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 Політика України
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Все про:Зеленський (4616) РНБО (679)

 Зеленський призначив заступника голови МОЗ Соловйова заступником секретаря РНБО

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Олексія Соловйова заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

"Призначити Соловйова Олексія Станіславовича заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України", - сказано в указі №57/2020 року, оприлюдненому на сайті президента у вівторок ввечері, передає Цензор.НЕТ.

Соловйов народився в м.Запоріжжя. Навчався ву Дніпропетровській державній медичній академії ім. І.І.Мечникова, (1996 р) і Дніпропетровському університеті економіки та права, (2006р., Спеціальність "економіка підприємств").

2003-2007 рр. - директор ДП "Український медичний центр сертифікації" ("УМЦС").

2007-2008рр. - глава Держслужби лікарських засобів і виробів медпризначення.

2010р. - глава Держінспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України, головний держінспектор України з контролю якості лікарських засобів.

2010-2011рр. - глава Держслужби України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками.

2011-2014гг. - глава Держслужби України з лікарських засобів (Держлікслужби).

До поточного призначення обіймав посаду заступника міністра охорони здоров'я України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177844
 
 
 Топ коментарі
 
А этот Соловьев тоже с 95 Квартала? И да, фамилия красноречивая, у Зели редко встретишь чиновника с украинской фамилией.
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Оцей самий замісник й казав у інтервю в дурдомистий день у Новсанжарах - МОЗ не повинно вести інформаційну роботу з населенням ... канал Прямий- інтервю Ганапольскому
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Глава Госинспекции по контролю качества лекарственных средств?
Да это же 100%-й махровый коррупционер.
Зеля еще бы главу Укравтодора поставил бороться с коррупцией
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А этот Соловьев тоже с 95 Квартала? И да, фамилия красноречивая, у Зели редко встретишь чиновника с украинской фамилией.
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Питали, чи не допомагає "Віагра" від коронавірусу. Допомагає. Не вилазячи із ліжка, заразитись неможливо. Зеленский назначил замглавы Минздрава Соловьева заместителем секретаря СНБО - Цензор.НЕТ 2335
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По обороне или по гриппу? ведь сейчас война Зеленский назначил замглавы Минздрава Соловьева заместителем секретаря СНБО - Цензор.НЕТ 4711
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допоможіть розібратись тупенькій - рейтинги від КМІС -" усі опитані " - скласти відповідь підтримки з колонки претендентів становить лиш 44 відсотки , тобто 44 це ті, що визначились . А у Вовки з ВР рейтинг з тих хто визначились - 43-39 відностно - то це значить від 44 -ох відсотків тих хто визначився - Я ВІРНО РОЗУМІЮ?А кричать про рейтинг 43 та 39 !!! 73 було з 50 а зараз 43 з 44-ох?
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Пані-не беріть дурного в голову. Хто платить,той і заказує музику.
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ви не зрозуміли зараз його рейтинг 43 від 44 відсотків тих, хто визначився зі 100 відсотків опитаних , Так музика грає правильно тільки завуалювали для тупих замовників? Чи я не права ?
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Нє,ну від разумкова,звісно,43-44.Ну а так як я постійно живу в країні,то таки бачу,що зе-дебілів стає все менше.Ну не так,звісно,менше,як хотілося б.Ну та нічого,ще рік-півтора,і все стане на свої місця.Так що Ви,пані Наталя,не беріть собі дурного в голову щодо якихось там рейтингів.
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На президентских выборах Зеленский получил бы больше голосов, чем в 2019 году - опрос
В первом туре президентских выборов в Украине действующего главу государства Владимира Зеленского готовы поддержать 44,2% - розумію що скажете , але це Гордон але тим не менше
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Це не гордон, це данные опроса Киевского международного института социологии. Гордон маніпулює першим туром, щоб приховати реальність. Рейтинг клоуна впав на 40% за 9 місяців з 73% до 44,2%.
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Оцей самий замісник й казав у інтервю в дурдомистий день у Новсанжарах - МОЗ не повинно вести інформаційну роботу з населенням ... канал Прямий- інтервю Ганапольскому
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https://www.62.ua/news/2673315/kak-rossijskie-okkupanty-zahvatyvali-banu-obstrela-vsu-ne-bylo-a-ranenogo-bojca-oos-dobili-boeviki-foto

