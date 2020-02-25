 "Ми любимо вбивати будь-якими способами, тому що ми російські окупанти", - привітання з "23 лютого" російського найманця Сташкіна

Як передає Цензор.НЕТ, про це Казанський написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Типовий учасник "громадянської війни" в Україні - Олег Сташкін із Воронежа (позивний Кадет).

Що характерно - жодної маячні про "боротьбу з фашизмом", "утиски російської мови" і т.д цей "ополченець" навіть не озвучує. Просто чесно пише - "ми російські окупанти, нам подобається вбивати".

Спеціально для Давида Арахамії, який не знає, хто стріляє на Донбасі, уточнимо - стріляють ось ці. Громадяни Росії, які приїхали в Україну, щоб убивати українців, і гордо пишуть про це в соціальних мережах".

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