EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Спорт, Здоров'я
  2249  15
Матеріали за темою:
Все про:УЄФА (45) футбол (898) Євро-2020 (8) COVID-19 (289)

 У разі погіршення ситуації з коронавірусом Євро-2020 може бути скасовано, - УЄФА

У разі погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус існує ймовірність скасування чемпіонату Європи з футболу-2020.

Про це повідомив віцепрезидент УЄФА Мішель Уве, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

На даний момент УЄФА стежить за ситуацією в 12 країнах, які прийматимуть спільний чемпіонат Європи.

"Ми перебуваємо на етапі очікування. Ми стежимо за всіма країнами, і футбол має дотримуватись вказівок окремих країн. Змагання будуть скасовані тільки в разі погіршення ситуації", - сказав Уве.

Нагадуємо, Євро-2020 пройде в період з 12 червня по 12 липня одразу в 12 країнах - Азербайджані, Англії, Угорщині, Німеччині, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Нідерландах, Росії, Румунії та Шотландії.

У Римі має пройти три матчі групового етапу і один чвертьфінал. Перший матч заплановано на 12 червня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Літня Олімпіада в Токіо може бути скасована, якщо ситуація з коронавірусом не покращиться до травня, - МОК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177868
 
 
 Топ коментарі
 
"Раз в 300 лет" вышли на Евро и тут на тебе.... В случае ухудшения ситуации с коронавирусом Евро-2020 может быть отменен, - УЕФА - Цензор.НЕТ 8057
 показати весь коментар
 
Напоминаем, Евро-2020 пройдет в период с 12 июня по 12 июля сразу в 12 странах - Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, России, Румынии и Шотландии.
Источник: https://censor.net.ua/n3177868
Прєнєпрємєнно проводить! Прєнєпрємєнно !
 показати весь коментар
 
Ну да. А ещё прикольно что Шотландию и Англию назвали отдельными странами, а Роиссю назвали страной И ещё фишечка - в списке ни одной славянской страны (Не считать же славянской русню?)
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Какой нах футбол, отменяйте все массовые мероприятия, перекрываейте к хрену границу
 показати весь коментар
 
"Раз в 300 лет" вышли на Евро и тут на тебе.... В случае ухудшения ситуации с коронавирусом Евро-2020 может быть отменен, - УЕФА - Цензор.НЕТ 8057
 показати весь коментар
 
 
Напоминаем, Евро-2020 пройдет в период с 12 июня по 12 июля сразу в 12 странах - Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, России, Румынии и Шотландии.
Источник: https://censor.net.ua/n3177868
Прєнєпрємєнно проводить! Прєнєпрємєнно !
 показати весь коментар
 
 
Ну да. А ещё прикольно что Шотландию и Англию назвали отдельными странами, а Роиссю назвали страной И ещё фишечка - в списке ни одной славянской страны (Не считать же славянской русню?)
 показати весь коментар
 
 
Нам. Украінцям.
А вас що, тільки бульби бацькі цікавлять?
 показати весь коментар
 
у всего мира щас голова другим забита, да вы и сами это наглядно показали. будем надеяться, что время пустого троллинга еще вернется.
 показати весь коментар
 
Та фсе уже. Новости не читаете? Никакого Евро не будет. Походу к тому времени пол-Европы заразиться.
 показати весь коментар
 
Футбол отменялся только во вторую мировую. А тут вирус! Вот это будет хохма!
 показати весь коментар
 
Ну почему?В окупированую румынами Одессу(42-43г.) приезжали играть и Ювентус и Лече.
 показати весь коментар
 
Нах рашу, тай буде Вам щастя, тай спокій від кацаповірусу
 показати весь коментар
 
Ну канешна - такой элегантный способ избавиться от решения вопроса отстранения паРаши от соревнований по наводке WADA. Отменят чемпионат, и не придётся "обижать" русских друзей, проблема как бы сама собой снимается...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСпорт
 
 
 
 
 
 вгору