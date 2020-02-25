 Зеленський призначив 10 керівників РДА у 7 областях

Про це йдеться в розпорядженнях, опублікованих на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Василя Жука призначено головою Коропської районної державної адміністрації Чернігівської області.

Артема Багінського - головою Хмельницької РДА Хмельницької області.

Максима Собка - головою Устинівської РДА Кіровоградської області.

Сергія Дяченка - головою Переяслав-Хмельницької РДА Київської області.

Віталія Гуру - головою Веселівської РДА Запорізької області.

Павла Голоднікова - головою Зміївської РДА Харківської області.

Анатолія Зайцева - головою Пирятинської РДА Полтавської області.

Олександра Князєва - головою Гребінківської РДА Полтавської області.

Андрія Жилу - головою Бобринецької РДА Кіровоградської області.

Петра Єрка - головою Куликівської РДА Чернігівської області.