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Все про:Алжир (4) COVID-19 (289)

 Перший випадок захворювання коронавірусом підтверджено в Алжирі

Влада Алжиру підтвердила перший випадок захворювання коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання The Jerusalim Post.

Як повідомляється, зараженим коронавірусом виявився громадянин Італії, який прибув в Алжир 17 лютого.

За словами міністра охорони здоров'я Алжиру, чоловік перебуває на карантині.

Нагадаємо, найбільшу кількість випадків коронавірусу в Європі зафіксовано в Італії. Станом на ранок 25 лютого в Італії заразилися 272 людини: 206 в регіоні Ломбардія, 38 - Венето, 21 - в Емілії Романія, по три - в П'ємонті і Римі і ще по одному - в Больцано і Трентіно. Також відомо про 11 смертельних випадків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв коронавірусу в Італії зросла до 11, заражено 322 особи

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177860
 
 
 Топ коментарі
 
А якийсь вилупок з ВОЗ вчора всіх запевняв , що жодної пандемії немає. От і вір після цього тому ВОЗу
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Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи подтвердил, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию. Вчера на пресс-конференции он обещал уйти в отставку, если информация СМИ о размахе эпидемии в стране подтвердится.
24 февраля Харирчи провел пресс-конференцию по поводу распространения коронавируса в стране. Телеканал Al Arabiya отмечает, что на ней чиновник выглядел нездоровым - он кашлял и потел.
В ходе пресс-конференции Харирчи отверг возможность эпидемии коронавируса в Иране. Он не подтвердил информацию о 50 погибших от инфекции в иранском городе Кум и пообещал уйти в отставку, "если число жертв коронавируса в Куме составляет даже четверть от того, о чем пишут СМИ".
(не буди лихо...пока оно тихо!!!)
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ВОЗ обосрался. Причем он два месяца прикрывал Китай, а его заявления позавчера и вчера не лезут ни на какую голову. Это еще раз доказывает, что все эти бюрократические организации умеют только хорошо высасывать деньги из финансирующих их доноров.
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А якийсь вилупок з ВОЗ вчора всіх запевняв , що жодної пандемії немає. От і вір після цього тому ВОЗу
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у нас "вилупки" при власти......куда там уж ВОЗу.....
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ВОЗ обосрался. Причем он два месяца прикрывал Китай, а его заявления позавчера и вчера не лезут ни на какую голову. Это еще раз доказывает, что все эти бюрократические организации умеют только хорошо высасывать деньги из финансирующих их доноров.
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Вони зробили ту заяву, щоб люди не панікували. Звісно, що без діючої вакцини зупинити цей вірус вже не можливо. Люди його вже рознесли.
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Финанш Таймс накатало статейку, что они не хотят обналичивать бонды, срок по которым истекает в июле и которые нужны как раз на случай такой эпидемии. Охраняют инвесторов вместо того, чтобы потратить их на пользу.
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Первые случаи в Германии. Один или два не понял, но уже в Германии.
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Вже давно... і не одін два а з десяток , але ніхто не помер
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На сьогодня у нас підтверджених 16 піплз
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Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи подтвердил, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию. Вчера на пресс-конференции он обещал уйти в отставку, если информация СМИ о размахе эпидемии в стране подтвердится.
24 февраля Харирчи провел пресс-конференцию по поводу распространения коронавируса в стране. Телеканал Al Arabiya отмечает, что на ней чиновник выглядел нездоровым - он кашлял и потел.
В ходе пресс-конференции Харирчи отверг возможность эпидемии коронавируса в Иране. Он не подтвердил информацию о 50 погибших от инфекции в иранском городе Кум и пообещал уйти в отставку, "если число жертв коронавируса в Куме составляет даже четверть от того, о чем пишут СМИ".
(не буди лихо...пока оно тихо!!!)
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Бачила, як він давав інтервью обтираючи піт та ледь не втрачаючи свідомість.
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Потім з такими лікарями не буде кому лікувати (тьху-тьху!)
Вчора отаке зловісне знайшов на Поеторії:

вот доктор падает на землю
скорее доктору врача
вот врач бежит не добегает
скорее доктора врачу
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Заметьте как новости сместились с того, что вирус поражает только стариков или китайцев и не опасен за границами Китая, как только он стал реально набирать темп по всему миру, то сразу же появились новости о вакцинах, которые скоро протестируют. Все для того, чтобы сбить панику.
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Вже і Алжир доповів про першого хворого і тільки Україна мовчить, бо ніхєра не знає.
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да всё уже тут. Списывают на обычный грипп.
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