало,мойского, днепровская жаба.
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Сегодня писал про приключения Миши "русские епта" Порошенко в родном Лондоне. Коммент сразу удалили. А Дубинский предложил послать Мишу на Евровидение от России(кстати голос у Миши так себе).
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Дик і чим діти Рябошапки з французькими паспортами кращі за Мішу в Лондоні????
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Тем что дети Пети живут в Лондоне, Руслана у Парижу.
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Так отож... Бізнес в рашці був і у Пєті, і у Зе, офшори були і у Пєті, і у Зе, вілли на Середземномор'ї є і у Пєті, і у Зе... Пєя літає на Мальдіви, а Зе - в Оман. І як хтось взагалі міг повірити, що Зе - нове чесне обличчя, а не черговий баріга?)))
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А у Авакова виллы в Италии. Интересно где они, там где зараза или нет.
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Я могу оказаться где захочу. А ты из своего мухосранска никуда не денешься.)
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Не,ну обнаглели падлюкы,тут не знаеш как концы з концами связать-пить "бояру",курить "престиж".И главное,шо работаю блин.Может нахер всех послать,и свалить за бугор?
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Суки желеножопые. Поголовно- то жены или мамы-папы-тещи руцкие, израйльтяне, французы и американцы, то сто по паспортов другого гражданства, про недвижимоть и офшоры говорить вообще не приходится- это у всех наших "праведных" рукамиводителей. Ну не разу , сволочи, не предатели, не барыги и не коррупционеры. Святые зайцы! Гореть вам в пекле всем.
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Честный прокурор. Не стесняется людей. Борется с коррупцией. Очищает ряды прокуратуры от аморальных элементов. Настоящий патриот....Французской республики, живет в хорошем районе Парижа, дети местные - нахрен ему возрождать Украину. Это только лохов зовёт Зеленский в эту помойную яму - типа, возрождать. А прокурор на чужбине пенсионером будет - накопает здесь бабла, и на запад.
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100%! Ну что ему Украина,что он здесь потерял? Понятно для чего он здесь-обобрать украинский народ и уехать на свою новую французскую родину, где его семья живет.
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Есть и другой не менее честный прокурор. Луценко его фамилия.
Тот сделал еще проще - окопался в Англии на ПМЖ с супружницей. Как и подобает настоящему патриоту Украины.
На пару, кстати, с г-жой Гонтарерой, самым успешным банкиром Украины.
Оба персонажа, правда, по какой-то иронии судьбы являются близкими к Петру Алексеевичу Порошенко людьми. Но это, разумеется, совпадение чистейшей воды.
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Франция гражданство даёт не по месту рождения, так что .........
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Ви всьо врьоті. Я бываю там достаточно часто. Там живут моя жена и дети, - Рябошапка подтвердил наличие дома во Франции - Цензор.НЕТ 9341 А шо, при Порошенку було лучше?
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если дурнуватый кловун может быть президентом, то почему французу рябошапке нельзя быть генпрокурором Украины?
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ЗЕЛЕНИЙ... ПТАХ.😎🐸😎
(За мотивами "Машина времени")
Нас в такі закидало далі,
Що не кожен би і добіг.
Нас в Омані роками ждали -
Щоб побачити дощ та сніг...
Ми в воді льодяній не плачем,
Не зляка нас вогонь та дим,
Нас не кличуть - ми так прискачем,
А розхльобувать вам самим.
Нас не кличуть - ми так прискачем,
А розхльобувать вам самим...
Видно всім, що за ці півроку
Де не будем - залишим слід,
Що навчились уже, нівроку,
Навіть мокре у нас горить!
Кажуть, десь там за океаном
Зняли Трампа одним дзвінком!
Тільки ми заявляєм прямо:
- Наша Бубочка нєпрічьом!
Тільки ми заявляєм прямо:
- Наша Бубочка нєпрічьом!
2020
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И нахрена ему, по большому счету, Украина? Так, развлечься да бабла срубить, а потом - домой, во Францию, к жене и детям.
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они с Украины только деньги доят а живут и он сам будет там в Еропе также как и кацапы а Зебил свалит в Израиль
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Усьо як у кацапських можновладців: працюють на расєі, а живуть в Парижі, Лондоні та Монако.
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До узеленських претензій нема. Вони якими були, такими і залишились. Є претензії до того бидла яке привело їх до влади.
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керманичі, шо не планують своє майбутнє з Україною - то нах їм ця Україна??? їм тра тіко прибарахліцца тут
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простите что без мата, но зачем нам генпрокурор не собирающийся жить в Украине
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А кажуть, що заробітчани працюють за межами країни. Цей, наприклад, заробляє тут, а живе у злиденній Франції.
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Комусь ЮгікЛуценко був хреновим прокурором... Захотіли з профільною освітою? Ага...
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...можливо я не правий, але не вірю щоб людина маючи все необхідне і навіть більше за кордоном, стала вирішувати проблеми які йому просто не потрібні, патріотизмом в цій команді не пахне.
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...можливо я не правий, але не вірю щоб людина маючи все необхідне і навіть більше за кордоном, стала вирішувати проблеми які йому просто не потрібні, патріотизмом в цій команді не пахне.
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Так что, душа генпрокурора живет во франции, а тут он проезжий француз?
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ну так во Франции Нео, а в Украине мистер Андерсон
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Кличко как ни странно оказался самым умным. У него дети американцы, в Калефорнии живут... Скоро Европе кирдык от вируса.
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И потом они мне будут рассказывать о том, какие они патриоты и как они хотят здесь все изменить к лучшему??? Мда... Трижды дебилы все те, кто голосовал за это зеленое чмо...
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Лихо, если бы я поехал на заработки в польшу, мне насрать было бы на уровень жизни в ней!
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Если его дети граждане Франции, то он или его жена имеют гражданство Франции. По другому никак
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ОН за патриотами Украины охотится , а его дети у Макрона живут и на путина молятся
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І українці Свинарчуки вам не подобаються, і погорілиця Гонтарєва з мікроквартирою в Лондоні, і Хряк порошенко з хатинкою в Іспанії, і француз Рябошапка у нас на заробітках, і Коломойський з паспортами всіх країн світу. То Ківу виберіть з товстим і довгим.
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Французи мають Бонапарта, сир, вино і Париж.
Висока мода тебе тягне - ти їхню мову вчиш,
І хочеш бути подібним на спокійних парижан,
Читати з кавою газету і гризти круасан.
Приспів:
А моя країна - суцільна руїна,
І гордо ходить в кєпках і спортивних штанах.
А моя країна - суцільна руїна,
Як можна не любити свою Землю аж так?

