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Все про:ВР (7124) українська мова (356) мова (453) Волошин (4) Бужанський (22)

 Законопроєкт про дозвіл виступати в залі Ради російською мовою зареєстровано у ВР

Народні депутати Максим Бужанський і Олег Волошин подали проєкт закону про зміни до регламенту парламенту для "захисту російської мови".

Як передає Цензор.НЕТ, законопроєкт опубліковано на сайті Верховної Ради.

Авторами стали народний депутат від фракції "Слуги народу" Максим Бужанський і депутат від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олег Волошин.

Парламентарії скаржаться, що в регламенті Верховної Ради робочою мовою встановлено українську мову.

"Тобто, в регламенті Верховної Ради України не реалізовано конституційні гарантії і норми про вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України", - написано в пояснювальній записці.

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Бужанський і Волошин заявляють, що "російськомовні громадяни, серед яких і нардепи, мають такі самі права, як і україномовні, і платять податки".

Депутати пропонують дозволити виступати у Верховній Раді російською мовою.

Законопроєкт про дозвіл виступати в залі Ради російською мовою зареєстровано у ВР 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177840
 
   
 Топ коментарі
 
Авторами стали народный депутат от фракции "Слуги народа" Максим Бужанский Законопроект о разрешении выступать в зале Рады на русском языке зарегистрирован в ВР - Цензор.НЕТ 7588 ЭТО ТА МРАЗЬ КОТОРАЯ слоховнарода СИДЯ "ПОЧТИЛА" ПАМЯТЬ ПАТРИОТОВ ПОГИБШИХ НА МАЙДАНЕ! Я ЗЕЛЕНСКОГО МАМУ РОТКРИВОРОЖИЛ С ТАКИМИ ДЕПУТАТИШКАМИ
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Авторами стали народный депутат от фракции "Слуги народа" Максим Бужанский и депутат от фракции "Оппозиционной платформы - За життя" Олег Волошин - очень символично . рыги и слуги братья навек Законопроект о разрешении выступать в зале Рады на русском языке зарегистрирован в ВР - Цензор.НЕТ 3832
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Чем русский язык лучше татарского или армянского?
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Щоразу коли якийсь риг, зеб або жопп кукурікає в Раді подібну х*рню, згадується відносно молодий недомірок з погонами полковника з Ради першого скликання. У "потрібну" (комунякам та совкам) хвилину він підстрибував з місця і вкотре кукурікав свй законопроект про заборону експлуатації автівок з правим кермом. Це про нього талановитий Стас Тризубий написав пісеньку:
"Нехай руйнується держава
Нехай в державі негаразд
А справа тільки в тім що СПРАВА
Стирчить кермо у різних "Мазд""
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Бедолаги не понимают украинского языка в стране которой живут и работают на гос службе. Давайте мадьяры и татары с циганами тоже будут выступать на своих языках. А вообще то Бужанский уже давно в долг живет и зря топчет нашу землю
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Валіза,вокзал,воркута. Там вільна мова окупанта.
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Це не він не хоче їхати,а ми погано відправляємо. Законопроєкт про дозвіл виступати в залі Ради російською мовою зареєстровано у ВР - Цензор.НЕТ 9385
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С переводчиком падло выходи на трибуну если не понимаешь языка страны в которой живешь
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Якщо дозволяти виступати іноземними мовами, до яких належить і російська, то повинен бути обовʼязково забезпечений переклад державною, але за рахунок виступаючого. Жодна людина у нас не зобовʼязана вчити, розуміти і спілкуватись будь якими іноземними мовами.
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язык врага нужно знать досконально, но в госструктурах он должен быть вне закона. в идеологии не может быть компромиссов.
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То чому б АраХаміі не подати такого закону
щоб розмовляти на грузинський а поцЗедент на івріті??
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Я русскоязычный говорю нет, Еще доводы нужны,то скажу честно. Рветесь во власть,украинскую власть,говорите на украинском,не рвететесь,хоть на китайском!
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Я не хочу, щоб зі мною в Україні говорили а ні російською, а ні китайською.
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Звернення до депутатів. Вельми не шановні москальскі суки, валіть туди де російська державна і там можете скільки завгодно нею розмовляти. Шкода що українська земля таких потвор носить. Українська мова єдина яка зазнає утисків. На території східної та південої України розмовляючи та пишучи українською наврядчи вдасться знайти гарну роботу, окрім хіба що викладацької
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Панове! Чи було в історії нашої держави що-небудь, крім помилок і злочинів?
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Це ж які вони тупі, що мову вивчити ніяк не можуть. Оце депутати.
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Клоун наривається, як нарвався янукович. Зараз він сидить у Ростові, якщо слуги кремля забули.
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Українська влада ЗОБОВ'ЯЗАНА захищати українську мову у Росії, а не російську в Україні.
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Взагалі з розуму вижили? В ДЕРЖАВІ УКРАЇНА державному посадовцю необхідно вживати лише державну мову. Іноземці вивчають і користуються українською мовою через повагу до країни, в якій знаходяться. Таких посадовців необхідно позбавляти посад через незнання державної мови.
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Богуцкая, Скалєцкая, Радуцкій, Комаровскій, Дубінскій, Зєлєнскій, Бєлєцкій, Бужанскій...
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"Законопроект о разрешении выступать в зале Рады на русском языке зарегистрирован в ВР" - кто хочет выступать на русском, пусть едет в РФ и выступает там сколько захочет.
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а почЯму только на русском??
давайте английский, китайский, татарский, венгерский, цыганский, хинди и прочая, прочая, прочая ))))
короче украины больше нет ...дякую))))
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Тупое лошье,голосуя абынипорошенко,думали жить в чиколаде,нихрена не делать и шоб усе по спаведливости в их совковом понимании даже и не задумывались какое совково-хохляцко-убогое зло они выпускают из кувшина.Все только начинается.
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Рідна мова - кордон, чужа мова - зброя, яка руйнує цей кордон. Використання рідної мови це не лише збереження кордону ала й відсіч агресору. Озброюємось!
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Тут многие за приделами РФ интересуются,почему Симоньян в Твитере выглядит так а в ТВ как обожравшийся бобер,объясняю, потому,что звиздеж во всем даже во внешности
Законопроєкт про дозвіл виступати в залі Ради російською мовою зареєстровано у ВР - Цензор.НЕТ 5738

