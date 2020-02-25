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 Події, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (2799) Маріуполь (626) Правоохоронні органи (844) патрульна поліція (985) ДБР (907)

 У Маріуполі мікроавтобус патрульної поліції врізався в автомобіль і протаранив стіну гаража, - ДБР. ФОТО

Слідчі Державного бюро розслідувань почали досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля патрульної поліції, яка сталася вранці 25 лютого в Маріуполі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

У Маріуполі мікроавтобус патрульної поліції врізався в автомобіль і протаранив стіну гаража, - ДБР 01

За попередньою інформацією, співробітник Управління патрульної поліції в місті Києві, перебуваючи за кермом службового автомобіля марки Volkswagen Crafter, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автомобілем Volkswagen Touareg. Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля Volkswagen Crafter зазнала тілесних ушкоджень.

У Маріуполі мікроавтобус патрульної поліції врізався в автомобіль і протаранив стіну гаража, - ДБР 02

До ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

У Маріуполі мікроавтобус патрульної поліції врізався в автомобіль і протаранив стіну гаража, - ДБР 03

У Маріуполі мікроавтобус патрульної поліції врізався в автомобіль і протаранив стіну гаража, - ДБР 04

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177827
 
 
 Топ коментарі
 
Приусы и Дастлеры закончились, взялись за автобусы. Еще на вертолетах не летали.
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Пассажирка?В полицейском микроавтобусе?Чудны дела Господни...
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Пассажирка?В полицейском микроавтобусе?Чудны дела Господни...
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Я видела у нас в Мариуполе как патрульные своих друзяк по городу развозили В Мариуполе микроавтобус патрульной полиции врезался в автомобиль и протаранил стену гаража, - ГБР - Цензор.НЕТ 4734 У нас предприимчивые полицейские, между вызовами подрабатывают такси.
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Стаття.. Там штрафи, обмеження, терміни...то якщо на своїй машинці. А тут новенький тюнінгований крафтер - держмайно. УТеж такий часто бачу по області, але низько не літає
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Приусы и Дастлеры закончились, взялись за автобусы. Еще на вертолетах не летали.
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У нас давно уже не только Приусы мотаются. Видно Приусы приговорили еще раньше В Мариуполе микроавтобус патрульной полиции врезался в автомобиль и протаранил стену гаража, - ГБР - Цензор.НЕТ 2349
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Ага. Раньше по сторонам смотрели чтобы небыло мусоров, теперь еще и в небо вглядываться не летит ли там пьяная компания в погонах которая на голову упадет
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Ну как говорил Аваков, мусора имеют ексклюзивное право на насилие. Хоть бы один день мусора кого то не убили, не задавили или не обокрали. Мусора ето та же преступная организация только в погонах
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А правый задний фонарь что уже скомуниздили...или он так ездил без него??
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Вы невнимательный. Перед этим было столкновение, вот фонарь и отпал.
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У меня нет слов, а у селфиков нет мозгов...
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Нічого дивного не відбувається аваківська деградована падаль у вигляді ********** полюції ОЗУ подонки деградує шаленими темпами. Як не хабар чи катування, вбивство так ДТП з потерпілими. Сама ганебна установа в структурі МВС це є ********* полюція.
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кожного дня мусор загроза для життя громадянина
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