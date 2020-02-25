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Все про:пропаганда (1349) Франція (865)

 Ексглава зовнішньої розвідки Франції Жуйє стане ведучим на російському пропагандистському каналі

Колишній глава служби зовнішньої розвідки Франції Ален Жуйє буде вести на телеканалі RT France програму про геополітику.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє RFI.

13-хвилинна програма під назвою La Source ("Джерело") виходитиме в ефір двічі на місяць, повідомила глава RT France Ксенія Федорова.

У програмі розмовлятимуть про "дипломатію, конфлікти, тероризм, безпеку і конкурентну розвідку". Перший випуск намічено на березень.

"Поза всякими ідеологічними міркуваннями, практична геополітика повинна дозволити громадянам краще розуміти об'єктивну реальність", - заявив 77-річний Ален Жуйє.

Глава RT France Ксенія Федорова заявила, зі свого боку, що "дуже щаслива", що людина "такого масштабу" працюватиме в редакції російського держканалу.

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"Я впевнена, що він дасть змогу нашим глядачам глибше поглянути на геополітичні процеси, що відбувається у світі", - зазначила вона в комюніке, поширеному телеканалом.

Ален Жуйє не раз виступав із прокремлівськими позиціями, підкреслює RFI. Наприклад, в інтерв'ю Youtube-каналу Thinkerview, яке на своєму сайті переказав RT, Жуйє назвав отруєння ексагента ГРУ Сергія Скрипаля "англосаксонською маніпуляцією", похвалив прогрес Росії в області озброєнь і заявив, що Москва не є загрозою західним країнам.

У ще одному інтерв'ю Жуйє виступив за російську інтервенцію в Сирії і заявив про залежність Франції від США.

Ален Жуйє очолив зовнішню розвідку Франції (DGSE) в 2002 році. До цього він працював у великих французьких і міжнародних компаніях. Зокрема його ім'я стало відомим, коли в 2001 році Жуйє очолив мережу магазинів британської компанії Marks&Spencer у Франції з метою її ліквідації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177855
 
