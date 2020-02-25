 Люди були необізнані і не могли об'єктивно оцінити ситуацію, - священники ПЦУ, які прибули в Нові Санжари

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Кілька священників ПЦУ приїхали в Нові Санжари щоб підтримати евакуйованих з Уханя громадян України і заспокоїти місцевих жителів.

"Наші співгромадяни мають почуватися в безпеці і знати про те, що ми готові їх підтримати. У цьому функція нашої Церкви", - зазначив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

Священники передали книги і настільні ігри евакуйованим із Китаю громадянам, які перебувають на обсервації в медцентрі.

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Як зазначив священник Сергій Дмитрієв "місцеві жителі не могли об'єктивно оцінити ситуацію і поговорити з владою. Їм ніхто не пояснював, що відбувається".

Після візиту служителів Церкви, місцевий священник, Дмитро Педина, який схвалював протести жителів, вибачився перед ними і підтримав евакуйованих з Уханя.

Під час свого перебування в місті, священники Православної Церкви України разом із лідерами місцевих релігійних громад звершили молебень за здоров'я всіх українців, які прибули з Китаю, за медичний персонал, який ними опікується і місцевих жителів Нових Санжар.

"Дуже добре, що ви - духівники звернули увагу на кризу духовності. І приїхали підтримати всіх нас. Шкода, що держава відвернулася від своїх громадян. Люди були не поінформовані. Нам тільки треба ж було розповісти, що відбувається. А не лякати танками і військовими. Уявіть собі, люди ведуть дітей у садок, до школи, а тут БТРи, автомати, люди в формі. Ми не проти своїх співгромадян, що опинилися в обсервації і хочемо їм допомагати", - пояснила одна з місцевих мешканок.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Всього на обсервації перебувають 94 людини - включно з екіпажем літака і супроводжуючими особами.

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