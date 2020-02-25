 Випадки зараження COVID-19 підтвердили в Іспанії і Швейцарії

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Як повідомляє видання Еl Рais, у Департаменті охорони здоров'я іспанської Каталонії заявили, що 25 лютого було виявлено випадок коронавірусної інфекції.
До цього було офіційно підтверджено три випадки інфікування коронавірусу в Іспанії - на Канарських островах і на Майорці.
Крім того, як повідомляє швейцарське видання Blick із посиланням на владу країни, перший випадок зараження коронавірусом нового типу підтверджено в кантоні Тічино.
Поки влада Швейцарії і Тічино прийняли рішення тільки про м'які заходи.
Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.
11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.
Найбільшу кількість випадків коронавірусу в Європі зафіксовано в Італії: кількість жертв досягла 11, заражено 322 особи.
80+ років 14.8%
70-79 років 8.0%
60-69 років 3.6%
50-59 років 1.3%
40-49 років 0.4%
30-39 років 0.2%
20-29 років 0.2%
10-19 років 0.2%
0-9 years old 0%
Чистять планету від старців. 7.5 млр як-не-як.
А теперь представьте сколько етих зараженных заразили других за ети несколько недель. Етот вирус походу очистит всю планету от пенсионеров и людей с ослабленным иммунитетом
Китайци сообщали о 3-х случаях, когда больной, теоретически, не был в прямом контакте с больным последние 26 дней.
То что период больше 12- и дней - было одной из версий причин.
Но потом разобрались, что причина в сильной живучести вируса в фекалиях, так что Заразились эти трое не от носителя , а надышались фекалий.
Что в частности объясняет высокий уровень зараженных на круизном лайнере.
Так что их молчание, как раз и косвенно подтверждает, что кацапское рыжее рыло таки в пуху...
Они ядом который с совка остался, отравить человека без следов не могут, космические ракеты святой водой окропляют, куда им еще вирусы синтезировать?
https://m.youtube.com/watch?v=l_M0iRFlymk
Ну и комменты антиукраинские насобирала