 
 Топ коментарі
 
позор Франции - или деньги не "пахнут"
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Все,что надо понимать о Франции.
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французька розвідка коштує 33 срібняки
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рашисти використають як гумовий виріб, і ще підкинуть з часом, разом з "новачком".
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Скільки таких Аленов Де Пардье у кожній Європейській країні!
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Множество таких проплаченных "лягушек" квакает в канализационных стоках рашиССтских СМИ.
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"Жабоєди" завжди були такими..Згадайте другу світову войну...повії
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22 июня 1940 года Франция капитулировала перед Германией - подписала догово с Гітлером. Х...йлу цей факт не муляє ?
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А Интересно , что они с этого француза вытянули , что предложили такие Деньги и как будто бы Законно . Во общим узаконенная Взятка. Что бы во Франции не придрались
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Ничего вытягивать не надо. Это агент влияния. Он теперь типа как ведущий передачи, может пойти на встречу с высшими лицами страны, на приемы в высших кругах и т.п., и там собирать сведения или транслировать выгодную Раше точку зрения.
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Ну во Первых , - Вытягивают , до Назначения, а сейчас он является отбросом и никому он не интересен , что он там будит гундеть, просто плата за проделанную работу , что бы легализовать Деньги заработанные ранее.А Влиять он может на вату , но не политиков.Как спеца , для него Вход Закрыт. В разведке есть правило , - Продавший однажды , продаст и второй раз.
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да дело не в разведке. Например Раше нужно неофициально узнать настроения руководства Франции по каким-то вопросам, чувак по своим каналам, через друзей узнает, или идет на приемы и там типа как журналист зондирует.
Или например Раше нужно отмазать какой-то проект типа Северного Потока, чувак этот знает к кому и как подкатить.
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этот Жуйе никакой не разведчик, а обычный торгаш: всю жизнь магазинами занимался...
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Я по Сути. В заметке сказано , что Экс Глава Внешней разведки. Суть в том , что Разведчик может Работать Дворником , - А вот Дворник не сможет работать разведчиком.
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***** сейчас щедро платит, собирает всякий сброд пенсионеров готовых продать свою пенсионную, никому не нужную честь.
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Еще один французкий штанмаер он же держатель акций Газпрома которых нам навязывают слушать до конца
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Это практика не только во Франции.
Раша "покупает" таким образом многих в Европе. Например Гульмут Коль.
Человек назначается или "консультантом" или ведет какую-то передачу которую никто смотреть не будет, для того чтобы был повод выплачивать ему миллионы в обмен на его "услуги". Скорее всего в каждой европейской стране есть свои высокопоставленные агенты влияния.
Посмотрим какое будет развитие суда по Боингу, я думаю для многих у кого есть розовые очки, будет разочарование.
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да, а хороший был агент. "Северный Поток" - его рук дело. Миллионы которые ему Раша выплачивала, отработал без вопросов.
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..это Геншер..он и еще работает в Газмясе этом.. Экс-глава внешней разведки Франции Жюйе станет ведущим на российском пропагандистском канале - Цензор.НЕТ 3371
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а чего, Раша всегда слабаков и трусов любила - ими легче манипулировать.
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Ой, подумаєш. А нам яка різниця?
"Похоже, что команда Зеленского решила "просто перестать стрелять" и в ответ на бомбардировки в информационной войне. Телепрограммы на английском, арабском и других языках, которые транслировались на десятки стран мира, отныне больше не выходят. Якобы без уничтожения иновещания невозможно организовать вещание на оккупированные территории. Причем, каким будет это вещание на оккупированные территории - также неизвестно", - сообщил политик.
Также парламентарий поинтересовался, каким образом планируется организовать вещание в Крыму, если создание информационной продукции на крымскотатарском языке прекращается."
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Ну что сказать. Сильный ход. В RT сотрудники не зря получают свою зарплату.
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Да Украине насрать что там во Франции все уже пишут что Тигипка новый премьер. Это комсомольское чмо- короче назад в совок двигаем, спасибо 73 % ( придумайте себе диагноз сами)
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Это всё что нужно знать о "норманском формате"
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У них уже Пятая республика, но они так выводов и не сделали.
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Нас кайлом пытается завоевать , и мы сопротивляемся с оружием в руках . Вас он решил Прото скупить .
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можливо вже і паспорт отримав як його земляк..
Экс-глава внешней разведки Франции Жюйе станет ведущим на российском пропагандистском канале - Цензор.НЕТ 9473
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"микрону" отдельное мерси за подлизывание дупы х#йла. следующий през Франции, вероятно, будет некий "нанон".
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жабоїду, гроші не смердять! навіть зароблені на спвівучасті в злочинах рашистської підерації!
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и цей субъект мацкалям продался - не хочит топить за священную украину, одним словом -лягушатник на мацкальской подкормке
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Ще один з когорти французьких соціалистів? Французьки соціалисті допомогли Китаю побудувати бактеріологічну лабораторію в Ухані, попри протесту США. Так що ось така, малята.
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Что-что , а на пропаганде кацапы собаку съели, у нас можно прочитать о погибшем ополченце, или, что боевики выпустили по нас столько- то снарядов. Вот так, не уничтожен враг или обстреляли наших , а в пинг понг там играют, и не удивительно ,что половина населения Украины , включая президента, не понимают, что там война, гибридная но- война!
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Это все, что нужно знать о наших "союзниках" в европе 😁
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Эти кондомы уже давно бу, но орки их ещё пользуют
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Жесть. Сколько же денег впрыскивает Россия в зарубежное вещание. Нам с нею не тягаться. Т.е. медведчуковско-фирташевские каналы должны быть запрещены именно как транслирующие точку зрения агрессора. Какой смысл запрещать Россия-24, если его полный клон вещает в Украине?
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Европейцы неплохо торгуют «европейскими ценностями» ))
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Ален Жюйе не раз выступал с прокремлевских позиций, подчеркивает RFI. Например, в интервью Youtube-каналу Thinkerview, которое на своем сайте пересказал RT, Жюйе назвал отравление экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля "англосаксонской манипуляцией", похвалил прогресс России в области вооружений и заявил, что Москва не является угрозой западным странам. Источник: https://censor.net.ua/n3177855
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