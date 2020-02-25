 Люди були необізнані і не могли об'єктивно оцінити ситуацію, - священники ПЦУ, які прибули в Нові Санжари

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Кілька священників ПЦУ приїхали в Нові Санжари щоб підтримати евакуйованих з Уханя громадян України і заспокоїти місцевих жителів.
"Наші співгромадяни мають почуватися в безпеці і знати про те, що ми готові їх підтримати. У цьому функція нашої Церкви", - зазначив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.
Священники передали книги і настільні ігри евакуйованим із Китаю громадянам, які перебувають на обсервації в медцентрі.
Як зазначив священник Сергій Дмитрієв "місцеві жителі не могли об'єктивно оцінити ситуацію і поговорити з владою. Їм ніхто не пояснював, що відбувається".
Після візиту служителів Церкви, місцевий священник, Дмитро Педина, який схвалював протести жителів, вибачився перед ними і підтримав евакуйованих з Уханя.
Під час свого перебування в місті, священники Православної Церкви України разом із лідерами місцевих релігійних громад звершили молебень за здоров'я всіх українців, які прибули з Китаю, за медичний персонал, який ними опікується і місцевих жителів Нових Санжар.
"Дуже добре, що ви - духівники звернули увагу на кризу духовності. І приїхали підтримати всіх нас. Шкода, що держава відвернулася від своїх громадян. Люди були не поінформовані. Нам тільки треба ж було розповісти, що відбувається. А не лякати танками і військовими. Уявіть собі, люди ведуть дітей у садок, до школи, а тут БТРи, автомати, люди в формі. Ми не проти своїх співгромадян, що опинилися в обсервації і хочемо їм допомагати", - пояснила одна з місцевих мешканок.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
Всього на обсервації перебувають 94 людини - включно з екіпажем літака і супроводжуючими особами.
Открытые окна - это не нарушение, вирус не распространяется далеко. Еще что?
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Нє....Просто тупому бидлу дали нахаляву водяри і накрутили хвоста що їм пздц і вони загинуть страшною смертю в муках коли туди привезуть українців з Китаю. А декому типу політруків чи комсоргів ще й пару грн може всунули,щоб людей накручували. От і вся історія.а деяким протверезівшим бидлякам наступного дня крім похмілля ще й залишки совісті прокинулися і вони відосікі записали з вибаченнями. От і все.
Допустить что вина и на власти и на сандарцах 50/50 - не?
Читайте, пока не заспамили..а то и забанят ...
Но надо честно признать в стране где 3/4 населения необразованное стадо, которое ждет что придет царь, ограбит богатых и даст бедным халяву - выборы не могут дать иного результата.
Про вырождение я тоже писал и меня сразу банили, поэтому не буду развивать тему.
Я к болгарам уезжаю-в Будапешт.
Если темы там возникнут-сразу снять,
Бить не надо,а не вникнут-разьяснять"
В средние века когда народ пачками сжигал ведьм и вешал врачей которые якобы "отравляют воду отравой" во время эпидемии чумы - тоже слушать надо было такой народ?
тоже бегал в синагогу,
Евреи,евреи,кругом одни евреи..."
/Аркадий Северный/(кстати одесский еврей).Но он мне нравится.
Привязать провокаторов (которые также под вопросом) к Раше - ну, до таких смелых предположений даже писатель-фантаст Аваков не додумался.
Тут, как говорится, нечего на зеркало пенять... Раша конечно империя зла и главный выгодополучатель от всего этого скандала, но я считаю тут им просто повезло, так карта легла что украинцы сами за них все сделали.
танкиавтобусы патамушта были неправильно информированны, они просто хотели чтобы пришел ПутинПарашенка и спас от фашитстовкороновируса.
Предвижу вопрос, причем тут Парашенка, и кто их неправильно информировал. А вот кто. "Как стало известно, Порошенко был готов договорится и заплатить из собственного кармана, чтобы эвакуированные украинцы прошли обсервацию в ЕС. Но слуги непонятно какого народа, с воплями: "абы только не Порошенко!" устроили квест-шоу, опозорив Украину на весь мир". https://twitter.com/SvitlanaBasova/status/1230567969937350656