 Температурний скринінг проходитимуть усі громадяни, які прибувають на територію України, - Аваков

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Температурний скринінг є обов'язковим для всіх громадян, які прибувають в Україну з будь-якої країни світу, як через авіасполучення, так і через всі автомобільні і залізничні пункти пропуску на кордоні України. Таких пунктів із країнами ЄС у нас 29, а всього на кордоні 232. Сьогодні, наприклад, такі групи на пункті пропуску "Тиса" оглянули близько 1 тис. осіб", - сказав Аваков.
Глава МВС додав, що планується введення температурного контролю і на КПВВ на лінії розмежування з тимчасово окупованими Кримом і окремими районами Донецької і Луганської областей.
Групи з прикордонників і медиків чергуватимуть позмінно, всі вони забезпечені необхідними засобами захисту. У разі фіксування у громадян підвищеної температури і початкових ознак захворювання, їх буде відправлено на додаткове медобстеження.
У свою чергу секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що ситуація з коронавірусом цілодобово перебуває під контролем українських служб.
"Області звітують щодня о 8:00 ранку і о 16:00. Завтра на 10:00 всі обласні адміністрації проведуть засідання відповідних комісій із надзвичайних ситуацій і техногенної безпеки. Вони мають забезпечити умови для проведення температурного скринінгу на кордоні, а також перевірити всі медичні установи, які, в разі необхідності, зможуть прийняти інфікованих", - повідомив Данілов.
Если ничего не делать, то население разводит панику "Аааа! Всем наплевать, мы все умрем!"
А так как реально сделать ничего нельзя, остается сделать что-то для галочки чтобы население увидело что что-то делается и немного успокоилось.
С вероятностью в 99.9% это будут пирометры с Алиэкспрес...по цене 250 грн....и с точностью плюс минус километр....
Фух, теперь спим спокойно...
рюкзаков спас Украину.
Орден ему! срочно!!!
P.S. Желательно с закруткой на спине
І окуліста можна б...
между тем уже как минимум две украинские компании разработали специальные тесты, позволяющие определить носителя коронавируса путем ПЦПР - анализа.... причем, они могут сейчас же наладить масштабное производство... НО.... нашей самоуверенной власти эта разработка почему-то совсем неинтересна.... вместо того чтобы сделать какие-то реальные и необходимые шаги, продолжается «шоу с термометрами»....
він ще вчора, вже хворим (з температурою, кашлем та шмарклями) давав пресконференцію і наполягав на тому, що ніякого вірусу в єпідемічних маштабах в країні нема..
хоча начебто лікарі казали про 50 захворілих (за два дні...)...
отакий йолоп...скількох він заразив...
где этих ускоглазых нет в этом мире????
Так вот эти Черти носятся по свету белому с этим миром.
Правда помощи от них и их мира никакого, тк эти черти- нелюди и только гадят как могут.
Вчера узнал что в росию привезли людей которых сняли с корабля возле японии.
Мысль такая, что эти Черти о которых я писал выше, теперь имеют доступ к штампу вируса. как бы эти гандоны не привезли его в нашу родную Нэньку Украину.
А потом же эти же Черти будут кричать во всё горло: Власть на вилы!!! Вот смотрите, мы говорили, что в Санжары вести было нельзя эвакуированных! А вы не верили. это они виноваты.