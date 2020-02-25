 Законопроєкт про дозвіл виступати в залі Ради російською мовою зареєстровано у ВР

Як передає Цензор.НЕТ, законопроєкт опубліковано на сайті Верховної Ради.
Авторами стали народний депутат від фракції "Слуги народу" Максим Бужанський і депутат від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олег Волошин.
Парламентарії скаржаться, що в регламенті Верховної Ради робочою мовою встановлено українську мову.
"Тобто, в регламенті Верховної Ради України не реалізовано конституційні гарантії і норми про вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України", - написано в пояснювальній записці.
Бужанський і Волошин заявляють, що "російськомовні громадяни, серед яких і нардепи, мають такі самі права, як і україномовні, і платять податки".
Депутати пропонують дозволити виступати у Верховній Раді російською мовою.
"Нехай руйнується держава
Нехай в державі негаразд
А справа тільки в тім що СПРАВА
Стирчить кермо у різних "Мазд""
щоб розмовляти на грузинський а поцЗедент на івріті??
давайте английский, китайский, татарский, венгерский, цыганский, хинди и прочая, прочая, прочая ))))
короче украины больше нет ...дякую))))
8 ч. ·
Эти слова сказаны почти 200 лет назад, канцлером Германской империи, Отто Фон Бисмарком.
Прошло два века, а они всё ещё актуальны как Никогда.
.... запоминайте кто ему помогал мочить проукраинскую власть .. запоминайте их всех ..
Бужанський ..*беніна ***** * ..
Що не зрозуміло !?