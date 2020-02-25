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 США ввели санкції проти 13 компаній і фізичних осіб з Росії, Китаю, Іраку і Туреччини за підтримку ракетної програми Ірану

Сполучені Штати ввели санкції проти низки компаній і фізосіб з РФ, КНР, Іраку і Туреччини за підтримку ракетної програми Ірану.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві, поширеній у вівторок Держдепом США.

"Сполучені Штати вводять санкції проти 13 іноземних організацій і фізосіб з Китаю, Іраку, Росії та Туреччини відповідно до закону про нерозповсюдження щодо Ірану, КНДР і Сирії", - наголошується в ній.

У документі не сказано, які саме російські компанії або фізособи, потрапили в цей список санкцій Держдепу.

У повідомленні держдепу вказується тільки п'ять компаній і фізосіб в Китаї і Туреччині, яких включили до списку санкцій за підтримку ракетної програми Ірану. Держдепартамент у своїй заяві наводить назви тільки цих китайських і турецької компанії.

У держдепартаменті зазначають, що ці нові обмежувальні заходи показують, що США як і раніше дуже стурбовані роботою Ірану над програмою зі створення балістичних ракет.

"Введення санкцій проти цих іноземних організацій відбувається в рамках наших зусиль, спрямованих на застосування всіх доступних заходів, щоб не допустити розвиток Іраном його ракетного потенціалу", - наголошується в заяві.

Закон, у рамках якого застосовані санкції, має абревіатуру INKSNA. Він вимагає від Сполучених Штатів вводити санкції проти іноземних громадян, приватних організацій та урядів, які залучені в діяльність з розповсюдження щодо таких країн, як Іран, КНДР і Сирія.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177858
 
   
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Мелкими шагами , Но бьют и очень Больно.Ждем заявления лошади.
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"Санкції- ані тока на пользу". в.в.хуйло
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Уже несколько изданий написали что ведутся плотные переговоры и Зе остановился на этой кандидатуре и я верю этим изданиям
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и про Хорошковского че т тоже бормочут...если можна чужого, то немца нужно маленького рыжего и с плетью или арапником хорошими... США ввели санкции против 13 компаний и физических лиц из России, Китая, Ирака и Турции за поддержку ракетной программы Ирана - Цензор.НЕТ 4268..
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Меньше на заборах читай и будет тебе счастье. США ввели санкции против 13 компаний и физических лиц из России, Китая, Ирака и Турции за поддержку ракетной программы Ирана - Цензор.НЕТ 495
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знач Хутин опять поднимет пенсионный возраст
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Мелкими шагами , Но бьют и очень Больно.Ждем заявления лошади.
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от перестановки кроватей в борделе статус учреждения не изменяется
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вряд ли это остановит русских
в конце концов можно продать готовое
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