 Тристороння контактна група обговорить 26 лютого в Мінську нові ділянки розведення сил на Донбасі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
На попередньому засіданні, 12 лютого, в рамках ТКГ обговорювалося розведення сил і засобів у районі Гнутове, проте остаточно це питання не було вирішене. За словами спецпредставника ОБСЄ в ТКГ Гайді Грау, на засіданні в середу дискусія з розведення сил буде продовжена. "Я не можу сказати, що буде далі, чи будуть якісь рішення на наступній зустрічі, але це, звичайно ж, дуже важливо і було б бажано", - зазначила Грау після засідання ТКГ 12 лютого.
Крім того, як очікується, ТКГ обговорить питання загострення ситуації на Донбасі 18 лютого, а також продовжить обговорення обміну утримуваними особами, забезпечення водопостачання через лінію зіткнення, виплат пенсій та дискусію з питань особливого статусу Донбасу, а також імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.
Традиційно перед засіданням ТКГ проводять роботу її чотири підгрупи: з безпеки, з політичних, економічних і гуманітарних питань.
На сегодняшний день это могло бы быть основной темой.......
НО, в отличие от спецпредставителя ОБСЕ , я скажу -
ДАЛЬШЕ БУДЕТ Ж*ПА
Кстати этот человек во многом прав, прав на все 100%https://www.youtube.com/watch?v=69YT1Aaij84
А вместо этого отводит войска и на других участках.
Это ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА!
Зебіли! Ваша карма зробить вам таку шапочку, що голодомор ла Друга світова - це будуть квіточки в порівнянні з тим, що вас очікує.
СлугВрагов народа уже некому...сумно ***...