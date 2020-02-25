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 Події, За кордоном
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Все про:Болгарія (145) Крим (8798) отруєння (696) розслідування (1650) Bellingcat (50) Скрипаль (470) ГРУ (23)

 Розслідувачі Bellingcat виявили в місії Росії в СОТ ще одного "отруйника" з ГРУ, який брав участь в окупації Криму

Один із трьох ймовірних співробітників російської військової розвідки (ГРУ), яких у Болгарії звинувачують у замаху на вбивство бізнесмена Еміліяна Ґебрева, мав статус дипломата і був співробітником російського представництва при Світовій організації торгівлі в Женеві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це йдеться в опублікованому 25 лютого спільному розслідуванні групи Bellingcat, швейцарського сайту Tages-Anzeiger і російського The Insider.

Як йдеться в розслідуванні, він недавно був оголошений в розшук під ім'ям Георгій Горшков, проте насправді його ім'я – Єгор Гордієнко. Стверджується, що він має дипломатичний ранг третього секретаря і, крім спроби отруєння Ґебрева, брав участь і в інших операціях ГРУ за кордоном, в тому числі у співпраці з підозрюваними в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів.

Ґебрев був отруєний у 2015 році – ймовірно, тією ж речовиною "Новачок", що і згодом Скрипалі. Єгор Гордієнко (він же Георгій Горшков) був, як стверджується, одним із восьми осіб, причетних до цього злочину, причому, ймовірно, відігравав у ньому важливу роль, бо потрапив у число трьох росіян, оголошених нещодавно в розшук.

У січні 2020 року болгарська прокуратура заочно звинуватила трьох росіян у замаху на вбивство виробника зброї, власника компанії Emco Ltd Еміліян Гебрева (на фото), його сина Христо і керівника виробництва компанії.

Згідно з розслідуванням, людина з паспортом на ім'я Горшкова була в Болгарії разом із ідентифікованим слідчими офіцером ГРУ Денисом Сергеєвим ("оперативне" ім’я Сергій Федотов – ред.) у квітні і травні 2015 року – в ті дні, коли двічі були спроби замаху на Ґебрева (він вижив після двох отруєнь).

Як стверджується в розслідуванні, з паспортом на ім'я Горшкова за кордон в 2010–2015 роках їздив Єгор Гордієнко. Крім іншого, він брав участь в анексії Криму, а в 2014 році отримав квартиру в тому ж будинку, що й Олександр Мішкін, один із підозрюваних в отруєнні Скрипалів. Після 2015 року Гордієнко знову виїжджав за кордон з паспортом на своє ім'я, а з 2017 року працював у Швейцарії, будучи акредитованим як член російської місії при Світовій організації торгівлі.

Кейт Роквелл, офіційний представник СОТ, підтвердив Tages-Anzeiger, що Єгор Гордієнко був акредитований в СОТ як член російської делегації і повинен був працювати до кінця 2020 року, але залишив місію вже в 2018 році.

У розслідуванні стверджується, що він виїхав з Женеви поспіхом, і відразу після цього з'явився в штабквартиру ГРУ. За день до його вильоту з Женеви Bellingcat опублікував розслідування про діяльність підозрюваних в отруєнні Скрипаля в Європі. Стверджується, що, будучи в Женеві, Гордієнко часто спілкувався з Анатолієм Чепігою ("Боширов"), Олександром Мішкіним ( "Петров") і Денисом Сергєєвим.

Прессекретарка російської місії заявила, що не має ніякої інформації про Гордієнка.

Прокуратура Болгарії минулого тижня опублікувала імена і фотографії трьох громадян Росії, яких звинувачують у замаху в 2015 році на трьох болгарських громадян. Росіяни, названі як Сергій Павлов, Сергій Федотов і Георгій Горшков, протягом багатьох років виїжджали за кордон тільки за підробленими документами, заявляє болгарська прокуратура.

У кінці січня прокуратура Болгарії підтвердила, що в день отруєння болгарського підприємця Ґебрева біля його офісу були помічені ймовірні співробітники ГРУ. Про це ж раніше повідомляли The Insider і Bellingcat.

