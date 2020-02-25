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 Гурт Go_A підписав договір з "Суспільним", на Євробаченні-2020 пісня прозвучить українською

"Суспільне" везе переможців національного відбору Go_A в Нідерланди за свій рахунок. Пісню "Соловей" гурт не має наміру перекладати англійською.

Сьогодні, 25 лютого, під час пресконференції переможців Національного відбору на Євробачення-2020 група Go_A підписала договір на участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2020", пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Суспільний мовник везе групу Go_A в Нідерланди за свій рахунок. Ми подбаємо, щоб усі шість учасників групи були представлені на улюбленому музичному конкурсі Європи гідно. Тепер наше основне спільне завдання - просувати Україну якомога якісніше", - зазначив голова правління "UA: Суспільне мовлення" Зураб Аласанія.

Як повідомляє Громадське радіо, під час пресконференції солістка групи Катерина Павленко зазначила, що за правилами пісенного конкурсу Євробачення, пісні можуть звучати будь-якою мовою, тому група не збирається перекладати україномовну пісню "Соловей" англійською.

"Взагалі мета, з якою ми прийшли на Євробачення - ми дуже хотіли, щоб в Європі вперше прозвучала пісня українською мовою на Євробаченні, і ми цієї мети досягли, і ми дуже раді", - зазначила вона.

Нагадаємо, 22 лютого гурт Go-A переміг у національному відборі і представить Україну у фіналі Євробачення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євробачення-2020: у фіналі нацвідбору заспівають: TVORCHI, KHAYAT, David Axelrod, Jerry Heil, KRUTЬ і Go-A. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177850
 
   
 Топ коментарі
 
1 млн 330 тис переглядів пісні GO_A Соловей на youtube, 354 тис переглядів на оф сайті Євробачення 🤩 магія, крутизна, свіжість, стиль, неймовірний вокал - це найчастіші коментарі. з усього світу. люди закохуються в українську пісню, кажуть про bumps (мурашки по шкірі) 🤩
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Не має там ні вокалу, ні пісні, ні мелодії. Я таке чув у Києві на Гідропарку, коли народ виходить на пікнік, нап'ється, а потім кричить і думає що співає.
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Группе Антитила они недостаточно украинские.
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группа "Антитєла" російсько-міліціонерська

ось їх кліп 2012 року - https://youtu.be/7M3jTL5acaw

назва сайту на водяному знаку на відео транслітерована зі слова "антітєла", а не "антитіла"
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"Ось ця пісня про Ванюшу, який ходить до дівчини, і готична естетика із образами у формі некромантських зікуратів - це псевдоетно. Це навіть не третьосортне укро-шароварне вариво, це - гірше. Це спроба "впарити" Європі паттерн про Україну голодоморну, немічну. Про знедолену дівчину та Ванюшу - її коханого, якого мама не хоче, але... нікуди не дінеться. Бо Ванюша все одно ходив, ходить, і буде ходити до дівчини. Не здивуюся, якщо "Ванюша" (той, що на півночі) поставить на Євробаченні нам 12 балів. Все буде в контексті спецоперації", - соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя.
https://24tv.ua/lifestyle/************************************************************************************************
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"Ванюша", в данному випадку, це "Антитіла"


группа бездарних лабухів, переважна більшість пісень російською мовою


чорноротий фронтмен має жінку з міліцейської сім'ї, яка співає переважно російські пісні



весь цей цирк постійно знімається в російських фільмах


фу!
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точно займуют перше место, опередив, як усегда, клятых мацкалив
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В журі сиділи три зебіли - прокацапські "звєзди" і народ підігрівали голосувати саме за цю групу, бо їм треба кацапів вивести у переможці. А цим, дай Боже хоч би у фінал потрапити.
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Вікіпедію почитай

"Антитіла" співпрацює з Зеленським
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А Go_A хіба не за Зеленського голосували? У них і пісня вкладається в політику зеленського про мир з кацапими. Дуже підозріло Вєрка Сердючка, яка з росії не вилазить і Тіна Кароль, яка по Києву "красується" на рекламних щитах "Русскоє радіо" валили, дійсно цікавих виконавців, а просували пісню про любов до Вані.
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1 млн 330 тис переглядів пісні GO_A Соловей на youtube, 354 тис переглядів на оф сайті Євробачення 🤩 магія, крутизна, свіжість, стиль, неймовірний вокал - це найчастіші коментарі. з усього світу. люди *********** в українську пісню, кажуть про bumps (мурашки по шкірі) 🤩
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Не має там ні вокалу, ні пісні, ні мелодії. Я таке чув у Києві на Гідропарку, коли народ виходить на пікнік, нап'ється, а потім кричить і думає що співає.
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Зараз 73% пісень українською мовою співають таким чином, що неможливо розібрати жодного слова.
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Х/з раз послухати,щоб бути в курсі,хто цього разу Україну представляє.Якесь нудотне завивання.
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Мико, перелогінся назад, нудотне створіння
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Иди ватник в эротическое путешествие водки тут нет!
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Сам ти ватник Гурт Go_A підписав договір з "Суспільним", на Євробаченні-2020 пісня прозвучить українською - Цензор.НЕТ 3651 А я гринДжЁлів хочу Гурт Go_A підписав договір з "Суспільним", на Євробаченні-2020 пісня прозвучить українською - Цензор.НЕТ 3651
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Я його, Грицька, знаю давно. Ватніком він не був (він тут вже роки чотири), можливо став ЗЄбанатом. А ЗЄбанат це вже майже ватнік.
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Чудова пісня і надзвичайно чудове виконання. Це пісня переможця Євробачення
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Гурт Go_A підписав договір з "Суспільним", на Євробаченні-2020 пісня прозвучить українською
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"Слуги народу" будуть проти, і вони терміново приймуть закон про заборону співати українською. А ось каЦапським языком для них норма.
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"Слуги народу" якраз і пропхали на Євробачення пісню про любов українки до кацапа Ванюші.
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Дійсно, є така неприємність в пісні як "ванюша". І я не думаю, шо лише через одне слово "слуги..." готові проігнорувати весь свій язык...
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