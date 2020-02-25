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  2023  80
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Все про:ПЦУ (532) COVID-19 (289) Нові Санжари (107)

 Люди були необізнані і не могли об'єктивно оцінити ситуацію, - священники ПЦУ, які прибули в Нові Санжари

Офіс президента і Міністерство охорони здоров'я запропонували священникам виступити комунікаторами у спілкуванні місцевих жителів і чиновників у Нових Санжарах. 23 лютого від ПЦУ в Нові Санжари прибуло кілька священників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Кілька священників ПЦУ приїхали в Нові Санжари щоб підтримати евакуйованих з Уханя громадян України і заспокоїти місцевих жителів.

"Наші співгромадяни мають почуватися в безпеці і знати про те, що ми готові їх підтримати. У цьому функція нашої Церкви", - зазначив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

Священники передали книги і настільні ігри евакуйованим із Китаю громадянам, які перебувають на обсервації в медцентрі.

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Як зазначив священник Сергій Дмитрієв "місцеві жителі не могли об'єктивно оцінити ситуацію і поговорити з владою. Їм ніхто не пояснював, що відбувається".

Після візиту служителів Церкви, місцевий священник, Дмитро Педина, який схвалював протести жителів, вибачився перед ними і підтримав евакуйованих з Уханя.

Під час свого перебування в місті, священники Православної Церкви України разом із лідерами місцевих релігійних громад звершили молебень за здоров'я всіх українців, які прибули з Китаю, за медичний персонал, який ними опікується і місцевих жителів Нових Санжар.

"Дуже добре, що ви - духівники звернули увагу на кризу духовності. І приїхали підтримати всіх нас. Шкода, що держава відвернулася від своїх громадян. Люди були не поінформовані. Нам тільки треба ж було розповісти, що відбувається. А не лякати танками і військовими. Уявіть собі, люди ведуть дітей у садок, до школи, а тут БТРи, автомати, люди в формі. Ми не проти своїх співгромадян, що опинилися в обсервації і хочемо їм допомагати", - пояснила одна з місцевих мешканок.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Всього на обсервації перебувають 94 людини - включно з екіпажем літака і супроводжуючими особами.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177870
 
   
 Топ коментарі
 
И дуракам уже понятно, что власть виновата в событиях в Новых Санжарах. Людей не предупредили, не проинформировали, выкинули им в отврытый не приспособленный санаторий подозрительных прилетевших из Китая и как хотите так и поступайте. Тем более этих пассажиров не приняли ни в Харькове, ни в Тернополе. Позор такой власти. И позор, что она свою глупость еще и вешает на людей, говоря , что они дикие. С больной головы на здоровую. Идиоты.
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Страшно навіть подумати щоб зробили люди які б знали як бездарно буде організований карантин, що Скалецька, Аваков, Гончарук та інші будуть порушувати карантин і виносити заразу назовні, що будуть відриті вікна та балкони всередині карантинних приміщень і зараза буде розлітатись повітрям по населеному пункту, що не зможуть виловити котів та собак (не натягнуть навіть сітки рабиці навколо карантину), що не зможуть навіть натягнути намет на вході для дезінфекції, що будуть швендяти по корпусу всі підряд по всім поверхам, порушуючи карантинний режим, що не буде навіть медичного керівника цього бардаку-карантину!
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И поэтому Неосведомленные начали кидать камни в людей, как дикари. А они, вообще, оседомлены, какие сроки и штрафы светят за хулиганство, убийство и т. д..?
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И эти тут, как здесь. Мудрые помощники, ****. Люди были неосведомлены и не могли объективно оценить ситуацию, - священники ПЦУ, прибывшие в Новые Санжары - Цензор.НЕТ 9754
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Страшно навіть подумати щоб зробили люди які б знали як бездарно буде організований карантин, що Скалецька, Аваков, Гончарук та інші будуть порушувати карантин і виносити заразу назовні, що будуть відриті вікна та балкони всередині карантинних приміщень і зараза буде розлітатись повітрям по населеному пункту, що не зможуть виловити котів та собак (не натягнуть навіть сітки рабиці навколо карантину), що не зможуть навіть натягнути намет на вході для дезінфекції, що будуть швендяти по корпусу всі підряд по всім поверхам, порушуючи карантинний режим, що не буде навіть медичного керівника цього бардаку-карантину!
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пруфы про порушення карантиру есть?
Открытые окна - это не нарушение, вирус не распространяется далеко. Еще что?
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Открытые окна - это не нарушение..... плюнул попал на кошку ,, кошка пришла домой поигралась с ребенком .... продолжать ? недоеденный бутерброд кинул собаке, продолжать ,7
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если бы вирусы так распространялись, все города были бы охвачены эпидемией того же гепатита. Но этого не наблюдается.
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Иди в жопу.Не мешай "дискутировать",А то сразу-пруфы.Дай хоть по3.14здеть братан.Не в обиду.
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давай тогда лучше про бвб Как думаешь, пани министерка обменивается вирусами с коллегами по несчастью?
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Давай про баб.Вот Юлька,к примеру-"вана ж працюе".Не спить,не йисть,не того,а працюе.
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не, Юлька уже не баба а бабця, про нее не интересно.
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Люди были неосведомлены...

