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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:Італія (368) COVID-19 (289)

 Кількість жертв коронавірусу в Італії зросла до 11, заражено 322 особи

Унаслідок спалаху коронавірусу в Італії у вівторок померли ще чотири людини, таким чином кількість загиблих від захворювання коронавірусом сягнула 11 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Останніми чотирма жертвами смертельного вірусу стали 84-річний житель Нембро у провінції Бергамо, 91-річний чоловік із Сан-Фіорано, 83-річна жінка з Кодоньо, провінція Лоді та жінка 76-річного віку, яка була напередодні шпиталізована до відділення реанімації у Тревізо.

Згідно з повідомленням комісара служби Цивільного захисту Анжело Борреллі, в Італії станом на зараз заражено коронавірусом 322 особи, серед яких три людини на Сицилії.

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Нагадуємо, станом на ранок вівторка, 25 лютого, загальна кількість зафіксованих у світі випадків зараження коронавірусом становить 80 147, а померлих від нього - 2 699.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177853
 
 
 Топ коментарі
 
Це ще тре курва дожити до 84 років...
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Отсюда такой вывод, что зараженных сотни ато и тысячи, только вирус смертелен для тех кто слаб здоровьем. Тоесть как обычный грипп
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То в Италии или Германии умирают в 80-90. В Украине уже люди выжатые и выработанные что в 50-60 выглядят как на 90
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То в Италии или Германии умирают в 80-90. В Украине уже люди выжатые и выработанные что в 50-60 выглядят как на 90
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То за логикою в Украіні є всі шанси що ніхто не помре , бо краіна молода , немає такх дінозаврів
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Наоборот. Я же сказал что в Украине будут вымирать 50-60 летние. Потому что в Украине длительность жизни а значит и уровень здоровья населения намного ниже чем в Европе
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Не дай Боже... Сподіваюсь що лихо мине неньку
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А коронавірус- єдиний шанс врятувати Пенсійний Фонд України і зелену владу....
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Каким же нужно быть лохом чтобы вестись на этот китайский мега-фейк
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Я не против заболеть корона-вирусом в 90 лет Бгг!
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Заболевшие коронавирусом по миру есть и среди молодых, и среди детей, и среди младенцев. Просто старики умирают от осложнений. Кто знает как дальше мутирует эта зараза, скоро и молодые помирать начнут Количество жертв коронавируса в Италии возросло до 11, заражены 322 человека - Цензор.НЕТ 2486
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Жителі Микулинців та Винників труть потилиці! Що робити, і далі з кадилами по колу бігати та криївки рити, чи запасатись хмизом для спалювання переносників коронавіруса з Італії!
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Умирают престарелые 70-90 летние старики. Никто не задумывался что ето не они ездили туристами в Китай а кто то их заразил и сейчас путешествует дальше по миру разнося заразу
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Отсюда такой вывод, что зараженных сотни ато и тысячи, только вирус смертелен для тех кто слаб здоровьем. Тоесть как обычный грипп
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Курці і вапщики - в зоні високого ризику від цього вірусу. казав же - кидайте курити й нюхати.
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Ну когда епидемия начнет выкашивать народ тысячами тогда начнут и задумываться о образе жизни. Кстати у нас сейчас даже школьники курят вейпы и кальяны и на замечания реагируют с удивлением мол ето же не сигареты. К сожалению власти ничего не делают хотябы информационно пропагандически для популизации здорового образа жизни, Видать миллиарды от проданых касет вейпов и прочей дряни оседают в их же карманах
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ну не факт - вон врачи поумирали китайские, молодые. а у них наверное оборудования \от пневмонии?\ больше чем у нас. если к нам придет - то одного будут качать - десять будут ждать... недолго. если проблемы с легкими - как бы без кислорода тяжело. ну и то что повторно заразиться можно значит что иммунитет с таким вирусом не работает. разве что лекарства сейчас сделают. да и китайцы все же не идиоты такой шухер наводить из-за пустого места - убытки миллиардные + репутация на пару лет подмочена.
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- Мужчина, вы же все время кашляете, у вас коронавирус!
- Не волнуйтесь, у меня открытая форма туберкулёза! Кхе-кхе..

- Слава тебе хоспади! Кашляйте на здоровья!
- Спасибо.
©
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От тубика у нас прививки есть, у большинства точно. а от коронавируса привиты? нет. Сравнение так себе. Вирус тубика всегда в воздухе и если бы он был так же летуч и так же поражал ,как коронавирус, уже бы все сдохли.
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Цигани, справжні цигани ці італійці. Влада така ж верхоглядна та легковажна, як наші Зебіленські.
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а есть люди, которые сами не болеют, но являются переносчиками.
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