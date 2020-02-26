 Я буваю там досить часто. Там живе моя дружина і діти, - Рябошапка підтвердив наявність будинку у Франції

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання про опубліковані в ЗМІ фото його будинку у Франції, як давно він був придбаний і за які кошти.
"Придбали ми будинок ще за часів, коли Петро Порошенко був президентом. Це було ще в 2016 році. Будинок придбаний у кредит, який зараз дружина і виплачує за рахунок заробітної плати, одержуваної в Європейському суді", - зазначив Рябошапка.
Він додав, що зарплата дружини є достатньою для оплати цього кредиту. На запитання, чи часто він там буває, генпрокурор відповів: "Звичайно, досить часто. Там же моя дружина і мої діти живуть".
Нагадаємо, інформація про будинок Рябошапки у Франції за півмільйона євро з'явилася сьогодні в деяких ЗМІ. За словами журналістів, будинок розташовано на вулиці Садовій (Rue des Jardins). Живе в ньому дружина глави ГПУ разом із трьома синами - Тимуром, Лукою і Марком, які народилися у Франції і є громадянами цієї країни.
Но в духе парижан,
Себе присвоил званье
Прокурор Руслан ! "
Отмечается, что кандидатуру 60-летнего Тигипко рассматривает президент Украины Владимир Зеленский.
https://www.dialog.ua/ukraine/201997_1582661740
Тот сделал еще проще - окопался в Англии на ПМЖ с супружницей. Как и подобает настоящему патриоту Украины.
На пару, кстати, с г-жой Гонтарерой, самым успешным банкиром Украины.
Оба персонажа, правда, по какой-то иронии судьбы являются близкими к Петру Алексеевичу Порошенко людьми. Но это, разумеется, совпадение чистейшей воды.
(За мотивами "Машина времени")
Нас в такі закидало далі,
Що не кожен би і добіг.
Нас в Омані роками ждали -
Щоб побачити дощ та сніг...
Ми в воді льодяній не плачем,
Не зляка нас вогонь та дим,
Нас не кличуть - ми так прискачем,
А розхльобувать вам самим.
Нас не кличуть - ми так прискачем,
А розхльобувать вам самим...
Видно всім, що за ці півроку
Де не будем - залишим слід,
Що навчились уже, нівроку,
Навіть мокре у нас горить!
Кажуть, десь там за океаном
Зняли Трампа одним дзвінком!
Тільки ми заявляєм прямо:
- Наша Бубочка нєпрічьом!
Тільки ми заявляєм прямо:
- Наша Бубочка нєпрічьом!
2020
Висока мода тебе тягне - ти їхню мову вчиш,
І хочеш бути подібним на спокійних парижан,
Читати з кавою газету і гризти круасан.
Приспів:
А моя країна - суцільна руїна,
І гордо ходить в кєпках і спортивних штанах.
А моя країна - суцільна руїна,
Як можна не любити свою Землю аж так?
Моя країна має Київ, Волинь і Карпати,
Донбас і Чорне море, Одесу і Львів.
І в ній живуть на повну ногу лиш одні депутати,
Всі інші грають ролі у кіно про лохів.
Стиснувши зуби всі стоять і пропускають кортежі,
За місяць заробляють тільки фляжку вина.
Найбільша радість Українця - дотягнути до завтра,
Ми всі давно в окопах, хоча це не війна
Приспів:
А моя країна - суцільна руїна,
І гордо ходить в кєпках і спортивних штанах.
А моя країна - суцільна руїна,
Як можна не любити свою Землю аж так?
skryabin-*****.
"Приколісти Шуфрич із Кузьміним, вирішили познущатися з українського правосуддя і оббрехали Петра Порошенка в розкраданні коштів МВФ. Все б нічого, але якийсь правовий геній напоумив їх ще додатково до Порошенка звинуватити Обаму і Байдена. Тут вже Генпрокуророві або відбиватися від американського посольства, або ставити хрест на своєму французькому маєтку. Але справа буде не повною, коли й американська Феміда не спробує захистити честь своїх екс-президента і екс-віце-президента...А може це Шуфрич із Кузьміним так собі американські візи пробили,щоб їздити на допити чи на слухання а заодно і в Маямі пузо погріти...Правда, одного разу можна буде трохи затриматися на довше..... P.S. Так там ще Микола Скорик фігурує, і Юрій Загородній, і це навіть організована група! Прикольно! Банда депутатів! Перша в українському праві!" Volodymyr Tsybulko
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Чисто українські імена! Патріот на всі 100%!