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Нє....Просто тупому бидлу дали нахаляву водяри і накрутили хвоста що їм пздц і вони загинуть страшною смертю в муках коли туди привезуть українців з Китаю. А декому типу політруків чи комсоргів ще й пару грн може всунули,щоб людей накручували. От і вся історія.а деяким протверезівшим бидлякам наступного дня крім похмілля ще й залишки совісті прокинулися і вони відосікі записали з вибаченнями. От і все.
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Халло святые отцы !! какие новости с небес? надеюсь у них там всё хорошо? хорошее настроение? или может мы уж совсем обнаглели? )) так и шо же боженька? как на счёт идеи нас поджарить погодкой ?? передумали? коронавирус лучше? идея добрее? или отменит? или это его окончательное решение по поводу нас, как любящего отца ? Люди були необізнані і не могли об'єктивно оцінити ситуацію, - священники ПЦУ, які прибули в Нові Санжари - Цензор.НЕТ 1525 ))) хехех
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Тут у нас один религиозный деятель высказался, что мол боженька решил призвать пораньшне всех старых людей..чтобы остались мол только молодые и ,осознав ошибку предидущих поколений, и увидев кару божию за всё мол богохульство предидущих поколений, чтоб все повернулись мол к богу лицом,а не пятой точкой ....прям вот так и сказал...пятой точкой... на видео этой проповеди все сначала притихли...а потом начали ржать ))) и преждевременно заиграл орган ))))) видимо чтобы пастору таки не дать договорить всё остальное, что он думает по поводу коронавируса )))) жаль, что не могу дать ссылку на видео, уже удалил ютьюб почему-то ..
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И дуракам уже понятно, что власть виновата в событиях в Новых Санжарах. Людей не предупредили, не проинформировали, выкинули им в отврытый не приспособленный санаторий подозрительных прилетевших из Китая и как хотите так и поступайте. Тем более этих пассажиров не приняли ни в Харькове, ни в Тернополе. Позор такой власти. И позор, что она свою глупость еще и вешает на людей, говоря , что они дикие. С больной головы на здоровую. Идиоты.
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а почему или власть - или санжарцы?
Допустить что вина и на власти и на сандарцах 50/50 - не?
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Власть на то и власть, чтобы с народом работать так, как положено и не доводить его до ручки. У власти для этого все рычаги и спихивать на народ -это последнее дело. Но судя по тому что уже спихнули, наша власть конченая.
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Лариса, а власть эта с Марса прилетала? Или сам же народ ее себе выбрал - 84% голосов в Санжарах?
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Какая тебе разница? Я не выбирала и мне пох сколько выбрало. Мне власть должна исполнять свои обязанности или геть и освободить место для тех кто достойный.
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О, ясновельможна пані, фракція слуг народу у вашому розпорядженні!
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Лариса, чтобы власть выполняла свои обязанности, надо выбирать тех кто отвечает за слова, а не обещалкиных которые ничего не умеют. Я тоже не выбирал зеленых, выбор сделали за нас. Вот пусть теперь хавают полной ложкой. Может в следующий раз будут думать куда ставить галочку в бюллетене.
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russkiy ukrainec а не подскажите, куда же её было ставить, ту галочку ? ну по вашему мнению? список кандидатов помните? ....не удивлюсь если нет...человек 50 было кажись? я тоже не помню... знаете, мне кажется они выродились, как политики...и как целостная нация ...увы,тоже :/ ведь поделились на поросёнковцев и зелёнковцев..и люто ненавидят друг друга ....а все их депутаты и президенты,кто бы не пришёл - одна цель : ограбить свою страну,урвать себе побольше...и покласть в швейцарский банк ...да здравствует Швейцария ))))))

