 Випадки зараження COVID-19 підтвердили в Іспанії і Швейцарії

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Як повідомляє видання Еl Рais, у Департаменті охорони здоров'я іспанської Каталонії заявили, що 25 лютого було виявлено випадок коронавірусної інфекції.

До цього було офіційно підтверджено три випадки інфікування коронавірусу в Іспанії - на Канарських островах і на Майорці.

Крім того, як повідомляє швейцарське видання Blick із посиланням на владу країни, перший випадок зараження коронавірусом нового типу підтверджено в кантоні Тічино.

Поки влада Швейцарії і Тічино прийняли рішення тільки про м'які заходи.

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Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

Найбільшу кількість випадків коронавірусу в Європі зафіксовано в Італії: кількість жертв досягла 11, заражено 322 особи.