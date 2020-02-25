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 Політика України
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Все про:Зеленський (4616) кадри (169) РДА (132)

 Зеленський призначив 10 керівників РДА у 7 областях

Президент України Володимир Зеленський призначив нових керівників десяти РДА.

Про це йдеться в розпорядженнях, опублікованих на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Василя Жука призначено головою Коропської районної державної адміністрації Чернігівської області.

Артема Багінського - головою Хмельницької РДА Хмельницької області.

Максима Собка - головою Устинівської РДА Кіровоградської області.

Сергія Дяченка - головою Переяслав-Хмельницької РДА Київської області.

Віталія Гуру - головою Веселівської РДА Запорізької області.

Павла Голоднікова - головою Зміївської РДА Харківської області.

Анатолія Зайцева - головою Пирятинської РДА Полтавської області.

Олександра Князєва - головою Гребінківської РДА Полтавської області.

Андрія Жилу - головою Бобринецької РДА Кіровоградської області.

Петра Єрка - головою Куликівської РДА Чернігівської області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177862
 
 
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Та звідкіля ж то скільки зє-клоунів в Україні взялося?
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Они вааще то для чего нужны? Какая их польза , конституционность?
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Решать вопросы на местах, что-то типа феодалов в прошлом.
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Да шо он их меняет как носки? Клоунов небось своих назначает а они дурни полнейшие, поэтому и меняет.
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это закономерный пипец Зе власти

СМИ: Зеленский думает назначить Тигипко на пост премьер-министра

InfoResist

Зеленский назначил 10 руководителей РГА в 7 областях - Цензор.НЕТ 1286Читать материал на украинском

Президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего вице-премьер-министра времен Виктора Януковича, бизнесмена Сергея Тигипко как замену Алексею Гончаруку, сообщает Kyiv Post со ссылкой на три источника в правительстве.
Издание отмечает, что источники не были уполномочены говорить о возможном кадровом решении, так как переговоры с Тигипко еще продолжались.
Kyiv Post пишет, что пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель не ответила на запрос о комментариях, как и компания Тигипко ТАС.
Ранее Тигипко в интервью НВ говорил, что не собирается в политику возвращаться.
«Для меня походы во власть - это как в армию сходить. Я отслужил свое, поэтому уже никуда не пойду», - сказал он.Какие должности ранее занимал Сергей Тигипко
С апреля 1997 года по декабрь 1999 года в правительства Павла Лазаренко он был вице-премьер-министром. С декабря 1999 года по июль 2000 в Кабмине Виктора Ющенко при Леониде Кучме он занимал пост Министра экономики. С декабря 2002 года по декабрь 2004 года он руководил НБУ. С приходом во власть Виктора Януковича в 2010 году он вернулся в политику и два года занимал пост Министра соцполитики в правительства Николая Азарова, а затем стал вице-премьером.
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