 Перший випадок захворювання коронавірусом підтверджено в Алжирі

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання The Jerusalim Post.
Як повідомляється, зараженим коронавірусом виявився громадянин Італії, який прибув в Алжир 17 лютого.
За словами міністра охорони здоров'я Алжиру, чоловік перебуває на карантині.
Нагадаємо, найбільшу кількість випадків коронавірусу в Європі зафіксовано в Італії. Станом на ранок 25 лютого в Італії заразилися 272 людини: 206 в регіоні Ломбардія, 38 - Венето, 21 - в Емілії Романія, по три - в П'ємонті і Римі і ще по одному - в Больцано і Трентіно. Також відомо про 11 смертельних випадків.
24 февраля Харирчи провел пресс-конференцию по поводу распространения коронавируса в стране. Телеканал Al Arabiya отмечает, что на ней чиновник выглядел нездоровым - он кашлял и потел.
В ходе пресс-конференции Харирчи отверг возможность эпидемии коронавируса в Иране. Он не подтвердил информацию о 50 погибших от инфекции в иранском городе Кум и пообещал уйти в отставку, "если число жертв коронавируса в Куме составляет даже четверть от того, о чем пишут СМИ".
(не буди лихо...пока оно тихо!!!)
Вчора отаке зловісне знайшов на Поеторії:
вот доктор падает на землю
скорее доктору врача
вот врач бежит не добегает
скорее доктора врачу