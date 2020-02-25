 Області звітують щодня. Ми не чекаємо ніяких несподіванок, - Данілов про ситуацію з коронавірусом

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба РНБО.

"Області звітують щодня о 8:00 ранку і о 16:00. Ми не очікуємо ніяких несподіванок. Завтра на 10:00 всі обласні адміністрації проведуть засідання відповідних комісій із надзвичайних ситуацій і техногенної безпеки. Вони мають забезпечити умови для проведення температурного скринінгу на кордоні, а також перевірити всі медичні установи, які, в разі необхідності, зможуть прийняти інфікованих", - зазначив Данілов.

Як повідомляється, у зв'язку з ситуацією з контролю коронавірусу у вівторок у міністерстві внутрішніх справ України відбулася нарада під головуванням Данілова.

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