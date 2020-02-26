 Тристороння контактна група обговорить 26 лютого в Мінську нові ділянки розведення сил на Донбасі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

На попередньому засіданні, 12 лютого, в рамках ТКГ обговорювалося розведення сил і засобів у районі Гнутове, проте остаточно це питання не було вирішене. За словами спецпредставника ОБСЄ в ТКГ Гайді Грау, на засіданні в середу дискусія з розведення сил буде продовжена. "Я не можу сказати, що буде далі, чи будуть якісь рішення на наступній зустрічі, але це, звичайно ж, дуже важливо і було б бажано", - зазначила Грау після засідання ТКГ 12 лютого.

Крім того, як очікується, ТКГ обговорить питання загострення ситуації на Донбасі 18 лютого, а також продовжить обговорення обміну утримуваними особами, забезпечення водопостачання через лінію зіткнення, виплат пенсій та дискусію з питань особливого статусу Донбасу, а також імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.

Традиційно перед засіданням ТКГ проводять роботу її чотири підгрупи: з безпеки, з політичних, економічних і гуманітарних питань.

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