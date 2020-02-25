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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Аваков (1487) кордон (1384) Данілов (82) COVID-19 (289)

 Температурний скринінг проходитимуть усі громадяни, які прибувають на територію України, - Аваков

Прийнято рішення силами Державної прикордонної служби та Міністерства охорони здоров'я проводити температурний скринінг всіх громадян, які прибувають на територію України.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Температурний скринінг є обов'язковим для всіх громадян, які прибувають в Україну з будь-якої країни світу, як через авіасполучення, так і через всі автомобільні і залізничні пункти пропуску на кордоні України. Таких пунктів із країнами ЄС у нас 29, а всього на кордоні 232. Сьогодні, наприклад, такі групи на пункті пропуску "Тиса" оглянули близько 1 тис. осіб", - сказав Аваков.

Глава МВС додав, що планується введення температурного контролю і на КПВВ на лінії розмежування з тимчасово окупованими Кримом і окремими районами Донецької і Луганської областей.

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Групи з прикордонників і медиків чергуватимуть позмінно, всі вони забезпечені необхідними засобами захисту. У разі фіксування у громадян підвищеної температури і початкових ознак захворювання, їх буде відправлено на додаткове медобстеження.

У свою чергу секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що ситуація з коронавірусом цілодобово перебуває під контролем українських служб.

"Області звітують щодня о 8:00 ранку і о 16:00. Завтра на 10:00 всі обласні адміністрації проведуть засідання відповідних комісій із надзвичайних ситуацій і техногенної безпеки. Вони мають забезпечити умови для проведення температурного скринінгу на кордоні, а також перевірити всі медичні установи, які, в разі необхідності, зможуть прийняти інфікованих", - повідомив Данілов.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177848
 
