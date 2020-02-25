 Ексглава зовнішньої розвідки Франції Жуйє стане ведучим на російському пропагандистському каналі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє RFI.

13-хвилинна програма під назвою La Source ("Джерело") виходитиме в ефір двічі на місяць, повідомила глава RT France Ксенія Федорова.

У програмі розмовлятимуть про "дипломатію, конфлікти, тероризм, безпеку і конкурентну розвідку". Перший випуск намічено на березень.

"Поза всякими ідеологічними міркуваннями, практична геополітика повинна дозволити громадянам краще розуміти об'єктивну реальність", - заявив 77-річний Ален Жуйє.

Глава RT France Ксенія Федорова заявила, зі свого боку, що "дуже щаслива", що людина "такого масштабу" працюватиме в редакції російського держканалу.

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"Я впевнена, що він дасть змогу нашим глядачам глибше поглянути на геополітичні процеси, що відбувається у світі", - зазначила вона в комюніке, поширеному телеканалом.

Ален Жуйє не раз виступав із прокремлівськими позиціями, підкреслює RFI. Наприклад, в інтерв'ю Youtube-каналу Thinkerview, яке на своєму сайті переказав RT, Жуйє назвав отруєння ексагента ГРУ Сергія Скрипаля "англосаксонською маніпуляцією", похвалив прогрес Росії в області озброєнь і заявив, що Москва не є загрозою західним країнам.

У ще одному інтерв'ю Жуйє виступив за російську інтервенцію в Сирії і заявив про залежність Франції від США.

Ален Жуйє очолив зовнішню розвідку Франції (DGSE) в 2002 році. До цього він працював у великих французьких і міжнародних компаніях. Зокрема його ім'я стало відомим, коли в 2001 році Жуйє очолив мережу магазинів британської компанії Marks&Spencer у Франції з метою її ліквідації.