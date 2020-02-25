 Перший випадок зараження коронавірусом підтвердили в Румунії

Як передає Цензор.НЕТ, про це 24 лютого повідомляє Reuters із посиланням на румунський телеканал Realitatea Plus.
"Realitatea повідомила, що цю людину було поміщено на карантин у Бухарестську інфекційну лікарню Matei Bals. Чиновники в лікарні відмовилися від коментарів", - сказано в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Хорватії коронавірус зафіксовано у молодика, який відвідав Мілан.
Перші випадки коронавірусу COVID-19 були зафіксовані в Австрії. За непідтвердженою поки інформацією, один із хворих приїхав до Австрії саме з італійського регіону Ломбардія, де останніми днями виник великий осередок COVID-19.
Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.
Наприкінці січня вчені з Гонконгу заявили про розробку вакцини. Однак попередили, що на тестування піде багато часу.
11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.
Бостонська біотехнологічна компанія Moderna представила вакцину mRNA-1273 від коронавірусу COVID-19. Це перший такий препарат, який планують випробувати на людях.
(Це для трускавецьких долларових мазєматиків)
Коронавірус стане найефективнішою зброєю Пенсійного Фонду УКраїни.
80+ years old 14.8%
70-79 years old 8.0%
60-69 years old 3.6%
50-59 years old 1.3%
40-49 years old 0.4%
30-39 years old 0.2%
20-29 years old 0.2%
10-19 years old
0.2% 0-9 years old no fatalities
Не уверен что в Украине заболевшие будут получать такую же помощь в больницах. А без этого еще не факт что справится и молодой организм.
- а Вы знаете, голубчик, время лечит.
- даже так? а есть у вас в больнице еще врачи?
(зовсім не хочеться вірити в апокаліпсис - це без сміху )
парень говорит девушке:
- самое тяжелое испытание в жизни - смотреть на губы которые не можешь поцеловать...
Девушка:
- ээээ, простите, а у вас в больнице есть другой гинеколог??
- Знаю. ОРВИ.
- доктор, умоляю ... спасите ... помогите... у меня увесь нос заложен....
- мадам! и чего вы так верещите... со своими соплями...? у меня вон квартира и машина заложены... я ж не верещу....
- Простите, а вы точно гинеколог?
Мы потом узнаем, как в Италии, сразу о десятках, а то и сотнях зараженных. У них было долго 2-3 случая, а потом сразу 200. В Иране вообще сначала несколько человек умерли, а потом уже обнаружили зараженных.
Коли вже у нас скажуть правду: скільки інфіковано, скільки померло. Я знаю, що всі ми помремо з нашою медициною, але ж цікаво наскільки швидко.