 
 Топ коментарі
 
Покажите приборы которыми вы будете производить этот скрининг.....
С вероятностью в 99.9% это будут пирометры с Алиэкспрес...по цене 250 грн....и с точностью плюс минус километр....
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И не надоело идиотам-патриотам английские слова тыкать где попадя. Температурное исследование, дослидження. Нет, мы напишем скрининг потому что это вау.
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Так вышли своему зеленому офшорному ослу аспирину...пару упаковок.....или зеленки два флакона....
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А тот кто не признается что болен, по примеру китайцев к расстрелу.. Хотя нет. У нас свой метод. Закидание ( побитие) камнями.
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Дивишься на авакаков та данілова і думаєш те таких адійотів набирають? Ну поміряли вони температуру а далі що робити? Згідно Конституції України НІХТО НЕ МАЄ ПРАВА обмежувати вільне пересування громадян України та іноземців які перебувають в Україні на законних підставах? Де особливий правовий режим Надзвичайного стану або Воєнного стану, який може обмежувати права громадян та іноземців? Чому досі, дебіли не ввели Воєнний стан?
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Какое военное положение, если в стране 6 лет война, а у них безвиз с агрессором. И 100% уже в Кацапии есть этот короновирус, но они скрывают и едут в Украину по безвизу. А наши олухи и безответственные свиньи только хрюкают.
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Так ті шо у Санжарах - вони ж СКРІНІНГ пройшли, чим вони гірші за тих що самі приїхали,? За что?! їх тримають?
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Возможно. А если у человека обычная простуда и повышена температура? Тоже сразу на карантин на 3 недели? Где они в таком случае будут размещать людей и как будут компенсировать убытки тем, кто будет находиться на карантине? Идиоты.
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показуха. Но аваков тут не виноват, он заложник тупого мракобесного населения.
Если ничего не делать, то население разводит панику "Аааа! Всем наплевать, мы все умрем!"
А так как реально сделать ничего нельзя, остается сделать что-то для галочки чтобы население увидело что что-то делается и немного успокоилось.
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Підвищена температура по різних причинах може бути.
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Покажите приборы которыми вы будете производить этот скрининг.....
С вероятностью в 99.9% это будут пирометры с Алиэкспрес...по цене 250 грн....и с точностью плюс минус километр....
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поздновато однако... ну, ладно, а куда вы повезете болезных? в инфекционку или терапию?...
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Вот китайцы идиоты, надо было температуру мерить ёпта)))
Фух, теперь спим спокойно...
рюкзаков спас Украину.
Орден ему! срочно!!!
P.S. Желательно с закруткой на спине
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З якого дива сабаков замінює лікаря??? Гнида яка давно повинна сидіти за гратами..
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И не надоело идиотам-патриотам английские слова тыкать где попадя. Температурное исследование, дослидження. Нет, мы напишем скрининг потому что это вау.
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А тем, кто очень болен - тому орден Ярослава Мудрого.
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Пропорция интересная, 29 погранпереходов с ЕС и 203 с РБ и РФ.
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А гінекологічний огляд? А проктолог?
І окуліста можна б...
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я готов поработать маммологом, бесплатно.
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температуру менты измерять будут? Смешно!
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тобто - Офшоренка , тепер , і в Україну не пустять - в нього завжди температура підвищена ..))
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А что офшорный зеленый осел сейчас за пределами Украины?? Опять скот в Оман..на встречу с резидентом из паРаши рванул?
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офшорний соєвий осел завжди з температурою , як і вся його банда кацапських порохофілів ! ..))
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Так вышли своему зеленому офшорному ослу аспирину...пару упаковок.....или зеленки два флакона....
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скрыннинг це вам не просто замер температуры ртутным градусником, а целое священнодействие
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Даже дети знают как сбивать температуру, а при высокой ее все сбивают и без назначения врача, очередная глупость, готовить спец боксы нужно, уже очевидно что вирус в Украине, епидемия не загорой, если в развитых странах смертность до 3 процентов, то у нас будет значительно выше.
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у нас будет ниже. Мрут в основном пенсионеры за 75, у нас таких очень мало.
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Да не мало, женщины доживают до 75 в большинстве. А вот с мужиками, тут соглашусь, к 70 уже мало остается.
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Термометры от Сабакова.К каждому в придачу идёт рюкзак для хранения.
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А при чому тут рюкзаков? Він що вже прем'єр міністр?
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Аваков на все руки мастер. Даже температуру мерить. Готовься Гончарук в отставку. На должность премьера Арсен уже давно зубы точит, сразу после избрания тупого беспомощного бубочки.
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В Україні лютує вірус гірший за коронавірус - це зелений вірус.
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да градусником мы точно победим коварный вирус только в одном случае когда Аваков на посту будет стоять с градусником лично Температурный скрининг будут проходить все граждане, прибывающие на территорию Украины, - Аваков - Цензор.НЕТ 7520
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на самом деле более тупой имитации бурной деятельности, чем эти измерения температуры на границе, придумать сложно.... ведь инкубационный период коронавируса - от 7 до 14 суток! соответственно, вероятность обнаружить его носителя, измерив температуру, равна, по сути, нулю.... носители спокойно попадут в страну, зато на имитацию «границы на замке» потратят огромное количество человеко-часов и спишут денег.... здесь банально рисуется картинка для ТВ - правда ж понятно для чего и для кого.?..
между тем уже как минимум две украинские компании разработали специальные тесты, позволяющие определить носителя коронавируса путем ПЦПР - анализа.... причем, они могут сейчас же наладить масштабное производство... НО.... нашей самоуверенной власти эта разработка почему-то совсем неинтересна.... вместо того чтобы сделать какие-то реальные и необходимые шаги, продолжается «шоу с термометрами»....
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В Ірані захворів замміністра охорони здоров'я.
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так..
він ще вчора, вже хворим (з температурою, кашлем та шмарклями) давав пресконференцію і наполягав на тому, що ніякого вірусу в єпідемічних маштабах в країні нема..
хоча начебто лікарі казали про 50 захворілих (за два дні...)...
отакий йолоп...скількох він заразив...
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Дуже-дуже багато. Всі хворі та померлі будуть на його совісті.
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хоть так
где этих ускоглазых нет в этом мире????
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Не хочу разводить панику. но мы все знаем, что есть неугомонные русские с ихнем руцким миром, я их называю Черти.
Так вот эти Черти носятся по свету белому с этим миром.
Правда помощи от них и их мира никакого, тк эти черти- нелюди и только гадят как могут.
Вчера узнал что в росию привезли людей которых сняли с корабля возле японии.
Мысль такая, что эти Черти о которых я писал выше, теперь имеют доступ к штампу вируса. как бы эти гандоны не привезли его в нашу родную Нэньку Украину.
А потом же эти же Черти будут кричать во всё горло: Власть на вилы!!! Вот смотрите, мы говорили, что в Санжары вести было нельзя эвакуированных! А вы не верили. это они виноваты.
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