 Зеленський призначив заступника голови МОЗ Соловйова заступником секретаря РНБО

"Призначити Соловйова Олексія Станіславовича заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України", - сказано в указі №57/2020 року, оприлюдненому на сайті президента у вівторок ввечері, передає Цензор.НЕТ.
Соловйов народився в м.Запоріжжя. Навчався ву Дніпропетровській державній медичній академії ім. І.І.Мечникова, (1996 р) і Дніпропетровському університеті економіки та права, (2006р., Спеціальність "економіка підприємств").
2003-2007 рр. - директор ДП "Український медичний центр сертифікації" ("УМЦС").
2007-2008рр. - глава Держслужби лікарських засобів і виробів медпризначення.
2010р. - глава Держінспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України, головний держінспектор України з контролю якості лікарських засобів.
2010-2011рр. - глава Держслужби України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками.
2011-2014гг. - глава Держслужби України з лікарських засобів (Держлікслужби).
До поточного призначення обіймав посаду заступника міністра охорони здоров'я України.
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Зеленский пришел к власти с убеждением, что война - это какое-до досадное недоразумение, которое мешает нормально жить и зарабатывать деньги и с которым надо как можно скорее заканчивать.
А поскольку режим Порошенко связал себя с войной и патриотизмом, то - обратным образом - войну и патриотизм обыватель начал связывать с Порошенко.
Забрасываемая из Москвы идея, что войну ведет «барыга», чтобы воровать деньги, стала популярной. Об этом в своем блоге пишет блогер Павел Шехтман.
Он отмечает, лично у него была надежда, что, когда Зеленский освоится на президентском месте и войдет в курс дел, то, если он не идиот, поймет, как оно работает и начнет действовать адекватно ситуации.
А он не начинает и не начинает, и даже после того, как Путин откровенно дал ему по голове блеет про какие-то «провокации».
Почему? А дело в том, что психологически он в состоянии игрока, который уже столько проиграл в шулерском казино, что у него остается только один выход - надеяться на чудо и, что он сорвет банк. Ну или признаться, что он проиграл и всех обману, что психологически невозможно.
По словам Шехтмана, Зеленский же связал всю свою внешнюю политику с «мирным процессом», он видел себя, увенчанного лаврами миротворца и чуть ли не Нобелевской премией мира, он уже ощутил, как вся страна благословляет его за долгожданный мир, и матери солдат подстилают свои одежды под колеса белого велосипеда, на котором он возвращается с оливковой ветвью в зубах.
Для того, чтобы признаться себе, что все это было вздор, детские фантазии и надо полностью менять всю политику и становиться на международной арене Порошенко - для этого нужны мудрость и мужество, чего нет у нашего президента.
Поэтому он будет делать новые и новые ставки в безумной «мирной» игре, проигрывая не свои капиталы
Да это же 100%-й махровый коррупционер.
Зеля еще бы главу Укравтодора поставил бороться с коррупцией
Зєлібоби шах і мат...
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Після такого призначення, цей ЗЕнєлох42 має призначити президентом "голобородька" бо в нього хоча б "три сезони" досвіду "хуже не буде".