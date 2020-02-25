 ЄСПЛ не став розглядати апеляцію України на своє рішення, яким визнано люстрацію порушенням прав

Про це оголосили у вівторок у ЄСПЛ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На своєму засіданні 24 лютого панель Великої палати у складі п'яти суддів вирішила передати (на апеляційний розгляд Верхньої палати – ред.) одну справу та відхилити запити відносно інших дев'яти справ", - повідомили у Суді.

Зокрема, апеляційне оскарження уряду України відхилено й відносно справи "Полях та інші проти України", що стосується відповідності Європейській конвенції з прав людини Закону України "Про очищення влади" (люстрацію).

Відтак, рішення по цій справі набуло статусу остаточного.

Видання зауважує, що зараз у Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади" перебувають 893 особи.

Нагадаємо, 17 жовтня 2019 року було оголошено рішення ЄСПЛ у справі "Полях та інші проти України" (заяви № 58812/15, 53217/16, 59099/16, 23231/18 та 47749/18). Вона стосувалася звільнення п’ятьох державних службовців відповідно до Закону України "Про очищення влади" (люстрацію) 2014 року".

За цією справою суд одноголосно встановив порушення статті 6 § 1 (право на справедливий суд) Європейської конвенції з прав людини у зв’язку з занадто тривалим розглядом справ заявників на національному рівні та порушення статті 8 (право на повагу до приватного життя) Конвенції.

Суд також вирішив, що закон про очищення влади застосовується до дуже широкого кола осіб і призвів до звільнення заявників лише на тій підставі, що вони займали посади на державній службі упродовж більш ніж року за часів президентства Януковича або на підставі зайняття посад у Комуністичній партії до 1991 року.

Отже, вказаний закон не зважав на особисту роль, яку відігравали заявники, а також на те, чи були вони особисто пов’язані з будь-якою недемократичною діяльністю, що мала місце в період правління колишнього президента.

У цьому відношенні український закон про очищення влади відрізняється від процедур люстрації, які були запроваджені в інших державах Центральної та Східної Європи і які були більш цільовими і вузько спрямованими.

Мін'юст оскаржив рішення Європейського суду з прав людини щодо закону "Про очищення влади".