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 Політика України
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Все про:Зеленський (4616) приватизація (197) шахта (186) ДТЕК (45) Тимченко (1)

 Галузі потрібні нові гравці, жива конкуренція, - гендиректор ДТЕК Тимченко у відповідь на пропозицію Зеленського приватизувати державні шахти

Компанія ДТЕК не братиме участі у приватизації "Центренерго" і збиткових державних шахт.

Про це заявив у коментарі Цензор.НЕТ генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

"У нас достатньо теплової генерації, у нас пріоритет - розвиток та інвестиції в зелену генерацію, тому ми не братимемо участі в приватизації, зокрема і з антимонопольних обмежень. Я думаю, що потрібні нові гравці, які мають приходити в галузь, щоб у нас була жива конкуренція", - зазначив він.

Нагадаємо, на нараді з профспілками гірників 25 лютого в Києві президент Володимир Зеленський назвав чудовою ідеєю приватизацію держкомпанії Центренерго одним пакетом разом із неприбутковими вугільними держшахтами. За словами Зеленського, інвестор має бути сильний і надійний, на кшталт енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177831
 
 
 Топ коментарі
 
Я так понимаю Бубочку отправили в пешее эротическое путешествие!
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Бубочка по нему ходит по кругу....
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Я так понимаю Бубочку отправили в пешее эротическое путешествие!
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Поведай, как там вертится пэпочка, ты понял на чем?))
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Где вертится?? В твоем воспаленном мозгу? Так тебе не ко мне...а к доктору...
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На нем вертится, вернее вертят того козла как хотят)))
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Да в в воспаленном мозгу зебила он может вертется на чем угодно... сей процесс мне...и Петру фиолетов у крапинку....это интересно разве что психиатру....
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Не заикайся. А пэпу вертят, шо аж его адвокаты ноют, как шакалы))
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Верю что в воспаленном мозгу зебила его вертят...верю...но я не доктор...и потому мне это фиолетово у крапинку....ты зебил обратился не по адресу...
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О какой конкуренции может знать зеленый бобик, если он артист и не разбирается ни в чем?
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Дурашка! Это Порох вертит ЗЕбилов! Хотя может с писюна Порошенко тебе и кажется что он вертиться но по факту ты!
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вот тольао почему то тебя укачивает, ты проверь, вдруг это не анальная пробка какк ты думаешь Отрасли нужны новые игроки, живая конкуренция, - гендиректор ДТЭК Тимченко в ответ на предложение Зеленского приватизировать госшахты - Цензор.НЕТ 8074
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Його лікар сказав, що у нього зедебілізм у запущеній формі, тому воно лікуванню не підлягає...
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Ото треба було тобі з ним заводитись? Це один з ярих фанатів Секти "Посадки Пороха" імені Портнова. Вони вже всі у паралельному світі живуть Отрасли нужны новые игроки, живая конкуренция, - гендиректор ДТЭК Тимченко в ответ на предложение Зеленского приватизировать госшахты - Цензор.НЕТ 3852
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Во Зебобик пожаловал! Ты вроде был за Жульку или перекупили?!
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Тут така справа: щоб було потрібно перекупляти, треба розуміти, що є нього є мізки. Але воно тільки з зелайна булькотить і все.
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Лахтинцю, не коси під зебіла. Зебіли зараз в паніці, незабаром почнуться масові суїциди. Ти готовий?
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Это все словесная лапша для доверчивых. Смотрящим за угольной отраслью поставлен человек Ахметова.
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я не знаю, кто там поставлен от Ахметова за отраслью смотрящим, но Центрэнерго - это прибор для превращения бюджетных дотаций на уголь в дешевое электричество для Бени.

Нахрена это Ахмету ?

Так шо Бубочка таки был послан.

В деликатной форме )))
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Не переживай, Беня и Ахметка спокойно договорятся когда дело касается попилить бюджетных и не только денег. Как уже и ранее договаривались. Как, например, рынок спутникового ТВ уже на двоих поделили.
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то, шо они договорятся, я ни на секунду не сомневаюсь.

просто тут ртом Зели Беня хотел поделить с Ахметом бюджетные деньги по братски - 90/10
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По-честному или по-справедливости, или по-понятиям?
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Ахметов не лох же. Ему больше 42-х и он нацелен на предприятие в Польше.
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... и далеко не только в ДТЭКе!

все мировые лидеры, все производственники, сельскохозяйственники, да в конце концов и собственных лохторат - все в конце концов именно это Ишаку и говорят.
А кто еще не сказал - тот готовится сказать в самое ближайшее время.
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Партньор лолиты. Помнишь?))
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Это все в прошлом...ныне он партнер осла оманского....
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Ну ты и недалёкий.
Повезло пэтьке с лохторатом))
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Мнение зебила обо мне....мне точно так же фиолетово у крапинку...как и то что вертится в его тупой голове....
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"Что касается Рината Ахметова, то по словам Коломойского он также поддерживал Зеленского.
"Материально он не поддерживал, естественно, и публично он ничего не сказал. Но учитывая, что он стал больше появляться на ТРК (на телеканале "Украина", - ред.) - да. Все начали поддерживать, но чуть позже, чуть раньше", - отметил Коломойский.
По его словам, Ахметов предрекал победу Зеленского на президентских выборах еще в 2016 году.
"Ахметов сказал мне о том, что Зеленский будет президентом, еще в 2016 году. После первого выпуска "Слуги народа". В 2016 году! Не в 2017, не в 2018. Я еще от Зеленского не слышал, что он собирается идти", - поделился Коломойский."
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Ты вспомни, как на ахмет ТВ марынка тусила, та и пэтя перед провалом оттуда не вылазил
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ой... как нехорошо получилось ))))
уже и дареному коню ахметка в клюв заглядывает...
дааа... старого воробья на зеленую соплю.... не проведешь ))))))
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вообще-то шахтная угледобыча обречена. имхо. тэтчер начала процесс. чисто вопрос времени и в Украине, да и в мире. открытие разработки продержатся дольше всего.
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так и я за то...думаю ахметка (и его *******) все трижды пересчитали и еще трижды...
и подумали-решили что с зе.ло связываться - людей смешить ))))
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уже звонит колокол и потому с шахтной добычи и самим шахтёрам пора спрыгивать. а уж такому пройдохе, как ахметка, чутья не занимать )
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Прибуткові шахти махмєтка давно прихватизував. А кому потрібні збиткові? Та ще й з боргами.
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Следите за руками.

2 октября 2019 г. Верховная Рада принимает, а президент подписывает закон № 145-IX «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації"».
Т.е., перечень запрещенных к приватизации предприятий отменён, Кабмину поручено разработать новый. В отменённом перечне, среди прочих, были такие объекты:
- Державне підприємство "Управління Північно-Кримського каналу"
- Управління Головного Каховського магістрального каналу
Сейчас данные структуры находятся в подчинении Государственного агентства водных ресурсов Украины.
17 октября 2019 г. глава бюджетного комитета «зелёный» Юрий Аристов на камеру «Радио Свобода» делится информацией о том, что обсуждается идея продажи воды в Крым (само видео появится в эфире 31 января).
15 января 2020 г. премьер Гончарук трубит о том, что Кабмин согласовал законопроект со списком стратегических предприятий, которые не подлежат приватизации. Тогда активно разгоняли новости, что, ура-ура, не приватизируют оборонку, Укрпочту и Укрзализныцю.

В конце января началась подготовка общественного мнения к продаже воды в Крым. Нам очень явственно начали массировать мозг на эту тему.
А 3 февраля 2020 г. в Верховную Раду тихонечко поступил упомянутый законопроект Кабмина №2831, со списком предприятий, не подлежащих приватизации. Внесён законопроект за подписью премьера, но готовил его товарищ Милованов.
Так вот в этом новом списке каналов уже нет. Какое удивительное совпадение, не так ли?Несколько дней назад появилась информация, что указанные предприятия будут реорганизованы решением Кабмина. Публично её вбросил экс-народный депутат Сергей Хлань (а его молниеносно процитировали роспропагандисты в контексте «Украина готовится подавать воду в Крым», хотя у Хланя контекст несколько иной). Якобы всё должно случиться очень скоро, чтобы успеть до поливного сезона.

По замыслу злодеев, из названий новых предприятий исчезнет упоминание о каналах и Крыме, названия станут нейтральными.

Для чего это делается? Для того, чтобы некое предприятие «Вкусная вода» (Украина) подписало с неким предприятием «Очень вкусная вода» (Россия) договор на поставку живительной влаги. А уже российское предприятие урегулирует юридические нюансы с оккупационными властями Крыма. Получится некое подобие водного «РосУкрЭнерго».

Пока всё идёт по схеме, которую я описал 1 февраля. Позволю самоцитату: «…Чтобы открыть шлюз в апреле, в феврале-марте российская сторона при участии заинтересованных лиц в Украине (их целое стадо) будет разными способами воздействовать на общественное мнение в нашей стране. Прямо давить (через обострение на Азове и на Донбассе), подкупать, заряжать своих европейских тузиков и т.д.» …

Несколько арахамий на тему воды уже высказалось. Обострение на фронте уже было (и будет ещё). Обострение на Азове уже было (и ещё будет). В бой уже брошен целый товарищ Медведчук с максимально идиотским комментом, единственная задача которого - показать, что Россия настаивает. Из чего следует, что Зе пока ещё окончательно не сломался, но его активно «укатывают» (это было ещё до Новых Санжар).

В загашнике у россиян ещё две фишки - результаты «соцопроса», которые «подтвердят», что населения хочет продавать воду в Крым ради мира и добра, а также визг разных европейских шрёдеров на российской зарплате.

Я понимаю, что товарища Гончарука уже никому не жалко, и ему сейчас формируют пакет «похоронных» решений, чтобы слить негатив. Но ведь какие-то остатки мозга у него должны быть? Речь же не идёт о каком-то банальном воровстве. Речь идёт о сдаче национальных интересов. Коррупционеров и бездарей в Украине ещё так-сяк терпят, а вот явных предателей жалуют не особо.

Примеры товарища Мороза, товарища Януковича и других персонажей должны подсказать товарищу Гончаруку, что лучше в таком нежном для политика возрасте уйти в отставку поруганным, но относительно чистым, чем отправиться в политическое небытие или куда похуже с клеймом предателя.
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А шо скаже скаже вова? "Абырвалг,абырвалг"...(с)
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А Зе говорив, що після розмови з ним Ахметов одразу все купить. Бо тільки-но мені розповідали про скорочення 178 лікарів у лікарні швидкої допомоги.
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В любой цивилизованной стране, после такого заявления презедента, уже давно бы против него открыли уголовное дело. Но бакановым, рябошапкам и венедиктовой не до этого у них задание от кремля пересадить всех волонтеров, майдановцев и воинов АТО в стране
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Пам'ятаєш як прихильники Зе говорили, що у таких випадках його знімуть?
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Згадалось..
У деяких країнах є власна мафія,а у деяких мафій власні країни..
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Я правильно зрозумів, що у держави (95 квартал) немає розуму керувати навіть шахтою?!
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Ага щас , продаст Ахметка виллу во Франции и купит убыточное дерьмо
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Та это "убыточное дерьмо" (центрэнерго) он то купит - подымет как монополист цены на 500% и уже не убыточное.
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В настоящее время часть украинской энергосистемы синхронизирована с ENTSO-E за счет так называемого Бурштынского энергоострова...и идет дальнейшая интеграция энергосистемы страны в ЕС , и такой геморрой как центроэнерго Ахметки не нужен , так как быть монополистом в реальном будущем он будет в ряд ли ,тем более с ценой в 500%
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та как же он подымет, если по решению суда он должен с этого Центрэнерго продавать Бене ликтричество за копейки ? )))
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не моє Бідолашненькі наші 73%! Ви ж так чекали, що прийде мамуся і вкладе вам до ротиків безплатну цицю! Ви так щиро раділи! Сьогодні вам дуже не подобається смак молочка, еге? Але головне відкриття ваше попереду, коли ви побачите, що то не мамуся прийшла, а татусь. І то не циця.
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А ты опытный. До сих пор выхаркиваешь продукт пэтиной сиси!))
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Порох цицю не пропонував. Він пропонувал жити в Україні на богом данній землі. Цицю халявну пропонував Бубочка. Ти Зебіл рамси попутав!
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Даже если и купит по заниженной цене, будет так называемая оптимизация. А это означает порезанное на металлолом оборудование , сокращение штатов, увольнение рабочих . Примерно как с Укртелеком, из 100 рабочих оставили 5 человек . Да и в электриков такая же ситуация ,куда дотянулись эти мерзкие твари.
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Укртелеком ))))

Ты бы ещё об убыточности кожевенно-шорных фабрик причитал )))

Сейчас мощности любого смартфона больше, чем мощности всего Укртелекома
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Да нет не скажи. У укртелекома все кабеля на балансе. Они всем провайдерам интерет-трафик продают так что не думаю что там что-то убыточное!
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Тимчеко думает, что шахтеры в штольнях в футбол играют?
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Доведенное до Абсурда , требует не обновление , а Обнуление под фундамент . Трезво Мыслят.Китай за 2недели построил то , что в нас строят еще при Ющенку. Зеленая энергетика , - Ветер дует , и киловатт поступает, солнце светит и киловатт ростет.Уголь добывается титаническим Трудом Внизу , а на Верху этот уголь делают Золотым .Коррупцию Ветру и Солнцу нет возможности Пришить, а только получать дивиденды
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Вислюка попросили сходить пощипать морковку.
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Штирлиц никогда ещё не был так близок к провалу...
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Віктор Шишкін наш Президент

@fjfghfg

·2 ч

После того как Зеленский хочет усилить монополию Ахметова и сам лично нагнуть антимонопольный комитет, то у меня впечатление что президент у нас ...старший сын Януковича
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Опять ахметов,власть не видит альтернативы, отсутствует новое мышление,новый взгляд на новую Украину- зрение старой власти!
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Тут ответ прост. Лишить Зеленую генерацию ДТЕК государственного финансирования и льгот. И пусть себе развивают конкуренцию в принудительном порядке. Беня будет аплодировать. Галузі потрібні нові гравці, жива конкуренція, - гендиректор ДТЕК Тимченко у відповідь на пропозицію Зеленського приватизувати державні шахти - Цензор.НЕТ 2687
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Торгуется жулик. Может позволить себе грабить страну зелёным тарифом. Уже он единственный остался кто зелёный тариф выгребает?
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Ну если ахметов отказался покупать эти шахты, то им точно, ОДНОЗНАЧНО, ЖОПА!!!! Эти ребятки не упустили бы свое! Шахтеры - придется вам стать колхозниками)))! Других вариантов нет! Но работать на земле гораздо сложнее, труднее, чем под землей, и не менее опасно!
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Игроки в козла нужны. Ишаки есть - козлов не хватает.
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Бу га га плять. Ну че шлюхтеры, кинул вас ваш барин 😷
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