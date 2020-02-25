 В Україні можуть створити комісію для розгляду скарг на несправедливу люстрацію, - Малюська

Про це повідомив у Facebook міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.
"ЄСПЛ не визнавав неправомірною люстрацію цілком, а тільки її надмірний обсяг. Окремі категорії громадян, на думку суду, були автоматично люстровані, хоча нічого поганого не робили.
Ми плануємо спільно з народними депутатами опрацювати і внести законопроєкт, згідно з яким буде створено комісію, яка розглядатиме скарги громадян, які вважають свою люстрацію неправомірною. Також розглядатиметься можливість відновлення на посаді (за її наявності) і виплати різниці між втраченим і реальним заробітком.
Описаний вище механізм не буде застосовуватися до категорії громадян, чия люстрація була обґрунтованою.
Сподіваюся на підтримку законопроєкту Верховною Радою України", - зазначив він.
Нагадаємо, 17 жовтня 2019 року було оголошено рішення ЄСПЛ у справі "Полях та інші проти України" (заяви № 58812/15, 53217/16, 59099/16, 23231/18 та 47749/18). Вона стосувалася звільнення п’ятьох державних службовців відповідно до Закону України "Про очищення влади" (люстрацію) 2014 року".
За цією справою суд одноголосно встановив порушення статті 6 § 1 (право на справедливий суд) Європейської конвенції з прав людини у зв’язку з занадто тривалим розглядом справ заявників на національному рівні та порушення статті 8 (право на повагу до приватного життя) Конвенції.
Суд також вирішив, що закон про очищення влади застосовується до дуже широкого кола осіб і призвів до звільнення заявників лише на тій підставі, що вони займали посади на державній службі упродовж більш ніж року за часів президентства Януковича або на підставі зайняття посад у Комуністичній партії до 1991 року.
Отже, вказаний закон не зважав на особисту роль, яку відігравали заявники, а також на те, чи були вони особисто пов’язані з будь-якою недемократичною діяльністю, що мала місце в період правління колишнього президента.
У цьому відношенні український закон про очищення влади відрізняється від процедур люстрації, які були запроваджені в інших державах Центральної та Східної Європи і які були більш цільовими і вузько спрямованими.
Мін'юст оскаржив рішення Європейського суду з прав людини щодо закону "Про очищення влади", проте 24 лютого 2020 року ЄСПЛ вирішив не розглядати у своїй Верхній палаті це оскарження.
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СТРАННО ((((
Закон о диктатуре и борьбе с инакомыслием в приоритете... Хм... А я думал в приоритете зарплаты медсестрам, горнякам, госслужащим (не путать с мяниздрамэ)... Думал может защита прав трудящихся и социальных гарантий.
Но нет... у Слуг токсикоз ((((