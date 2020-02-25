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Все про:Донбас (15409) Казанський Денис (150) найманці РФ (1011)

 "Ми любимо вбивати будь-якими способами, тому що ми російські окупанти", - привітання з "23 лютого" російського найманця Сташкіна

Журналіст Денис Казанський опублікував у мережі привітання з "23 лютого" від російського найманця на Донбасі Олега Сташкіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Казанський написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Типовий учасник "громадянської війни" в Україні - Олег Сташкін із Воронежа (позивний Кадет).

Що характерно - жодної маячні про "боротьбу з фашизмом", "утиски російської мови" і т.д цей "ополченець" навіть не озвучує. Просто чесно пише - "ми російські окупанти, нам подобається вбивати".

Спеціально для Давида Арахамії, який не знає, хто стріляє на Донбасі, уточнимо - стріляють ось ці. Громадяни Росії, які приїхали в Україну, щоб убивати українців, і гордо пишуть про це в соціальних мережах".

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Ми любимо вбивати будь-якими способами, тому що ми російські окупанти, - привітання з 23 лютого російського найманця Сташкіна 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177846
 
   
 Топ коментарі
 
Совок. Яке це сцикло має відношення до 23?!
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В Воронеже только девчата хороши, а ребята сплошные алкаши и у..бки, с 1985 по 1991 г.г. я почти каждый месяц бывал в командировке на "Полюсе" в Воронеже.
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Как только узнавали, что с Украины, так сразу.
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А мне смешно в 60 лет, многие не дожили и не доживут, до всего этого слава Богу.
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Вот это надо распечатать, в рамочку и ЗЕ на стену перед кроватью чтоб утром и вечером видел с кем хочет мириться.
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не верю, что расово чистый кацап мог такое написать ... - практически без ошибок... скорее всего все рецензировал москальский пропагандон.
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Не главное, главное что соответствует истине.
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Зеленский уже понял, что проиграл все, что только можно ?
Общество 25-фев, 06:549 3 228 0

Президент Зеленский, конечно, никакой не предатель, но беда в том, что объективно он ведет себя в самом ключевом, жизненном для Украины вопросе именно как предатель.

Зеленский пришел к власти с убеждением, что война - это какое-до досадное недоразумение, которое мешает нормально жить и зарабатывать деньги и с которым надо как можно скорее заканчивать.

А поскольку режим Порошенко связал себя с войной и патриотизмом, то - обратным образом - войну и патриотизм обыватель начал связывать с Порошенко.

Забрасываемая из Москвы идея, что войну ведет «барыга», чтобы воровать деньги, стала популярной. Об этом в своем блоге пишет блогер Павел Шехтман.

Он отмечает, лично у него была надежда, что, когда Зеленский освоится на президентском месте и войдет в курс дел, то, если он не идиот, поймет, как оно работает и начнет действовать адекватно ситуации.

А он не начинает и не начинает, и даже после того, как Путин откровенно дал ему по голове блеет про какие-то «провокации».

Почему? А дело в том, что психологически он в состоянии игрока, который уже столько проиграл в шулерском казино, что у него остается только один выход - надеяться на чудо и, что он сорвет банк. Ну или признаться, что он проиграл и всех обману, что психологически невозможно.

По словам Шехтмана, Зеленский же связал всю свою внешнюю политику с «мирным процессом», он видел себя, увенчанного лаврами миротворца и чуть ли не Нобелевской премией мира, он уже ощутил, как вся страна благословляет его за долгожданный мир, и матери солдат подстилают свои одежды под колеса белого велосипеда, на котором он возвращается с оливковой ветвью в зубах.

Для того, чтобы признаться себе, что все это было вздор, детские фантазии и надо полностью менять всю политику и становиться на международной арене Порошенко - для этого нужны мудрость и мужество, чего нет у нашего президента.

Поэтому он будет делать новые и новые ставки в безумной «мирной» игре, проигрывая не свои капиталы
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Зеленский и его зе-команда усиленно работают над тем, чтобы такие ублюдки пришли в каждый украинский дом.
Искренне удивляюсь, как сторонники Зеленского этого не понимают?
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А для них они не враги. Для них они герои типа Голобородьки из кацапских сериалов.
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Неплохо бы переслать пост этого "мачо-оккупанта" - чеченам. Операция "ЧЕЧЕВИЦА" - это выселение чеченов и ингушей в Сибирь и Казахстан 23 февраля 1944 г - вот такими вот героями. Когда тысячи людей умирали в вагонах - скотовозах и трупы тупо выкидывали под откос . И всё такое. Вот это он "может повторить"....Обсуждать высеры этого мудака, красующегося с пулемётом, просто смешно. Как они жидко дристают вдесятером против одного чечена видели лично многие. Кто реально крут - в сетях не болтает - таким никому доказывать ничего не нужно. Опыт армейская службы показал - что самые опасные и безбашенные - обычно молчаливые и часто - негеройского вида ребята . А вот это чертило ,чмо из муходрищенска..... Поставь такого "русского богатыря" к стенке - заплачет и заскулит , на коленках поползёт
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Про таких говорят: молодец на овец, а на молодца и сам овца.
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В России нет работы для таких человекообразных, по этому за небольшие деньги они будут убивать кого угодно и за одно удовольствие получать и рекламировать суть своего народа ордынского.
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Хлопці з мене пляшка віскі хто цього скота до Кобзона відправить.
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А потом появляются фотографии обгорелой тушки этого "русского витязя" с приспущеными штанами и разбросанными кишками без всякого пафоса валяющейся при дороге.
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Нехай біснуеться! Ще років 10-20 і прийде час кітайських окупанів, які засадять на півшишечкі, аж по Урал!
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