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Все про:корупція (3206) Кривий Ріг (294) Юрчишин (33) активіст (223)

 Криворізького активіста Морозова засудили на два роки умовно за ДТП, якого він не скоював

За сфабрикованою справою був засуджений на два роки умовно один із лідерів опору корумпованій системі в Кривому Розі Юлій Морозов.

Про це повідомив у Facebook нардеп від "Голосу" і громадський активіст Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

"Маємо черговий приклад політичної залежності судової системи. Юлію, тримайся. Правда переможе", - зазначив він.

Криворізького активіста Морозова засудили на два роки умовно за ДТП, якого він не скоював 01

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Тернівський районний суд Кривого Рогу частково задовольнив клопотання обвинувачення, визнавши винним Юлія Морозова у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.276 Кримінального кодексу України і призначив йому міру покарання - 3 роки позбавлення волі з відстрочкою виконання на 2 роки, повідомляє місцеве видання 0564. Крім цього, Морозова обмежили у виїзді за кордон без спеціального узгодження, але залишили за ним право керування транспортним засобом.

Аварія, в якій звинуватили Морозова сталася ще наприкінці 2015 року. Тоді водій маршрутки розповів, що від'їжджав від зупинки на невеликій швидкості і його нібито підрізала синя Dacia, за кермом якої був Юлій Морозов. Через раптову зупинку 84-річна жінка, яка перебувала в салоні, впала. Її доставили в лікарню з двома переломами, а вже через кілька годин забрали родичі. Морозов був на місці ДТП і заявляв, що нікого не підрізав.

Він написав у Facebook "пару висновків" з його судової справи:

"1) можна побудувати звинувачення і потім винести вирок, спираючись лише на свідчення кількох сумнівних свідків, один з яких, за будь-якою логікою мав би стати підозрюваним, інший - пропав і не прийшов на суд, щоб щось підтвердити, а ще пару - якимось наддивним чином все побачили. Навіть те, чого толком не могло бути

2) судді можна повністю проігнорувати те, що травм у потерпілої не було б, якби в маршрутці були передбачені законом поручні

3) мізки людям можна легко промити, і навіть ті, хто, в принципі, не є моїми супротивниками, від постійного повторення зливними бачками однієї ж тієї інформації, які дехто називає ЗМІ, починають вірити, що я "сбіл бабушку" чи що вона "умєрла в рєзультатє ДТП". Причому навіть слідчій, прокурор і суддя мене в цьому ніколи не звинувачували

4) подібні ситуації досить добре показують, хто чого насправді вартий. І я дуже вдячний багатьом з вас, хто весь цей час щиро різними шляхами підтримував і продовжує підтримувати. Це цінно. Лише розуміючи що те, що ми робимо, важливо для вас (а для когось просто моя скромна персона є, як це не дивно, такою, що заслуговує на любов і повагу) я і пішов на те, щоб боротися до кінця. Чого б мені це не коштувало.

Ну і найбільш смішно виглядають ті, що ніби-то підтримують, але насправді просувають свої інтереси. Але то таке, минеться ))

5) все ті ж зливні бачки вже радісно попалили справжню мотивацію своїх хазяїв/замовників, заявивши: "А главное - не сможет баллотироваться в депутаты на местных выборах осенью 2020".

Криворізького активіста Морозова засудили на два роки умовно за ДТП, якого він не скоював 02

За інформацією Європейського фонду за демократію, Юлій Морозов активно займається різними видами діяльності, і зокрема, співзаснував низку ініціатив із розвитку громадянського суспільства, зокрема - Союз відповідальних громадян, екологічну коаліцію "Досить труїти Кривий Ріг", а також медіаплатформи Expert- KR. Він також політик і член фракції "Сила людей" і депутат міської ради Кривого Рогу. Союз працює над просуванням громадянського і політичного активізму в Кривому Розі і прилеглої до нього сільської місцевості. Організація підтримує місцеві проєкти, допомагає групам громадян, які бажають поліпшити життя навколо себе, і докладає зусиль щодо забезпечення мережі активістів у всьому місті. Союз також розвиває політичний активізм.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177842
 
 
 Топ коментарі
 
Кто там по судам у зелёных? Юзик?))
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Та просто грошей не заніс. Він же не харківська Зайка (чи як там ту курву?)
Що скажуть прихільники найвеличнішого? Він вже майже рік, як на троні, ВР - його монобільшість, генпрокурор "на 100% свій", а ладу нема вже не тілько в судовій системі, а й в економіці, зовнішній політиці та фінансах. "Хужє нє будєт!", правда ж?
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Я Вас прошу, какой там голос -пинчука?
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Пусть подаст апеляцию и партии Голос нужно подать на судью жалобу, чтобы его отстранили от работы.
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Да, конечно, отстранят, ага((( вы так наивны
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Та просто грошей не заніс. Він же не харківська Зайка (чи як там ту курву?)
Що скажуть прихільники найвеличнішого? Він вже майже рік, як на троні, ВР - його монобільшість, генпрокурор "на 100% свій", а ладу нема вже не тілько в судовій системі, а й в економіці, зовнішній політиці та фінансах. "Хужє нє будєт!", правда ж?
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Нужно обратиться в израильское посольство,с вопросом КОДА ПРЕКРАТИТЬСЯ ПРОИЗВОЛ ИХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРАЖДАН в братской Украине?
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ну может он там чего-то и активист, спортсмен и примерный семьянин но в маршрутчика просто так бьющего по тормозам - вот совсем не верится...вот если б проскочить пытался - тогда да, а так....
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Ну вот что что а в маршрутчика которому плевать на правила и обожающего везти людей как скот не просто верить нужно, а считать их таковыми априори без всяких сомнений.
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Скорее поверю в подрезающего маршрутчика, чем в то что его подрезали.
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пусть спасибо скажет что не гнил в сизо два года пока ждал условно два года
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ой ли...суды наши самые "ГУМ...продажные" в мире...
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для мусоров и прокуроров , ну и для депутатов то да , а если ты захочешь справедливого расследования то они принципиально тебе ничего не "продадут".
если конечно у тебя папа не зайцев ,или как там у ее пихаряотчима фамилиЁ
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Це нормально, це як звичайне вбивство в Україні по не обережності при наявності грошенят і адвоката на прізвисько, Портнов...)
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Ну вот и ещё один новый "друг" ЗЕ появился. Криворізького активіста Морозова засудили на два роки умовно за ДТП, якого він не скоював - Цензор.НЕТ 3956
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Громада!!! и шо характерно-в Кривом Роге...родине нынешнего Президента...и по сценарию "дела Шеремета"...это теперь обьясняет многое...как и "пожелание" слуги народа Бужанского "гаварить" в Верховной Раде Украины на языке страны-агрессора...
браво! "демакратия" от СН...
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