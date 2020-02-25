EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном
  587  10
Матеріали за темою:
Все про:НАТО (2304) Естонія (303) Кальюлайд Керсті (38)

 Президент Естонії Кальюлайд пообіцяла Україні підтримку у зближенні з ЄС і НАТО

Естонія підтримує зближення України з Європейським Союзом і НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила естонська президент Керсті Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) у вівторок на зустрічі з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.

"Естонія підтримує прагнення України на зближення з Європейським Союзом і НАТО та продовжуватиме надавати їй підтримку", - сказала президент, яку цитує пресслужба президента Естонії.

Кальюлайд додала, що в Естонії раді, що в будівництві електронної держави Україна "підтягує свій рівень" до естонського.

"В України хороша позиція щодо залучення зарубіжних інвестицій, але для цього потрібно продовжити реформи і створювати законодавство, властиве правовій державі. Правова визначеність і боротьба з корупцією створюють хороше підприємницьке середовище і викликають довіру в інвесторів", - зазначила президентка Естонії.

На зустрічі було також розглянуто розвиток останніх подій на Донбасі, виконання мінських угод і підсумки "нормандського саміту". Кальюлайд зазначила, що Естонія закликає дотримуватися Мінських угод і що держави Європи мають одностайно засуджувати їхнє порушення.

Була розглянута можливість продовжити співпрацю в області кібероборони.

Читайте також: Президент Естонії Кальюлайд закликала світову спільноту допомогти Україні протистояти російській агресії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177835
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Президент Малоросии Владимир Зеленский пообещал Украине поддержку в сближении с РФ и Таможенному союзу
 показати весь коментар
 
 
Дякуємо, але у нас тут презЕ!дент побачив в очах ***** бажання миру...
 показати весь коментар
 
 
Президент Естонії добре розуміє, що зевладі непотрібна підтримка Естонії.
 показати весь коментар
 
 
А Президент Эстонии не спросила у Разумкова почему в невоюющей Эстонии есть гражданское военизированное объединение Кайтселиит , а в воюющей Украине его почему то до сих пор нет ?
 показати весь коментар
 
Кого підтримувати? ***********? навіщо тобі це треба, лишіть Україну путєну, вана вже як шльондра розклала ноги свому ґвалтівнику))
 показати весь коментар
 
Ліквідуйте зеленського і його зебілів, допоможіть Україні!!!
 показати весь коментар
 
 
Чи подарує вона Разумкову велосипед? Зеленському ж подарувала.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору