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 За кордоном, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:Іспанія (270) Швейцарія (102) COVID-19 (289)

 Випадки зараження COVID-19 підтвердили в Іспанії і Швейцарії

В Іспанії підтверджено чотири випадки зараження коронавірусом COVID-19, а в Швейцарії виявили першого хворого.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Як повідомляє видання Еl Рais, у Департаменті охорони здоров'я іспанської Каталонії заявили, що 25 лютого було виявлено випадок коронавірусної інфекції.

До цього було офіційно підтверджено три випадки інфікування коронавірусу в Іспанії - на Канарських островах і на Майорці.

Крім того, як повідомляє швейцарське видання Blick із посиланням на владу країни, перший випадок зараження коронавірусом нового типу підтверджено в кантоні Тічино.

Поки влада Швейцарії і Тічино прийняли рішення тільки про м'які заходи.

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Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

Найбільшу кількість випадків коронавірусу в Європі зафіксовано в Італії: кількість жертв досягла 11, заражено 322 особи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177869
 
 
 Топ коментарі
 
видать вирус через стекломой и бояру пробиться не может... или скрывают (что скорее всего)
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Вся Европа уже с коронавирусом, а Кацапия нет. Что-то кацапы скрывают.
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Более того, вся Азия уже месяц в эпидемии, а Россия, которая на 3\4 в Азии, до сих пор обошлась 2 зараженными. Но кто ж там расскажет правду.
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видать вирус через стекломой и бояру пробиться не может... или скрывают (что скорее всего)
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Вся Европа уже с коронавирусом, а Кацапия нет. Что-то кацапы скрывают.
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Более того, вся Азия уже месяц в эпидемии, а Россия, которая на 3\4 в Азии, до сих пор обошлась 2 зараженными. Но кто ж там расскажет правду.
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Да не скрывают, он попадает полностью под ОРВИ, его просто не отделяют от других, что абсолютно логично до тех пор пока не будет превышение смертности по данной классификации, мед помощь нужно оказывать от всех вирусов, тем более что пневмонию провоцирует не только этот.
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Все страны определяют, а Кацапия не хочет? Молчат? Значит хотят через кацапню заразить весь мир. Китайцы тоже скрывали вначале и что в итоге? Сколько у них зараженных и умерших? Тото.
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То є дивно що лаптеногих ця холера не бере... Чи як зазвичай - пиз@ять..
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Я,не сильно уверен,шо и до поребрика всё гладко.
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Там все больны. И 9 мая у них очередное обострение болезни.
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растащили дрянь по свету ,история дураков не научила...... теперь героически будем с ней бороться...
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Не зря же верующие придумали разную веру и разных богов. Чтобы все люди сидели и срали каждый у себя дома и не сунулись на чужую песочницу.
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Демографія летальності вірусу:

80+ років 14.8%
70-79 років 8.0%
60-69 років 3.6%
50-59 років 1.3%
40-49 років 0.4%
30-39 років 0.2%
20-29 років 0.2%
10-19 років 0.2%
0-9 years old 0%
Чистять планету від старців. 7.5 млр як-не-як.
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Странная статистика, как то количество % не получается 100 %, а только 27.7%, куда еще 72.3% дел?
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То есть Вы полагаете, что если бы болела только одна часть населения 0-9 лет, там летальность была бы 100%?
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Дмитрий, вы не путайте "теплое" с "мягким". Человек привел статистику по количеству умерших в определенных возрастных категориях, а не статистика всех среди всех. Объясняю: в возрасте 80+ заболело 1000 человек а умерло 148 из них, 70-79 заболели 1000, а умерло 80 и так далие.
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Та да,я вот тоже читаю:умерли,тому 63,другому74.Может они от старости умерли,ну или от бухла.
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Граждане, не дергайтесь. У нас не болеют, по причине отсутствия тестов на коронавирус. Чем дольше у нас не будет этих тестов, тем здоровее будет нация. что тут непонятного?
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Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток (хотя китайцы утверждают что до 30 суток)и протекает бессимптомно. Видимо у здоровых и молодых людей он даже никогда не проявится, а они будут только переносчиками.

А теперь представьте сколько етих зараженных заразили других за ети несколько недель. Етот вирус походу очистит всю планету от пенсионеров и людей с ослабленным иммунитетом
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Так це геніальне рішення для пенсійного фонду тоді !
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Китайци не утверждали что 30 суток, Это наши СМИ так "интересно" преподносят.
Китайци сообщали о 3-х случаях, когда больной, теоретически, не был в прямом контакте с больным последние 26 дней.
То что период больше 12- и дней - было одной из версий причин.
Но потом разобрались, что причина в сильной живучести вируса в фекалиях, так что Заразились эти трое не от носителя , а надышались фекалий.
Что в частности объясняет высокий уровень зараженных на круизном лайнере.
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Скоро європєйци попрутся за опитом в Новиє Санжари.
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Слава Богу, нам не нужно готовить специалистов по их встрече - они у нас есть, и кирпичи для их стекол - тоже
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что-то подозрительно наши северные азиопы молчат - про коронавирус нигугу да и северная корея также - уж не их ли рук дело?
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у них руки из задницы, им до создания вируса как до неба.
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Та не...в этом как и других способах кацапы как раз приуспели покруче остальных...лабораторий по смертельными болезням у них не меряно, и все работают.
Так что их молчание, как раз и косвенно подтверждает, что кацапское рыжее рыло таки в пуху...
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пруфы про лаборатории можно?
Они ядом который с совка остался, отравить человека без следов не могут, космические ракеты святой водой окропляют, куда им еще вирусы синтезировать?
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просто у славян имунитет от этой дряни. поэтому и нет никаких корововирусов в России и Украине. как никак у нас общие корни.
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Сколько там славян на той московии. один к ста - не больше.
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Сначала была версия - болеют только азиаты. Потом что-то пошло не так... новая мантра - все болеют, а славяне - нет! Ну-ну...
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"Славяне" все настолько отсталые что не могут выявить этот вирус.
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Та пофик. Кацапская самка с 5 минуты из швейцарии
https://m.youtube.com/watch?v=l_M0iRFlymk
Ну и комменты антиукраинские насобирала
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Китайские медики заявляют о том, что заразить вирусом могут даже выздоровевшие люди. Теперь у них проблема: что делать с теми, кто выздоровел? Отпускать домой нельзя, т.к. они могут заразить членов своих семей. Оставлять в больнице слишком накладно. Дилема...
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