Моя країна має Київ, Волинь і Карпати,
Донбас і Чорне море, Одесу і Львів.
І в ній живуть на повну ногу лиш одні депутати,
Всі інші грають ролі у кіно про лохів.

Стиснувши зуби всі стоять і пропускають кортежі,
За місяць заробляють тільки фляжку вина.
Найбільша радість Українця - дотягнути до завтра,
Ми всі давно в окопах, хоча це не війна

Приспів:
А моя країна - суцільна руїна,
І гордо ходить в кєпках і спортивних штанах.
А моя країна - суцільна руїна,
Як можна не любити свою Землю аж так?

skryabin-*****.
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Как можно было ставить его на эту должность и называть моим человеком
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Украине крайне необходимы чиновники,обладатели только единого,украинского гражданства,постоянно С СЕМЬЁЙ проживающие на территории Украины,хранящие свои средства ТОЛЬКО В УКРАИНСКИХ банках.Только такие могут быть по-настоящему независимы ни от властей стран проживания членов семьи,ни от властей страны иного гражданства..........Долой из чиновничества всех этих "шапок"!!!
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"Сьогодні" ??? Смієтеся ? Про це було відомо з початку його призначення,й ніким не приховувалось !!! Журналісти
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Є така думка:
"Приколісти Шуфрич із Кузьміним, вирішили познущатися з українського правосуддя і оббрехали Петра Порошенка в розкраданні коштів МВФ. Все б нічого, але якийсь правовий геній напоумив їх ще додатково до Порошенка звинуватити Обаму і Байдена. Тут вже Генпрокуророві або відбиватися від американського посольства, або ставити хрест на своєму французькому маєтку. Але справа буде не повною, коли й американська Феміда не спробує захистити честь своїх екс-президента і екс-віце-президента...А може це Шуфрич із Кузьміним так собі американські візи пробили,щоб їздити на допити чи на слухання а заодно і в Маямі пузо погріти...Правда, одного разу можна буде трохи затриматися на довше..... P.S. Так там ще Микола Скорик фігурує, і Юрій Загородній, і це навіть організована група! Прикольно! Банда депутатів! Перша в українському праві!" Volodymyr Tsybulko
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Тут уже писали. Франция не предоставляет гражданство по рождению! Либо Рябошапка,либо его жена,либо они оба -должны быть гражданами пятой республики. Так что возможно у нас первый генпрокурор-гражданин свободной Франции! Есть предмет для гордости!
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В СССР доступ к гос. тайне и наличие постоянно проживающих за границей родственников, были понятиями несовместимыми...
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"...Живет в нем жена главы ГПУ вместе с тремя сыновьями - Тимуром, Лукой и Марком
.."

Чисто українські імена! Патріот на всі 100%!
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