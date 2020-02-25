 Жодного підтвердженого випадку коронавірусу на території Буковини немає, - в Чернівецькій ОДА відреагували на інформацію про госпіталізацію жінки, яка повернулася з Італії

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак під час брифінгу у вівторок.

Як повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА, наразі медики поки що спостерігають за жінкою, яка повернулася з Італії та звернулася за допомогою через підвищення температури. Нині вона перебуває в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні.

"Жінка прилетіла з італійського міста Бергамо до Сучави, а звідти автомобілем вирушила до Чернівців. Оскільки вона могла контактувати із зараженими коронавірусом, її ізолювали. Пацієнтка отримує адекватне лікування, взято матеріали для всіх необхідних досліджень, чекаємо на результати", - наводить прес-служба ОДА слова заступника директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марії Поліщук пресслужба ОДА.

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У свою чергу в. о. директора Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ України Наталія Гопко наголосила, що поки що немає жодних підстав вважати, що виявили саме випадок коронавірусу.

Вона також повідомила, в пункті пропуску "Порубне" вже почали вимірювати температуру особам, які прибувають із країн, де зафіксовано випадки коронавірусу. Прикордонникам для цього передали безконтактні термометри.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

Наприкінці січня вчені з Гонконгу заявили про розробку вакцини. Однак попередили, що на тестування піде багато часу.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

Бостонська біотехнологічна компанія Moderna представила вакцину mRNA-1273 від коронавірусу COVID-19. Це перший такий препарат, який планують випробувати на людях.

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