Читайте, пока не заспамили..а то и забанят ...
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каждый сам выбирает куда ставить галочку
Но надо честно признать в стране где 3/4 населения необразованное стадо, которое ждет что придет царь, ограбит богатых и даст бедным халяву - выборы не могут дать иного результата.
Про вырождение я тоже писал и меня сразу банили, поэтому не буду развивать тему.
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Грабить богатых не принято нигде ...они этого очень не любят... так что правительствам остаётся грабить всех остальных ...
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"Я популярно обьясняю для невежд,
Я к болгарам уезжаю-в Будапешт.
Если темы там возникнут-сразу снять,
Бить не надо,а не вникнут-разьяснять"
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Дуракам всё и всегда понятно, они даже знают, что этих пассажиров не приняли ни в Харькове ни в Тернополе .... а поинтересоваться почему выбрали именно это место ума не хватает .. Люди были неосведомлены и не могли объективно оценить ситуацию, - священники ПЦУ, прибывшие в Новые Санжары - Цензор.НЕТ 3642
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Как раз люди в Санжарах обьективно поняли шо от них хотят. А Осел с Аваковим ради пиара не поняли шо они устроили в Санжарах. Но ничего - скоро поймут. По закону.
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Кто у нас тут за 30 лет что-то понял по закону?
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Петро Оленев ээээээ....я извиняюсь...по чему по чему? по закону??? а это шо такое для страны Украина?
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ну, у нас люди на самом деле вполне соображают (пока их не "обрабатывают" разными технологическими приемами) так что - надо слушать народ, хоть иногда.
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уже слушали народ Донбасса к примеру. Что получилось?
В средние века когда народ пачками сжигал ведьм и вешал врачей которые якобы "отравляют воду отравой" во время эпидемии чумы - тоже слушать надо было такой народ?
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Сценарій той самий.Там такий самий народ був як і в Санжарах.Головне зібрати в кучу побільше корисних ідіотів,вони більш активні,а далі нехай хоч науковці приєднуються. Натовп мізків не має.
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Яка хитра влада,вже звертається до ПЦУ.Але ж до ПЦУ причетний Порошенко. Люди были неосведомлены и не могли объективно оценить ситуацию, - священники ПЦУ, прибывшие в Новые Санжары - Цензор.НЕТ 1402
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Президент Зеленський, хоч і єврей, але вже розуміється на цьому. Послали БЛАГОДАТНИХ.
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"Леня Брежнев,слава богу,
тоже бегал в синагогу,
Евреи,евреи,кругом одни евреи..."
/Аркадий Северный/(кстати одесский еврей).Но он мне нравится.
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Священники це якраз ті люди, яким спідручно вирішувати (лікувати) саме такі проблеми, які є в Нових Санджарах.
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russkiy ukrainec " изгонять бесов"...имеете ввиду эвакуированных ? )))
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Люди все были Осведомлены , что во время вспышки вируса в Их регионе , - Люди смогут покласться только на свои силы и Молить о выздоровлении , но только не от медицины советовавший прикладывать подорожник к Одному месту.
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Сюдя по событиям в Европе сейчас такая жара пойдёт, что скоро санжарцев будут в пример ставить, как бдительных граждан, понимающих масштабы угрозы.И я не шучу.
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Уявляю яка у нас жара піде і зусилля міністра ОЗ Авакова виявляться марними. ))
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а шо так? Там же мендель шота про коммуниfuckingации рассказывала...мол, зельцер, он хоть и того, Срулевич и клоун, но лучший поцефуцикатор всех времен и народов... n'est pas???
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Моїй сусідці дочка телефонувала з Ірманії і верещала що ми дикуни. Маасковська пропаганда показала це на весь світ з відповідними коментарями. 5 колона працює.
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Для того все і затівалося. В Квартал-95 талановиті сценаристи. Тим більше, не варто забувати що на Кремль працюють кращі російські психологи.
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может я ничего и не понял, но смотри как молниеносно удалили мой камент. Видно попал не в бровь а в глаз.
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Для тих хто в танку, пояснюю. Хто прислав провокаторів які підбурювали людей, а потім почали кидати каміння у вікна? Була створена картинка для цапоЗМІ, яку потім у всіх країнах показували через супутник. А Цензор тут ні до чого. Тому і видалили твій коментар.
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дивись коментар на який я відповів "московська пропаганда показала це на весь світ" - и вот с этим я не согласен, т.к. я увидел не по Раша-ТВ а по украинским новостям. Далее, все мировые СМИ которые показали - это же не Раша-СМИ. Соответственно тезис "московская пропаганда показала" неверен. То что Раша потирала руки и писяла кипятком от радости - это конечно да, но и без нее хватало кому показывать.
