 Зеленський призначив 10 керівників РДА у 7 областях

Про це йдеться в розпорядженнях, опублікованих на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Василя Жука призначено головою Коропської районної державної адміністрації Чернігівської області.
Артема Багінського - головою Хмельницької РДА Хмельницької області.
Максима Собка - головою Устинівської РДА Кіровоградської області.
Сергія Дяченка - головою Переяслав-Хмельницької РДА Київської області.
Віталія Гуру - головою Веселівської РДА Запорізької області.
Павла Голоднікова - головою Зміївської РДА Харківської області.
Анатолія Зайцева - головою Пирятинської РДА Полтавської області.
Олександра Князєва - головою Гребінківської РДА Полтавської області.
Андрія Жилу - головою Бобринецької РДА Кіровоградської області.
Петра Єрка - головою Куликівської РДА Чернігівської області.
СМИ: Зеленский думает назначить Тигипко на пост премьер-министра
InfoResist
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Президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего вице-премьер-министра времен Виктора Януковича, бизнесмена Сергея Тигипко как замену Алексею Гончаруку, сообщает Kyiv Post со ссылкой на три источника в правительстве.
Издание отмечает, что источники не были уполномочены говорить о возможном кадровом решении, так как переговоры с Тигипко еще продолжались.
Kyiv Post пишет, что пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель не ответила на запрос о комментариях, как и компания Тигипко ТАС.
Ранее Тигипко в интервью НВ говорил, что не собирается в политику возвращаться.
«Для меня походы во власть - это как в армию сходить. Я отслужил свое, поэтому уже никуда не пойду», - сказал он.Какие должности ранее занимал Сергей Тигипко
С апреля 1997 года по декабрь 1999 года в правительства Павла Лазаренко он был вице-премьер-министром. С декабря 1999 года по июль 2000 в Кабмине Виктора Ющенко при Леониде Кучме он занимал пост Министра экономики. С декабря 2002 года по декабрь 2004 года он руководил НБУ. С приходом во власть Виктора Януковича в 2010 году он вернулся в политику и два года занимал пост Министра соцполитики в правительства Николая Азарова, а затем стал вице-премьером.