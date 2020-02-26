EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  611  31
Все про:перемовини (1451) Мінськ (534) Донбас (15409) Тристороння контактна група (179) Грау Хайді (4)

 Тристороння контактна група обговорить 26 лютого в Мінську нові ділянки розведення сил на Донбасі

Чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) із врегулювання ситуації на південному сході України пройде в середу в Мінську.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

На попередньому засіданні, 12 лютого, в рамках ТКГ обговорювалося розведення сил і засобів у районі Гнутове, проте остаточно це питання не було вирішене. За словами спецпредставника ОБСЄ в ТКГ Гайді Грау, на засіданні в середу дискусія з розведення сил буде продовжена. "Я не можу сказати, що буде далі, чи будуть якісь рішення на наступній зустрічі, але це, звичайно ж, дуже важливо і було б бажано", - зазначила Грау після засідання ТКГ 12 лютого.

Крім того, як очікується, ТКГ обговорить питання загострення ситуації на Донбасі 18 лютого, а також продовжить обговорення обміну утримуваними особами, забезпечення водопостачання через лінію зіткнення, виплат пенсій та дискусію з питань особливого статусу Донбасу, а також імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.

Традиційно перед засіданням ТКГ проводять роботу її чотири підгрупи: з безпеки, з політичних, економічних і гуманітарних питань.

Читайте також: Генсек ОБСЄ Гремінгер найближчим часом планує відвідати Київ і Донбас

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177874
 
 
 Топ коментарі
 
Всі хто голосував за Зеленського після смерті попадуть в Росію.
 показати весь коментар
 
Твої руки в крові українців, крот. Це ж був твій вибір.
 показати весь коментар
 
До їхнього суду? Вам говорили, що у них справжніх судів не буде.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Всі хто голосував за Зеленського після смерті попадуть в Росію.
 показати весь коментар
 
 
Може вже час подати на Зелєбобу до суду,за державну зраду?
 показати весь коментар
 
 
До їхнього суду? Вам говорили, що у них справжніх судів не буде.
 показати весь коментар
 
 
До суду реформованому Петром Порошенко.
 показати весь коментар
 
Тому ти обрав Зе, який створив кишеньковий суд. Продовжуй брехати.
 показати весь коментар
 
 
Шо то були за реформи,шо суд став кишеньковим?
 показати весь коментар
 
Твої руки в крові українців, крот. Це ж був твій вибір.
 показати весь коментар
 
 
Ващі руки обісрані шакаладом,з дупи Петра.
 показати весь коментар
 
Тому ти обрав набагато гіршого, який знищує Україну. "Чудова" у тебе логіка.🧐
 показати весь коментар
 
 
Не гіршого,а іншого,для мене вони однакові.
 показати весь коментар
 
Спочатку йому би визнати, що його вибір призвів до появи такої зевлади.
 показати весь коментар
 
 
Зелєбоба це наслідок п"яти років правління Петра.
 показати весь коментар
 
 
Давай бреши далі та знаходь виправдання своєму недолугому вибору.
 показати весь коментар
 
 
Петики совсем сдурели от бессильной злости. Терпите, то ли еще будет! Тристороння контактна група обговорить 26 лютого в Мінську нові ділянки розведення сил на Донбасі - Цензор.НЕТ 5271
 показати весь коментар
 
 
"Я не могу сказать, что будет дальше, Источник: https://censor.net.ua/n3177874
На сегодняшний день это могло бы быть основной темой.......
НО, в отличие от спецпредставителя ОБСЕ , я скажу -
ДАЛЬШЕ БУДЕТ Ж*ПА
 показати весь коментар
 
 
увы, как вы правы. смотрю как сдаёт Украину в рабство раиссии и ничего не могу сделать, ведь это выбор большинства, тех кто в смартфоне устали от войны. Выглядит очонь, очень мрачно, не смогли до конца постоять за свою свободу.
Кстати этот человек во многом прав, прав на все 100%https://www.youtube.com/watch?v=69YT1Aaij84
 показати весь коментар
 
 
Нужно не отводить,а нужно минировать подходы и отгораживаться навсегда от московской Орды и продолжать жить дальше,вся остальная возня только способствует дальнейшему проникновению московской Орды вглубь Украины.
 показати весь коментар
 
 
Тобто росіяни та сепари захоплюють залишену ЗСУ українську землю, а ми продовжуємо відводити війська?
 показати весь коментар
 
 
Зеленая Сопля ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬ ВОЙСКА при малейшей провокации!
А вместо этого отводит войска и на других участках.
Это ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА!

 показати весь коментар
 
 
Зеленський не зраджував своєї країни.
 показати весь коментар
 
Формально зараз не треба говорити про зраду, бо довести це неможливо. Тепер навіть невідомо скільки насправді виборців підтримують зевладу, бо центри Разумкова постійно брешуть.
 показати весь коментар
 
Черговий розводняк. Спочатку лохів розвів, а зараз українську землю здає ворогу.

Зебіли! Ваша карма зробить вам таку шапочку, що голодомор ла Друга світова - це будуть квіточки в порівнянні з тим, що вас очікує.
 показати весь коментар
 
 
И я смотрю что остановить этих Слуг Врагов народа уже некому...сумно ***...
 показати весь коментар
 
 
А виборці Зе раніше говорили, що у випадку поганої роботи будуть його знімати. Всі пояснення, що вони цього не зможуть зробити відкидалося. Тепер маємо зевладу.
 показати весь коментар
 
 
Шо то є врегулювання ситуації, як можна врегулювати війну?
 показати весь коментар
 
 
Ото сцикло сцить в очі,а ви роса з неба,так зелофіли.
 показати весь коментар
 
Дебилов жизнь не учит. Дебилов нужно бить палкой по голове и изгонять из села
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору