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 Події, Здоров'я
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Все про:Буковина (256) COVID-19 (289)

 Жодного підтвердженого випадку коронавірусу на території Буковини немає, - в Чернівецькій ОДА відреагували на інформацію про госпіталізацію жінки, яка повернулася з Італії

На території Буковини не виявлено жодного підтвердженого випадку зараження коронавірусом Covid-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак під час брифінгу у вівторок.

Як повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА, наразі медики поки що спостерігають за жінкою, яка повернулася з Італії та звернулася за допомогою через підвищення температури. Нині вона перебуває в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні.

"Жінка прилетіла з італійського міста Бергамо до Сучави, а звідти автомобілем вирушила до Чернівців. Оскільки вона могла контактувати із зараженими коронавірусом, її ізолювали. Пацієнтка отримує адекватне лікування, взято матеріали для всіх необхідних досліджень, чекаємо на результати", - наводить прес-служба ОДА слова заступника директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марії Поліщук пресслужба ОДА.

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У свою чергу в. о. директора Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ України Наталія Гопко наголосила, що поки що немає жодних підстав вважати, що виявили саме випадок коронавірусу.

Вона також повідомила, в пункті пропуску "Порубне" вже почали вимірювати температуру особам, які прибувають із країн, де зафіксовано випадки коронавірусу. Прикордонникам для цього передали безконтактні термометри.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

Наприкінці січня вчені з Гонконгу заявили про розробку вакцини. Однак попередили, що на тестування піде багато часу.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

Бостонська біотехнологічна компанія Moderna представила вакцину mRNA-1273 від коронавірусу COVID-19. Це перший такий препарат, який планують випробувати на людях.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177829
 
 
 Топ коментарі
 
подтвержденного...кем? чем? тест-систему уже привезли в Черновцы?
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Конечно нет ,потому что у вас тестов нет ,по заявлению нашего МОЗ сегодня ,распределять тесты по областям будут через день два Ни одного подтвержденного случая коронавируса на территории Буковины нет, - в Черновицкой ОГА отреагировали на информацию о госпитализации женщины, вернувшейся из Италии - Цензор.НЕТ 9901
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пока справляются мольфары, гадалки и цыгане....
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Согласно последним опросам 44%.Ждемс выздоровления Ни одного подтвержденного случая коронавируса на территории Буковины нет, - в Черновицкой ОГА отреагировали на информацию о госпитализации женщины, вернувшейся из Италии - Цензор.НЕТ 8494
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А вы откуда знаете? У вас есть переданные ВОЗ тест-системы, которые до сих на складах ЦОЗ лежат? Чем вы определяете?
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Эти тест-системы уже растасканы слугами народа и их отпрысками
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Как же быстро определяют, что это не тот вирус.
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Конечно нет, особенно если нет тестов для их подтверждения ))
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подтвержденного...кем? чем? тест-систему уже привезли в Черновцы?
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пока справляются мольфары, гадалки и цыгане....
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Конечно нет ,потому что у вас тестов нет ,по заявлению нашего МОЗ сегодня ,распределять тесты по областям будут через день два Ни одного подтвержденного случая коронавируса на территории Буковины нет, - в Черновицкой ОГА отреагировали на информацию о госпитализации женщины, вернувшейся из Италии - Цензор.НЕТ 9901
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"Нульового пацієнта" Занісшого КоронаВірус до Італії 21 січня Досі НЕ знайдено.
Саме з цим вірусоносієм контактував 38 літній італієц "Пацієнт намбе ван" З міста Кастильоне д'Адда в Ломбардии Де і розпочалася Пандемія
Питання?
Чи не Готує путін-Гітлер Подібну БіоАтаку в Україну?
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Эти придурки из 95 квартала не оттуда ждут вирус. Вирус придет из кацапской ********* через дырявые границы и блокпосты Дыныры.
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18 февраля 2020 Коронавирус «предсказали» в XX веке (фото)
Только тогда его называли биологическим оружием.
Коронавирус стал одной из главных тем последнего месяца. По последним данным, вирус заразил уже боле 70 тысяч человек. Известно о 1775 случаях летального исхода.
«Они называют эту штуку «Вухань-400», потому что она была создана в их лаборатории в окрестностях Уханя, и это был их четырехсотый жизнеспособный штамм созданного человеком микроорганизма», - говорится в отрывке из книги.
Врачи еще не успели разработать действенную вакцину от новой болезни, и, пока ее распространение не прекратилось, интернет-аудитория обсуждает возможные причины начала вспышки. Журналист Амир Царфати опубликовал в своем твиттере снимок одной из страниц книги Дина Кунца «Глаза тьмы», на которой описано «самое важное и опасное» биологическое оружие «Ухань-400», созданное китайскими учеными. Эпицентром распространения SARS-CoV-2 стал как раз китайский город Ухань. Книга была написана в 1981 году.
. В комментариях под постом Царфати один из пользователей привел отрывок из более ранней версии книги Кунца, в которой «Ухань-400» назывался «Горки-400», а его родиной был СССР.
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А это правда, что умершие только к желтой расе относятся?
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Состояние отечественной медицины не позволяет диагностировать подобные заболевания .
У нас для народа один диагноз - ОРЗ .
Если клиент платёжеспособен , то ОРВИ . Но это уже сложно ...
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Тестов нет, ну и подтверждённых случаев соответственно тоже нет. Первой, когда завезут, тест пройдёт Скалецкая...
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А чем в Черновцах ЗЕЛЁНЫЕ медики проверяют наличие вируса: Термометром или Кружкой Эсмарха ?
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Патоген covid20 вже в Україні і люди вже хворіють.

Хай краще дадуть статистику скільки людей померло Від ГРВІ в Україні?
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в. о. директора Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ України Наталія Гопко наголосила, що поки що немає жодних підстав вважати, що виявили саме випадок коронавірусу.
Вона також повідомила, в пункті пропуску "Порубне" вже почали вимірювати температуру особам, які прибувають із країн, де зафіксовано випадки коронавірусу. Прикордонникам для цього передали безконтактні термометри.
Жодного підтвердженого випадку коронавірусу на території Буковини немає, - в Чернівецькій ОДА відреагували на інформацію про госпіталізацію жінки, яка повернулася з Італії - Цензор.НЕТ 3538

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