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 Політика України
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Все про:люстрація (196) права людини (409) Європейський суд з пр... (237)

 ЄСПЛ не став розглядати апеляцію України на своє рішення, яким визнано люстрацію порушенням прав

Європейський суд з прав людини вирішив не розглядати у своїй Верхній палаті апеляційне оскарження по справі щодо порушення законом України про очищення влади (люстрацію) Європейської конвенції з прав людини.

Про це оголосили у вівторок у ЄСПЛ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На своєму засіданні 24 лютого панель Великої палати у складі п'яти суддів вирішила передати (на апеляційний розгляд Верхньої палати – ред.) одну справу та відхилити запити відносно інших дев'яти справ", - повідомили у Суді.

Зокрема, апеляційне оскарження уряду України відхилено й відносно справи "Полях та інші проти України", що стосується відповідності Європейській конвенції з прав людини Закону України "Про очищення влади" (люстрацію).

Відтак, рішення по цій справі набуло статусу остаточного.

Видання зауважує, що зараз у Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади" перебувають 893 особи.

Нагадаємо, 17 жовтня 2019 року було оголошено рішення ЄСПЛ у справі "Полях та інші проти України" (заяви № 58812/15, 53217/16, 59099/16, 23231/18 та 47749/18). Вона стосувалася звільнення п’ятьох державних службовців відповідно до Закону України "Про очищення влади" (люстрацію) 2014 року".

За цією справою суд одноголосно встановив порушення статті 6 § 1 (право на справедливий суд) Європейської конвенції з прав людини у зв’язку з занадто тривалим розглядом справ заявників на національному рівні та порушення статті 8 (право на повагу до приватного життя) Конвенції.

Суд також вирішив, що закон про очищення влади застосовується до дуже широкого кола осіб і призвів до звільнення заявників лише на тій підставі, що вони займали посади на державній службі упродовж більш ніж року за часів президентства Януковича або на підставі зайняття посад у Комуністичній партії до 1991 року.

Отже, вказаний закон не зважав на особисту роль, яку відігравали заявники, а також на те, чи були вони особисто пов’язані з будь-якою недемократичною діяльністю, що мала місце в період правління колишнього президента.

У цьому відношенні український закон про очищення влади відрізняється від процедур люстрації, які були запроваджені в інших державах Центральної та Східної Європи і які були більш цільовими і вузько спрямованими.

Мін'юст оскаржив рішення Європейського суду з прав людини щодо закону "Про очищення влади".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177847
 
 
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Это и так ясно. Люстрация без исправительных тюремных работ - не люстрация.
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Потрібно було вішати люстрованих щоб вже не було зворотньої сили!
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Автобус вовремя слился на Сейшелы...теперь сидит там и дули зебилам крутит...
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Еще один повод не признавать решения ЕСПЧ.
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тільки б врахували цей негативний досвід і позитивний досвід поляків та чехів
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а чому наші не врахували досвід центральноєвропейських країн? Ну чомиу ми кожен раз вигадуємо власний самокат? Якщо вже до нас винайшли нормальний велосипед???
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в местных условиях очищение работает, як донный насос на човене, высасывая из под пайол всякие ништяки и жижу ЕСПЧ не стал рассматривать апелляцию Украины на свое решение, признающее люстрацию нарушением прав - Цензор.НЕТ 4115
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європейський суд по правам людини насрав на права людей позбутися злодіїв і комуністів у владі... оксюморон
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Порой думаешь, что хуже, кремлёвские 3,14дорасы или еврогеи... и не всегда можно уверенно сказать.
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гейська еуропа скучила за бухими кацапськими "освободітєлями".. мазохісти чи курви рубльові?
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