Как российские оккупанты захватывали «Баню»: обстрела ВСУ не было, а раненого бойца ООС добили боевики, - ФОТО
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Президент Зеленский, конечно, никакой не предатель, но беда в том, что объективно он ведет себя в самом ключевом, жизненном для Украины вопросе именно как предатель.

Зеленский пришел к власти с убеждением, что война - это какое-до досадное недоразумение, которое мешает нормально жить и зарабатывать деньги и с которым надо как можно скорее заканчивать.

А поскольку режим Порошенко связал себя с войной и патриотизмом, то - обратным образом - войну и патриотизм обыватель начал связывать с Порошенко.

Забрасываемая из Москвы идея, что войну ведет «барыга», чтобы воровать деньги, стала популярной. Об этом в своем блоге пишет блогер Павел Шехтман.

Он отмечает, лично у него была надежда, что, когда Зеленский освоится на президентском месте и войдет в курс дел, то, если он не идиот, поймет, как оно работает и начнет действовать адекватно ситуации.

А он не начинает и не начинает, и даже после того, как Путин откровенно дал ему по голове блеет про какие-то «провокации».

Почему? А дело в том, что психологически он в состоянии игрока, который уже столько проиграл в шулерском казино, что у него остается только один выход - надеяться на чудо и, что он сорвет банк. Ну или признаться, что он проиграл и всех обману, что психологически невозможно.

По словам Шехтмана, Зеленский же связал всю свою внешнюю политику с «мирным процессом», он видел себя, увенчанного лаврами миротворца и чуть ли не Нобелевской премией мира, он уже ощутил, как вся страна благословляет его за долгожданный мир, и матери солдат подстилают свои одежды под колеса белого велосипеда, на котором он возвращается с оливковой ветвью в зубах.

Для того, чтобы признаться себе, что все это было вздор, детские фантазии и надо полностью менять всю политику и становиться на международной арене Порошенко - для этого нужны мудрость и мужество, чего нет у нашего президента.

Поэтому он будет делать новые и новые ставки в безумной «мирной» игре, проигрывая не свои капиталы
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А зачем становиться Порошенко, если он уже есть? И как стать Порошенко - мозги ещё не научились трансплантировать...
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а где же тесты на проверку вируса покажите? Или все "слуги народа" уже себе по домам разгребли?
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а на фига он там нужен? там же у руля уроженцы бамбаса сивуха данилов и т.д они только своихлюдей туда берут.....
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судя по биографии, опытный откатывать на лекарствах, бесполезный человек.
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Не скажіть. В розпоряджені СНБО зараз величезна сума грошей. От і з'виться який небуть супер дорогий "таміфлю" ( привіт ЮВТ) і на закупю ліків від короновірусу можна виділити мільярди.
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шалавей, шалавей, пташечка, канареечка жалобно поет
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Глава Госинспекции по контролю качества лекарственных средств?
Да это же 100%-й махровый коррупционер.
Зеля еще бы главу Укравтодора поставил бороться с коррупцией
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Принаймі тепер вже нарешті стало відомим призвіще постачальника коксу для двору його величності сцаря Вовкі Віслюка Оманського
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От тобі й "новиє ліца". Кадр з часів Кучми, сидів у кріслі, де була найбільша корупція.
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Зеленский предлагает Ахметову купит "Центроэнерго" которое контролирует Коломойский. У Зеленского смена любимого олигарха.(с)

Зєлібоби шах і мат...
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Зеленський призначив заступника голови МОЗ Соловйова заступником секретаря РНБО
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Після такого призначення, цей ЗЕнєлох42 має призначити президентом "голобородька" бо в нього хоча б "три сезони" досвіду "хуже не буде".
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