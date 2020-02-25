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 Політика України
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Все про:люстрація (196) Мін'юст (661) Європейський суд з пр... (239) Малюська Денис (43)

 В Україні можуть створити комісію для розгляду скарг на несправедливу люстрацію, - Малюська

Мін'юст зробить усе, щоб забезпечити права громадян і збереження механізму люстрації, хоча і в обмеженому вигляді.

Про це повідомив у Facebook міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"ЄСПЛ не визнавав неправомірною люстрацію цілком, а тільки її надмірний обсяг. Окремі категорії громадян, на думку суду, були автоматично люстровані, хоча нічого поганого не робили.

Ми плануємо спільно з народними депутатами опрацювати і внести законопроєкт, згідно з яким буде створено комісію, яка розглядатиме скарги громадян, які вважають свою люстрацію неправомірною. Також розглядатиметься можливість відновлення на посаді (за її наявності) і виплати різниці між втраченим і реальним заробітком.

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Описаний вище механізм не буде застосовуватися до категорії громадян, чия люстрація була обґрунтованою.

Сподіваюся на підтримку законопроєкту Верховною Радою України", - зазначив він.

В Україні можуть створити комісію для розгляду скарг на несправедливу люстрацію, - Малюська 01

Нагадаємо, 17 жовтня 2019 року було оголошено рішення ЄСПЛ у справі "Полях та інші проти України" (заяви № 58812/15, 53217/16, 59099/16, 23231/18 та 47749/18). Вона стосувалася звільнення п’ятьох державних службовців відповідно до Закону України "Про очищення влади" (люстрацію) 2014 року".

За цією справою суд одноголосно встановив порушення статті 6 § 1 (право на справедливий суд) Європейської конвенції з прав людини у зв’язку з занадто тривалим розглядом справ заявників на національному рівні та порушення статті 8 (право на повагу до приватного життя) Конвенції.

Суд також вирішив, що закон про очищення влади застосовується до дуже широкого кола осіб і призвів до звільнення заявників лише на тій підставі, що вони займали посади на державній службі упродовж більш ніж року за часів президентства Януковича або на підставі зайняття посад у Комуністичній партії до 1991 року.

Отже, вказаний закон не зважав на особисту роль, яку відігравали заявники, а також на те, чи були вони особисто пов’язані з будь-якою недемократичною діяльністю, що мала місце в період правління колишнього президента.

У цьому відношенні український закон про очищення влади відрізняється від процедур люстрації, які були запроваджені в інших державах Центральної та Східної Європи і які були більш цільовими і вузько спрямованими.

Мін'юст оскаржив рішення Європейського суду з прав людини щодо закону "Про очищення влади", проте 24 лютого 2020 року ЄСПЛ вирішив не розглядати у своїй Верхній палаті це оскарження.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177856
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленского с Квартала 95 несправедливо люстрировали. Жалоба от всего народа Украины.
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Ну що, Зебіли, зустрічайте Фьодоровіча.
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Зеленского с Квартала 95 несправедливо люстрировали. Жалоба от всего народа Украины.
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Люстрація не може бути несправедливою, несправедливим може бути тільки покарання! Звільнення це несправедливе покарання, потрібно було вішати! Я за те щоб можна було повісити люстрованих чиновників, а не просто звільнити! Для цього можна створити спеціальний комітет, а краще трибунал!
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Тримайся ПРОФІЦИТНИЙ бюджет України. Всім ригам за 6 років прогулів заплатять. В тому числі Зеку , Пшонці і Захарченку. А Чорній роті Бєркуту заплатять ще й бойові..
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что, не всех рыков "реабилитировали" - кадров не хватает...
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Ну що, Зебіли, зустрічайте Фьодоровіча.
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а давайте усіх люстрованих "несправедливо" повісимо? І нехай тоді жаліються. Ех...Був же шанс в 14-му під шумок перевішати отих гнид ригівських В Украине могут создать комиссию для рассмотрения жалоб на несправедливую люстрацию, - Малюська - Цензор.НЕТ 6601
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капец... а кого у нас люстрировали???...или списки сексотов открыли??, комми выкинули на свалку истории??, клоунада....
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чечетов тіпо сам викинувся.Сознатєльний . В Украине могут создать комиссию для рассмотрения жалоб на несправедливую люстрацию, - Малюська - Цензор.НЕТ 6702
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и каждому пострадавшему дать премию в грошах не меньше малюськиных
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Очікується, що 4 березня Європейський Союз прийме рішення щодо санкцій для екс-президента України Віктора Януковича і його соратників. Екс-прем'єр Микола Азаров і екс-міністр енергетики Едуард Ставицький зі списку будуть виключені.ЄС 4 березня прийме рішення щодо санкцій для Януковича і його соратників. Ставицького і Азарова зі списку виключать
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Миха Чаплыга
12 мин. ·

СТРАННО ((((
Закон о диктатуре и борьбе с инакомыслием в приоритете... Хм... А я думал в приоритете зарплаты медсестрам, горнякам, госслужащим (не путать с мяниздрамэ)... Думал может защита прав трудящихся и социальных гарантий.
Но нет... у Слуг токсикоз ((((В Украине могут создать комиссию для рассмотрения жалоб на несправедливую люстрацию, - Малюська - Цензор.НЕТ 8824
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А как насчёт комиссии о несправедливой нелюстрации?
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