 Гурт Go_A підписав договір з "Суспільним", на Євробаченні-2020 пісня прозвучить українською

Сьогодні, 25 лютого, під час пресконференції переможців Національного відбору на Євробачення-2020 група Go_A підписала договір на участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2020", пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Суспільний мовник везе групу Go_A в Нідерланди за свій рахунок. Ми подбаємо, щоб усі шість учасників групи були представлені на улюбленому музичному конкурсі Європи гідно. Тепер наше основне спільне завдання - просувати Україну якомога якісніше", - зазначив голова правління "UA: Суспільне мовлення" Зураб Аласанія.

Як повідомляє Громадське радіо, під час пресконференції солістка групи Катерина Павленко зазначила, що за правилами пісенного конкурсу Євробачення, пісні можуть звучати будь-якою мовою, тому група не збирається перекладати україномовну пісню "Соловей" англійською.

"Взагалі мета, з якою ми прийшли на Євробачення - ми дуже хотіли, щоб в Європі вперше прозвучала пісня українською мовою на Євробаченні, і ми цієї мети досягли, і ми дуже раді", - зазначила вона.

Нагадаємо, 22 лютого гурт Go-A переміг у національному відборі і представить Україну у фіналі Євробачення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євробачення-2020: у фіналі нацвідбору заспівають: TVORCHI, KHAYAT, David Axelrod, Jerry Heil, KRUTЬ і Go-A. ВIДЕО