 "Ми любимо вбивати будь-якими способами, тому що ми російські окупанти", - привітання з "23 лютого" російського найманця Сташкіна

Як передає Цензор.НЕТ, про це Казанський написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "Типовий учасник "громадянської війни" в Україні - Олег Сташкін із Воронежа (позивний Кадет).
Що характерно - жодної маячні про "боротьбу з фашизмом", "утиски російської мови" і т.д цей "ополченець" навіть не озвучує. Просто чесно пише - "ми російські окупанти, нам подобається вбивати".
Спеціально для Давида Арахамії, який не знає, хто стріляє на Донбасі, уточнимо - стріляють ось ці. Громадяни Росії, які приїхали в Україну, щоб убивати українців, і гордо пишуть про це в соціальних мережах".
Общество 25-фев, 06:549 3 228 0
Президент Зеленский, конечно, никакой не предатель, но беда в том, что объективно он ведет себя в самом ключевом, жизненном для Украины вопросе именно как предатель.
Зеленский пришел к власти с убеждением, что война - это какое-до досадное недоразумение, которое мешает нормально жить и зарабатывать деньги и с которым надо как можно скорее заканчивать.
А поскольку режим Порошенко связал себя с войной и патриотизмом, то - обратным образом - войну и патриотизм обыватель начал связывать с Порошенко.
Забрасываемая из Москвы идея, что войну ведет «барыга», чтобы воровать деньги, стала популярной. Об этом в своем блоге пишет блогер Павел Шехтман.
Он отмечает, лично у него была надежда, что, когда Зеленский освоится на президентском месте и войдет в курс дел, то, если он не идиот, поймет, как оно работает и начнет действовать адекватно ситуации.
А он не начинает и не начинает, и даже после того, как Путин откровенно дал ему по голове блеет про какие-то «провокации».
Почему? А дело в том, что психологически он в состоянии игрока, который уже столько проиграл в шулерском казино, что у него остается только один выход - надеяться на чудо и, что он сорвет банк. Ну или признаться, что он проиграл и всех обману, что психологически невозможно.
По словам Шехтмана, Зеленский же связал всю свою внешнюю политику с «мирным процессом», он видел себя, увенчанного лаврами миротворца и чуть ли не Нобелевской премией мира, он уже ощутил, как вся страна благословляет его за долгожданный мир, и матери солдат подстилают свои одежды под колеса белого велосипеда, на котором он возвращается с оливковой ветвью в зубах.
Для того, чтобы признаться себе, что все это было вздор, детские фантазии и надо полностью менять всю политику и становиться на международной арене Порошенко - для этого нужны мудрость и мужество, чего нет у нашего президента.
Поэтому он будет делать новые и новые ставки в безумной «мирной» игре, проигрывая не свои капиталы
Искренне удивляюсь, как сторонники Зеленского этого не понимают?