Законопроєкт про дозвіл виступати в залі Ради російською мовою зареєстровано у ВР - Цензор.НЕТ 5206
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Предлагаю разрешить на любом языке. Но если это не украинский, выступающий должен пользоваться переводчиком-синхронистом. За свой счёт и в счёт времени выступления.
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Им место не в Раде, им место за поребриком, в дупе рашистской *********!
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Ни депутаты, ни чиновники в Украине не имеют права говорить на языке козломордых соседей. В сортире- пожалуйста, На кухне- тоже.
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Предлагаю компромисс: Бужанский и Волошин могут выступать на русском, но за свой счет нанимают переводчика на украинский, который и стоит на трибуне и говорит в микрофон по-украински
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А расейской думе на українській мові.
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Треба випхати цих ватанів бульдозером за поребрик до родних бєрьозок.
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Ці два дебіли, які за 30 років не змогли вивчити українську мову, щоб спілкуватись хоч би на побутовому рівні, тепер у Верховній Раді закони пишуть. 73% дебілів навибирали.
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Це не тому, що вони не змогли вивчити. Змогли. Це просто тому, що вони зневажають українців. Ну невже не ясно?
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Они вернулись, только сменили цвет с голубого на зеленый.
Законопроєкт про дозвіл виступати в залі Ради російською мовою зареєстровано у ВР - Цензор.НЕТ 4602
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Михаил Шнайдер
8 ч. ·

Эти слова сказаны почти 200 лет назад, канцлером Германской империи, Отто Фон Бисмарком.
Прошло два века, а они всё ещё актуальны как Никогда.

Законопроєкт про дозвіл виступати в залі Ради російською мовою зареєстровано у ВР - Цензор.НЕТ 3228
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Вы помните те борды - "Порошенко или Путин"?? Так вот теперь вам очевидно и не двузначно показывают что происходящее есть именно то, о чем вас предупреждали. Теперь оккупация идет с согласия самого украинского народа. Все это произошло с поддержки, согласия и при активном участии борцов с барыгами .. поэтому не надо бессмысленно офигевать от происходящего - запоминайте всех тех, кто привел к власти Зеленского ..
.... запоминайте кто ему помогал мочить проукраинскую власть .. запоминайте их всех ..
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Не, это запрещено. Можно и на собачем выступать тогда.
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Рішення про дозвіл виступати в залі Ради російською мовою було прийнято ще за часів Порошенка... Клятий барига!
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Росіяни мало вбили українців??? Скільки російським окупантам ще треба вбити українців, для того щоб Зеленський і його кліка перестали підтримувати інтереси росіян і російської мови??????
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Ну раз пошла такая пянка то тогда и на Румынском, Мадьярском, Польском,Цыганском,и изюминка на Закарпатском на нём как минимум миллион разговаривает и налоги платят
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Ну хто б сумнівався шо "слуги..." будуть топити за язык! Слуги є слуги і ЗЄбанати зробили це разом. Вчіть "зЄслуги" язык...!
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Чого дивуватись. Ось останній рейтинг партій. Партія Шарія в два рази обігнала партію Голос.

Законопроєкт про дозвіл виступати в залі Ради російською мовою зареєстровано у ВР - Цензор.НЕТ 3937
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А чому б цього бужанського не послати на побачення до бузини----де ви нац корпус????
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Я так понимаю,что вчерашнее блеяние богуцкой было прелюдией к сегодняшнему вбросу.
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..Волошин ..*жопоблок *
Бужанський ..*беніна ***** * .. Законопроєкт про дозвіл виступати в залі Ради російською мовою зареєстровано у ВР - Цензор.НЕТ 3036
Що не зрозуміло !?
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По перше Україна ніколи не визнавала руську мову, а лише російську, росіяни хочуть закріпити мовою одноособове право на Київську Русь, Білоруси не менш мають право на руську, треба законодавчо закріпити переклад "російска" на "российский" бо самі відмовляємось від історії.
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Виктор федорович,авторитаризмом попахивает при чем российским. Нас определяют дела ,а не слова!
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И что вам сделали плохого китайцы,вспомнили короновирус. Ну это нужно к доктору!
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Пусть Джемилев потролит этих 314доров и зарегестрирует законопроект про татарский язык😷
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Ребята вы наверно ошиблись адресом.Езжайте в вашу любимую Москву,идите в Госдуру и тоже потребуйте от госдурнев выступать там на украинском языке (в России проживает где-то до 20 млн. украинцев), а мы посмотрим,что они с вами сделают. Раз в России запрещают обращаться в гос. учреждениях на негосударственном языке, почему мы в Украине должны это разрешать?
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Слуги и жоппоблок - новая коалиция по уничтожению Украины в угоду кремля.
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