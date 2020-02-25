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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Данілов (82) COVID-19 (289)

 Області звітують щодня. Ми не чекаємо ніяких несподіванок, - Данілов про ситуацію з коронавірусом

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що ситуація з коронавірусом повністю під контролем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба РНБО.

"Області звітують щодня о 8:00 ранку і о 16:00. Ми не очікуємо ніяких несподіванок. Завтра на 10:00 всі обласні адміністрації проведуть засідання відповідних комісій із надзвичайних ситуацій і техногенної безпеки. Вони мають забезпечити умови для проведення температурного скринінгу на кордоні, а також перевірити всі медичні установи, які, в разі необхідності, зможуть прийняти інфікованих", - зазначив Данілов.

Як повідомляється, у зв'язку з ситуацією з контролю коронавірусу у вівторок у міністерстві внутрішніх справ України відбулася нарада під головуванням Данілова.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177873
 
 
 Топ коментарі
 
За великим рахунком сіпатися пізно.
Все.
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Самое страшное, что кто-то этому еще верит. Непонятно только кого они успокаивают -- себя или окружающих.
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Самое страшное, что кто-то этому еще верит. Непонятно только кого они успокаивают -- себя или окружающих.
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Данилов соловьем уханским заливается.А чего нам бояться, если министр Зоряна Скалецкая из Санжар написала, что тест-систем, которые имеются в настоящее время в Украине, хватит для проверки на коронавирус более 900 человек.
А в это в время в Китае за 6 дней построили фабрику, которая будет производить 250 тыс. медицинских масок в день. Про построенную в рекордные сроеи больницу только ленивый не знает.Готовность она разная бывает.
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Ну и шо з того шо отчитываются. Какая реакция будет на случай заражения? Повезут при помощи вертолетов, БТР и войск в Санжары?
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А никто и не знает правды -- есть ли реальные случаи заражения. Тест-системы до сих пор на складе ЦОЗ. И их крайне мало. Власть так их не закупила, хоть все время и обещала.
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Предлагаю всем зебилам мерять у себя температуру "каждый день в 8:00 утра и в 16:00". Польза будет примерно как от тех мер, что озвучил Данилов. ОБласти отчитываются каждый день. Мы не ждем никаких неожиданностей, - Данилов о ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 3643
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За великим рахунком сіпатися пізно.
Все.
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я это говорил как только все началось.
Инфекции типа гриппа остановить нельзя. Только весна положит конец эпидемии, а на следующий год все повторится.
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А почему бы Ослу не издать указ - Вирус, уходи раз два! А Данилов немедленно его доведет до населения.
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- Изя, ты не знаешь, как переводится коронавирус на русский язык.
- Знаю. ОРВИ.
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тест на корновиврус есть нет есть 700 штук это победа довбни
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Короче населення має самостійно розробити методи захисту від коронавірусу, а на волонтерів надіятися що розроблять вакцину і ліки.
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А поки мені розповідали про заплановане скорочення 178 лікарів у лікарні швидкої допомоги. Тому частина лікарів готується звільнятися і шукає роботу. А ви все про заходи боротьби з короновірусом?
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Области отчитываются каждый день. Мы не ждем никаких неожиданностей, - Данилов о ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2258УКРАИНА ГОТОВА К ЭПИДЕМИИ ! ДАНИЛОВ ДЕМОНСТРИРУЕТ ЗАЩИТНЫЙ КОСТЮМ !!!!!!!!!!!!
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Треба було китайцям діяти рішуче з самого початку. Після перших випадків зараження - термоядерним ударом знищити Ухань разом з усім населенням.
11 млн. для них не є неприйнятною втратою, китайські баби нарожали б дуже швидко. Зате світ було б врятовано.
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Нет. Нужно было закрыть в карантине наглухо. А то некоторые Ослы захотели пиар устроить. И вот результат.
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Або так, якщо не настільки радикільно з ядерною бімбою.
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Закрытие тубдиспансеров в областях, сокращение субвенций на охрану здоровья, нищенские прайсы гарантированных услуг и прочее, прочее, прочее.
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Справа у тому, що поняття "початок" дуже розмите. Завжди здається, що завтра біда відступить, і радикальні кроки не ************. Після завтра - те ж саме.
Не можна діяти методами Жукова, але їхні ринки з висушеними трупами гризунів краще зпалити.
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собраниями Данилов больницы не подготовишь
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А сборище профанов ничего больше делать не умеет. Не научено.
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Власти всех стран пытаются защитить своих граждан от распространения коронавируса: ограничивают передвижение, проводят брифинги, рассказывая о способах защиты населения, вводят в случае необходимости чрезвычайное положение… тогда как украинские чиновники ведут себя по принципу «появится вирус - тогда и посмотрим». Тут как бы в воздух уходит вопрос, готовы ли мы к потенциальной вспышке эпидемии. Власти не смогли подготовить условия для размещения группы здоровых сограждан, заперли их в старом, неотремонтированном госпитале. А представьте худший вариант? Но Мы понимаем: при любом раскладе защитить нас некому....(с)
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Вот по этому новосанжарцы и защищались чем могли. только силы не равные. И оружие на стороне Осла.
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Такое впечатление что эти топ-дебилы в Киеве из другой галактики! Этот Данилов был в областных больницах, видел состояние инфекционных отделений? Это ж такое может нести или полный дегенерат или неадекват не владеющий нормальной информацией! До сих пор в западных областях нет тест систем при том что все адекватные уже понимают что скоро к Пасхе туда поедут заробитчане из Италии а они меряют температуру на границе! Это ж плять неадекваты! Каждый раз одно и тоже, каждый раз! 3 месяца готовятся к зиме и отчитываются что готовы на 100% а как только выпадает снег у них нет ни песка ни соли. Так и с этим коронавирусом!
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Надпись на толстовке помните? Этим с@кам все абсолютно "POHUY". Они надеются, что верхушку власти эпидемия не затронет.
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Ну да, области отчитываются. Встал такой заведующий больницей в 7:50, протер глаза, взял мобильник и позвонил в областную: "Без подій", а с областной к вам в таком же порядке. Как дети малые
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Если инкубационный период от 14 до 27 дней, то какой смысл измерять температуру прибывающим в Украину? Выявить несколько человек с обычным гриппом отправить их на карантин и при этом пропустить сотни зараженных которые разнесут заразу по регионам?
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"Мы не ждем никаких неожиданностей, - Данилов о ситуации с коронавирусом"- он то сам хотя бы понял, что сморозил. По сути чиновник высшего ранга признает в полной неподготовлености к возможным неожиданостям. И вероятно это правда, иначе было бы сказано "МЫ ГОТОВЫ К ЛЮБЫМ НЕОЖИДАННОСТЯМ".
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