Привязать провокаторов (которые также под вопросом) к Раше - ну, до таких смелых предположений даже писатель-фантаст Аваков не додумался.
Тут, как говорится, нечего на зеркало пенять... Раша конечно империя зла и главный выгодополучатель от всего этого скандала, но я считаю тут им просто повезло, так карта легла что украинцы сами за них все сделали.
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Ти неуважно читав перший коментар, де я казав що це працює 5 колона для створення картинки. До того ж мова була про Німеччину. Там є українські новини?
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И поэтому Неосведомленные начали кидать камни в людей, как дикари. А они, вообще, оседомлены, какие сроки и штрафы светят за хулиганство, убийство и т. д..?
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Думаю, что местные не могли бить окна хотя бы из чувства собственной безопасности : зачем вирус выносить наружу ? Это титушки бросили, получили деньги и уехали .
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Все записано на видео, все лица. Местные хоть раз сказали "это не наши, мы их не знаем"? Нет. Значит, это были местные.
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Про камни... Нагнали как-то в одно село бтров и омоновцев и поставили перед фактом - к вам везут смертельную заразу. И не отвертитесь. Это акт бессилия и отчаяния, пусть и с пьяну.Это страх за свою жизнь. Люди нервные у нас, шестой год войны пошёл..
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Была информация, что пьяные провокаторы бросили камень в автобус.
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Конкретнее. Или врем как всегда? Факты давай.
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Фио не знаю, факт- разбитое окно.Если трезвый лучше?Вы знаете кто?
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Ну ты же говорило шо пьяный разбили. Повторяем пургу шо мелят зетипиллы.
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Вот изволь. "Не хотел этого делать, был пьян, - участник протестов в Новых Санжарах извинился перед полицейским за свое поведение". https://censor.net.ua/video_news/3177316/ne_hotel_etogo_delat_byl_pyan_uchastnik_protestov_v_novyh_sanjarah_izvinilsya_pered_politseyiskim_za
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Прям рассказ про Донбасс. Люди от отчаяния, что к ним приедут бандеровцы, начали кидаться под танки. А ЧТО Же они все время кидаються под Украинские танки, и кидают камни в Украинских полицейских? Где новости, чтоб под рашковские танки кидались или сжигали рашковские продукты?
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Спасибо за сравнение с даунбассом... Больше читайте о короновирусе. При чем тут танки и сжигание продуктов?! Чув дзвин, как говорится.Мне неприятно, что сделали полтавской регион потенциальным рассадником вируса, ещё и обвиняют в негостеприимности.
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Сначала научись писать правильно болячку, о которой ты нагнетаешь -"коронАвирус", а не коронОвирус.
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Та расстреляйте уже или сожгите жителей Санжар. шоб не сопротивлялись воле Осла и Авакова.
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Поздно, они уже опозорились((( А позор ничем не смыть.
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ну таки да. они такие нетакие . вот в толерантной америке власти Калифорнии просто подали в суд на правительство за то . что хотят карантин устроить .- вывозите куда угодно хоть в белый дом а нам они нахрен здесь не надо и всё нормальненько цивилизованно .
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подать в суд-это еще не значит, что выиграть его.
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..был б директором, ответственные за размещение людей на следующий же день бы "волчьи билеты получили" о полной профнепригодности и работу бы искали где то в сфере торговли с лотков... времени было за "гланды" подготовиться, Леха-самокат утвердить их должен был бы, а перед этим лично проверить состояние и место их расположения как основных, так и резервных..а не на бэтэрах верхом и через колено в центр села потенциальный и никому неизвестный смертельный вирус завозить...мало еще селяне вломили, нужно было туда всех ответственных привезти на расправу, а не ментам отгребать как всегда.....
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Как то давно один удачный парень в одной книжке так лихо зачитал местным про дирижабли, небоскрёбы и прочие скорые поезда что к ним в Нью-Васюки попрут----что поверили! Ну вот очередные Новые Санжары. Попёрли все кому не надо. А ведь рванёт там где не ждали.
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Они останавливали танки автобусы патамушта были неправильно информированны, они просто хотели чтобы пришел Путин Парашенка и спас от фашитстов короновируса.

Предвижу вопрос, причем тут Парашенка, и кто их неправильно информировал. А вот кто. "Как стало известно, Порошенко был готов договорится и заплатить из собственного кармана, чтобы эвакуированные украинцы прошли обсервацию в ЕС. Но слуги непонятно какого народа, с воплями: "абы только не Порошенко!" устроили квест-шоу, опозорив Украину на весь мир". https://twitter.com/SvitlanaBasova/status/1230567969937350656
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