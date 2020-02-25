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 Події, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:Румунія (248) COVID-19 (289)

 Перший випадок зараження коронавірусом підтвердили в Румунії

Румунія підтвердила перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 у чоловіка, який повернувся три тижні тому з Італії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 24 лютого повідомляє Reuters із посиланням на румунський телеканал Realitatea Plus.

"Realitatea повідомила, що цю людину було поміщено на карантин у Бухарестську інфекційну лікарню Matei Bals. Чиновники в лікарні відмовилися від коментарів", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Хорватії коронавірус зафіксовано у молодика, який відвідав Мілан.

Перші випадки коронавірусу COVID-19 були зафіксовані в Австрії. За непідтвердженою поки інформацією, один із хворих приїхав до Австрії саме з італійського регіону Ломбардія, де останніми днями виник великий осередок COVID-19.

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Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

Наприкінці січня вчені з Гонконгу заявили про розробку вакцини. Однак попередили, що на тестування піде багато часу.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

Бостонська біотехнологічна компанія Moderna представила вакцину mRNA-1273 від коронавірусу COVID-19. Це перший такий препарат, який планують випробувати на людях.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177852
 
 
 Топ коментарі
 
Звіздєц. У нашого сусіда. Враховуючи якість нашої медицини, шанси що коронавірус вже у нас....
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Хтось таки принесе його в Раду...
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Звіздєц. У нашого сусіда. Враховуючи якість нашої медицини, шанси що коронавірус вже у нас....
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Я думаю уже есть. У нас уже есть смерти от неизвестной вирусной инфекции. И не одна. Определять точную причину и наличие коронавируса нечем.
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100 пудово... писец подкрался незаметно - но виден был издалека...типа так
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А учитывая, что во главе МОЗ не дама с железными крашенками Супрун, а аморфная субстанция-прокладка Скарлецкая .... остается только молиться.
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Три неділі, то 7×3=21 день.
(Це для трускавецьких долларових мазєматиків)
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А теперь представьте, скольких он за эти 3 недели заразил. Не меньше десятка, а может и сотню.
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Василь Довганенко 7230397a Може він вже в тих.хто прилетів з Китаю і може влада замовчує.Хоче все одно це стане явним.
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Одне заспокоює, наші скільки не живуть: "Последними четырьмя жертвами смертельного вируса стали 84-летний житель Нембро в провинции Бергамо, 91-летний мужчина из Сан-Фиорано, 83-летняя женщина из Кодоньо, провинция Лоди и женщина 76-летнего возраста".

Коронавірус стане найефективнішою зброєю Пенсійного Фонду УКраїни.
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AGE DEATH RATE*
80+ years old 14.8%
70-79 years old 8.0%
60-69 years old 3.6%
50-59 years old 1.3%
40-49 years old 0.4%
30-39 years old 0.2%
20-29 years old 0.2%
10-19 years old
0.2% 0-9 years old no fatalities
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Только учтите что на лечение тратятся большие ресурсы. Както писали что в Китае один день тяжелобольного обходится пару тысяч долларов. Думаю что в Италии тоже с медициной неплохо и больные получали хорошую помощь, но всеже организм не справился.
Не уверен что в Украине заболевшие будут получать такую же помощь в больницах. А без этого еще не факт что справится и молодой организм.
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Не факт що ті нещасні які повмирали від грипу ,таки від нього вмерли,а не від коронавірусу.Через місяць побачимо.
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Головне, залишитися живими. А тоді все побачимо.
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***
- а Вы знаете, голубчик, время лечит.
- даже так? а есть у вас в больнице еще врачи?
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і на 1-ше ...хіба що його зроблять святковим і вихідним? )))) та чергові все одно будуть...
(зовсім не хочеться вірити в апокаліпсис - це без сміху )
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мне больше нравится другой анекдот:
парень говорит девушке:
- самое тяжелое испытание в жизни - смотреть на губы которые не можешь поцеловать...
Девушка:
- ээээ, простите, а у вас в больнице есть другой гинеколог??
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- Изя, ты не знаешь, как переводится коронавирус на русский язык.
- Знаю. ОРВИ.
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Первый случай в Алжире. Пошла Африка.
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У этой заразы слишком большой инкубационный период, кто подхватил и вроде как здоров успевает ещё кого-то заразить, вирус обостряет течение болезней, которыми болеет пострадавший, ослабляет имунную систему, тем кто в возрасте и уже чем-то болеет тяжело противостоять этому вирусу. Плохо то что он быстро передаётся, а миграционные процессы в мире очень высоки.
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Именно так. Живучая дрянь. Говорили же врачи, что с большой вероятностью этой гадостью переболеет семьдесят процентов всех людей, если не остановят китайцы.
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та ладно, скорее свиной грипп. Когда-то была паника, а сейчас это основной вид гриппа в Европе.
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***
- доктор, умоляю ... спасите ... помогите... у меня увесь нос заложен....
- мадам! и чего вы так верещите... со своими соплями...? у меня вон квартира и машина заложены... я ж не верещу....
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- Ой какая хорошенькая! А она не кусается? Можно погладить?
- Простите, а вы точно гинеколог?
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Я думаю, у нас уже началось, уже недели две как. По теории вероятностей, больше всего в зоне риска Киев как столица и самый населенный город Украины и Западная Украина - там больше всего заробитчан.
Мы потом узнаем, как в Италии, сразу о десятках, а то и сотнях зараженных. У них было долго 2-3 случая, а потом сразу 200. В Иране вообще сначала несколько человек умерли, а потом уже обнаружили зараженных.
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Заробитчане это не фактор. Большие поселения да. И там где хабы всякие.
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Перший пішов!

Коли вже у нас скажуть правду: скільки інфіковано, скільки померло. Я знаю, що всі ми помремо з нашою медициною, але ж цікаво наскільки швидко. Перший випадок зараження коронавірусом підтвердили в Румунії - Цензор.НЕТ 9871
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