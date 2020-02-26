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 Політика України
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Все про:нерухомість (206) Франція (867) Рябошапка Руслан (289)

 Рябошапка підтвердив наявність будинку у Франції: Я буваю там доволі часто. Там живуть моя дружина і діти

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка розповів про свій будинок у Франції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання про опубліковані в ЗМІ фото його будинку у Франції, як давно він був придбаний і за які кошти.

"Придбали ми будинок ще за часів, коли Петро Порошенко був президентом. Це було ще в 2016 році. Будинок придбаний у кредит, який зараз дружина і виплачує за рахунок заробітної плати, одержуваної в Європейському суді", - зазначив Рябошапка.

Він додав, що зарплата дружини є достатньою для оплати цього кредиту. На запитання, чи часто він там буває, генпрокурор відповів: "Звичайно, досить часто. Там же моя дружина і мої діти живуть".

Нагадаємо, інформація про будинок Рябошапки у Франції за півмільйона євро з'явилася сьогодні в деяких ЗМІ. За словами журналістів, будинок розташовано на вулиці Садовій (Rue des Jardins). Живе в ньому дружина глави ГПУ разом із трьома синами - Тимуром, Лукою і Марком, які народилися у Франції і є громадянами цієї країни.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177876
 
 
 Топ коментарі
 
Його сім"я там, а він тут на заробітках. Гастарбайтер.
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Честный прокурор. Не стесняется людей. Борется с коррупцией. Очищает ряды прокуратуры от аморальных элементов. Настоящий патриот....Французской республики, живет в хорошем районе Парижа, дети местные - нахрен ему возрождать Украину. Это только лохов зовёт Зеленский в эту помойную яму - типа, возрождать. А прокурор на чужбине пенсионером будет - накопает здесь бабла, и на запад.
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и вааще Рябошапка- исконно французская фамилие..
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Почему народ Украины такой несчастный ? Потому что во-власть пролезают коррупционеры .
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Да! Именно так! Коррупционеров нам японцы завозят и силой принуждают их избирать. Ой горе горе, доле наша ехидная....
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Це як в анекдоті коли дитина побачила чим займаються батьки в спальні. І ЦІ ЛЮДИ ЗАБОРОНЯЮТЬ МЕНІ КОВИРЯТИСЯ В НОСІ!? У цього екземпляра сім'я живе в Франції. Питання він буде працювати на Україну? НІ! Він буде працювати на добробут свій в Франції. Він буде дбати про українців? Ні! Він буде продавати їх інтереси. ВІН БУДЕ ПРОДАВАТИ УКРАЇНУ. ТАКИМ НЕ МІСЦЕ В ВЛАДІ. ОЧОЛЮВАТИ УКРАЇНУ, БУТИ ЇЇ КЕРІВНИКАМИ ПОВИННІ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ІНШОГО ГРОМАДЯНСТВА, ЯКІ СЛУЖИЛИ В ЗСУ, ЗАХИЩАЛИ УКРАЇНУ НА ВІЙНІ З АГРЕСОРОМ, БУЛИ ВОЛОНТЕРАМИ. РЕШТА ЦЕ МАЛОРОСИ, АБО ЗРАДНИКИ, АБО ВОРГИ. ЇМ НЕ МІСЦЕ В ВЛАДІ.
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" Дом приобретен в кредит, который сейчас жена и выплачивает за счет заработной платы, получаемой в Европейском суде ", -Источник:https://censor.net.ua/n3177876 А в своей декларации жена указывает, что все это приобретено и обеспечивается на доходы мужа. Вот такая )(уйня малята.
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чувак хорошо подготовился к побегу, его в Украине ничего не держит, стопудово на Украину генпрокурору насрать..
походу "свой на стопроцентов" украинофоб посмотрел на своих подельников, Монику-разведёнку и антиполицая Авакова, и решил сделать как все, кому на Украину наплевать и своё будущее они видячт закордоном, а вы, зебилы, сосите хйла..
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Традиция уже такая сложилась за годы независимости. Каждый можновладец должен иметь "хатынку" за "бугром".
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Зебіли думать не вміють!! ДЛЯ ЧОГО ЙОМУ УКРАЇНА????? ДЛЯ ТОГО ЩОБ НАХАПАТЬ БІЛЬШЕ ГРОШЕЙ - У ФРАНЦІЇ ВІН НАЙКРАЩЕ, ЩО МОЖЕ БУТИ КЛЕРКОМ з зарплатнею 1,5 тис. євро!! Ще раз доводить, що 73% просто сміття для України! Добре, що 73 не від усієї к-ті населення!
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Уявляю собі, які душевні хвилювання за рідну Україну переживає людина, усі діти якої громадяни Франції...
Зебіли, ви невиліковні... Кого ви обрали???
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