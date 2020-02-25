EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  1263  14
Матеріали за темою:
Все про:Нацполіція (9080) COVID-19 (289) Нові Санжари (107)

 Підозру оголошено 5 особам, ще 2 обрано запобіжний захід, - Нацполіція уточнила інформацію про розслідування сутичок у Нових Санжарах

У поліції Полтавської області спростували оприлюднену ними раніше інформацію про кількість учасників масових заворушень у Нових Санжарах, яким було обрано запобіжний захід у вигляді арешту.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікацій обласної поліції

У повідомленні зазначається: "Сьогодні, 25 лютого, в рамках кримінальних проваджень, розслідуваних Слідчим управлінням поліції Полтавщини, повідомлено про підозру ще п'ятьом особам.

Зараз у Жовтневому районному суді Полтави розглядається клопотання про обрання двом особам виду запобіжного заходу. Також підготовлено клопотання про обрання запобіжного заходу іншим фігурантам кримінального провадження.

Вибачаємось за неточну інформацію, опубліковану раніше".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перегар від протестувальників, страх, паніка і тотальна недовіра до влади, - Артем Шевченко про події в Нових Санжарах. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Міністр охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Читайте також: Суд заарештував 4 підозрюваних в організації масових заворушень у Нових Санжарах

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177838
 
 
 Топ коментарі
 
Виборці Зеленського думали,що можна діяти,як при Пороху,мати право на протест проти свавілля влади.Обломчик.
 показати весь коментар
 
Было около 40 титушек не местных а подозрения 5 местным бухарикам )
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Было около 40 титушек не местных а подозрения 5 местным бухарикам )
 показати весь коментар
 
 
каждый раз как биомасса падает лицом в грязь, начинаются разговоры про какихто провокаторов, типа люди у нас хорошие а во всем виноваты засланные. И почему-то ни разу "засланных" не предъявили, дальше разговоров дело не шло.
Так может, все-таки не "засланные" виноваты, а действительно у нас народ такой, дремучий и мракобесный?
 показати весь коментар
 
Виборці Зеленського думали,що можна діяти,як при Пороху,мати право на протест проти свавілля влади.Обломчик.
 показати весь коментар
 
 
Зелений, твій рейтинг знищить сабаков разом з тобою..шмаркля
 показати весь коментар
 
 
Кожара на свободе, днепропетровских стрелков по тихому отпустят домой, а Ново-Санжарских жителей будут тягать по-полной, притом, что сами нагнали панику и людей не информировали. А что вы хотели от них, если они кроме 95 квартала ничего в жизни не видели
 показати весь коментар
 
 
а они хотели видеть что-то кроме Квартала? По телеку есть куча каналов, в интернете куча материала, а они Квартал смотрят. Их надо силой от телека оттащить?
 показати весь коментар
 
«25 февраля 2020
«Найден новый российский полковник-миллиардер.»
«Как - то пох!», «Да зачєм ето нам знать ? !»
Ето рассія, куда многіє тут, с вождєлєнієм смотрят.

 показати весь коментар
 
Тупая биомасса 88 % людей считаю россиян братьями. О чем ты чешишь?
 показати весь коментар
 
В городе #Нурани началось восстание после того, как власти Ирана перевезли в город зараженных коронавирусом для размещения в их регионе на карантин .

У замминистра здравоохранения Ирана подтвердился диагноз "Корононавирус"
тиць Так же, с китайских цифр в статье (по ссылочке) видно , что смертность от коронавируса крайне высокая, сами посчитайте, потому как страшно приводить, вдруг ошибусь

Достоверно известно, что группа украинских граждан прилетевших с Китая, контактировала с лицами,(4 человека), которых китайские опытные, знающие медики не пропустили на борт самолета следующий в Украину. Что с теми 4-мя сейчас не известно
 показати весь коментар
 
 
Зараз авяків призначить порушників, яких посадить в буцигарню та прокурорів заставить доказувати, що 2+2 дорівнює 7, чи яка цифра там подобається зелепусі.
 показати весь коментар
 
Вловіть різницю:
2014-2019 рр. - влада не така!
після 2019 р. - народ не такий!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору