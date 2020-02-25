 Області звітують щодня. Ми не чекаємо ніяких несподіванок, - Данілов про ситуацію з коронавірусом

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба РНБО.
"Області звітують щодня о 8:00 ранку і о 16:00. Ми не очікуємо ніяких несподіванок. Завтра на 10:00 всі обласні адміністрації проведуть засідання відповідних комісій із надзвичайних ситуацій і техногенної безпеки. Вони мають забезпечити умови для проведення температурного скринінгу на кордоні, а також перевірити всі медичні установи, які, в разі необхідності, зможуть прийняти інфікованих", - зазначив Данілов.
Як повідомляється, у зв'язку з ситуацією з контролю коронавірусу у вівторок у міністерстві внутрішніх справ України відбулася нарада під головуванням Данілова.
А в это в время в Китае за 6 дней построили фабрику, которая будет производить 250 тыс. медицинских масок в день. Про построенную в рекордные сроеи больницу только ленивый не знает.Готовность она разная бывает.
Все.
Инфекции типа гриппа остановить нельзя. Только весна положит конец эпидемии, а на следующий год все повторится.
ибо с такими профи...
- Знаю. ОРВИ.
11 млн. для них не є неприйнятною втратою, китайські баби нарожали б дуже швидко. Зате світ було б врятовано.
Не можна діяти методами Жукова, але їхні ринки з висушеними трупами гризунів краще зпалити.