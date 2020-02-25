 Літня Олімпіада в Токіо може бути скасована, якщо ситуація з коронавірусом не покращиться до травня, - МОК

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Безумовно все вирішиться в найближчі два місяці, тобто до травня. Тому що потім почнеться завершальний етап підготовки до Ігор: найматимуть охорону, завозитимуть їжу, завершуватимуть облаштування олімпійського селища, готелів, приїдуть журналісти. І якщо цьому етапу підготовки щось заважатиме, то можна думати про скасування всієї Олімпіади.
Але поки, наскільки я розумію, все йде за планом і Ігри відбудуться. Все говорить про те, що вони пройдуть без проблем. Так що спортсменам потрібно готуватися до Олімпіади. Але нехай вони будуть впевнені - МОК не допустить змагань в умовах пандемії", - розповів Паунд.
Нагадаємо, літня Олімпіади-2020 на Токіо повинна пройти з 24 липня по 9 серпня.
Только тогда его называли биологическим оружием.
Коронавирус стал одной из главных тем последнего месяца. По последним данным, вирус заразил уже боле 70 тысяч человек. Известно о 1775 случаях летального исхода.
«Они называют эту штуку «Вухань-400», потому что она была создана в их лаборатории в окрестностях Уханя, и это был их четырехсотый жизнеспособный штамм созданного человеком микроорганизма», - говорится в отрывке из книги.
Врачи еще не успели разработать действенную вакцину от новой болезни, и, пока ее распространение не прекратилось, интернет-аудитория обсуждает возможные причины начала вспышки. Накануне появилась интересная теория.
Фото: Depositphotos
Журналист Амир Царфати опубликовал в своем твиттере снимок одной из страниц книги Дина Кунца «Глаза тьмы», на которой описано «самое важное и опасное» биологическое оружие «Ухань-400», созданное китайскими учеными. Эпицентром распространения SARS-CoV-2 стал как раз китайский город Ухань. Книга была написана в 1981 году.
Тем не менее это всего-лишь интересное совпадение. В комментариях под постом Царфати один из пользователей привел отрывок из более ранней версии книги Кунца, в которой «Ухань-400» назывался «Горки-400», а его родиной был СССР.
Им чем позже игры ...тем лучше...есть шанс вернуться под свой флаг...
🤔
Приходит Вова Зе!лох-42 к доктору:
- Доктор, я писаюсь непроизвольно.....
- Понятно, Вам нужно принять зверобой.
- Доктор! Вы издеваетесь!?