Читайте також: Росія вербує злочинців для замовних убивств за кордоном, - Bellingcat

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177826
 
 
 Топ коментарі
 
Рашистские подонки гадят по всему Миру,а после этого жалуются,что НАТО активировалось.Твари, вас ненавидят везде, да есть за что.
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Какие страны-члены НАТО готовы воевать с Россией

https://infonavigator.com.ua/novosti/kakie-strany-chleny-nato-gotovy-voevat-s-rossiej/

Расследователи Bellingcat обнаружили в миссии России в ВТО еще одного "отравителя" из ГРУ, участвовавшего в оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 109

Американский исследовательский центр Pew Research опросил более 20 тысяч респондентов в 16 странах-членах НАТО, поинтересовавшись готовы ли они в случае угрозы воевать с Россией.
Уставом блока предусмотрена статья о коллективной самообороне. К ее применению в случае конфликта одного из государств НАТО с Россией максимально готовы Польша с 82% положительных ответов, Литва - 77% и Нидерланды - 72%.
Больше половины респондентов проголосовали «за» в Великобритании (65%), Италии (60%), Германии (57%), Чехии (54%) и Словакии (51%). «Против» выступили граждане Греции (51%) и Турции (и 55%).
Разделились мнения, с небольшим преимуществом в сторону альянса, во Франции (49% против 38%), Испании (49% против 42%), Венгрии (48% против 16%) и Болгарии (42% против 28%).
В США позитивно воспринимают НАТО 52% населения (только 16% негативных ответов), в Канаде - 66% (20% «против»).
Вопрос звучал так: «Если Россия вступит в серьезный военный конфликт с одной из соседних стран, которая является членом НАТО, стоит или не стоит нам использовать армию для защиты этой страны».
Ответ «да, стоит» на вопрос Pew Research дали большинство респондентов в Нидерландах (64%), США (60%), Канаде (56%), Великобритании (55%) и Литве. «Нет, не стоит» больше половины ответили во Франции, Испании, Германии, Словакии, Турции, Греции, Италии и Болгарии.
В Польше, Чехии и Венгрии преобладает мнение, что защиту от возможной российской агрессии обеспечат США. Такой ответ дали 75% итальянцев, 72% испанцев, 65% греков, 63% немцев и 57% французов.
В четырех странах-членах НАТО абсолютное большинство выбрали Штаты в качестве ближайшего союзника в противовес России. Это Великобритания (83%), Нидерланды (82%), Испания (73%) и Франция (60%).
«И с Россией, и с США» хотят поддерживать дружеские отношения Италия, Греция, Польша, Литва, Чехия, Венгрия, Словакия и Болгария.
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Какие страны-члены НАТО готовы воевать с Россией

https://infonavigator.com.ua/novosti/kakie-strany-chleny-nato-gotovy-voevat-s-rossiej/

Расследователи Bellingcat обнаружили в миссии России в ВТО еще одного "отравителя" из ГРУ, участвовавшего в оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 109

Американский исследовательский центр Pew Research опросил более 20 тысяч респондентов в 16 странах-членах НАТО, поинтересовавшись готовы ли они в случае угрозы воевать с Россией.
Уставом блока предусмотрена статья о коллективной самообороне. К ее применению в случае конфликта одного из государств НАТО с Россией максимально готовы Польша с 82% положительных ответов, Литва - 77% и Нидерланды - 72%.
Больше половины респондентов проголосовали «за» в Великобритании (65%), Италии (60%), Германии (57%), Чехии (54%) и Словакии (51%). «Против» выступили граждане Греции (51%) и Турции (и 55%).
Разделились мнения, с небольшим преимуществом в сторону альянса, во Франции (49% против 38%), Испании (49% против 42%), Венгрии (48% против 16%) и Болгарии (42% против 28%).
В США позитивно воспринимают НАТО 52% населения (только 16% негативных ответов), в Канаде - 66% (20% «против»).
Вопрос звучал так: «Если Россия вступит в серьезный военный конфликт с одной из соседних стран, которая является членом НАТО, стоит или не стоит нам использовать армию для защиты этой страны».
Ответ «да, стоит» на вопрос Pew Research дали большинство респондентов в Нидерландах (64%), США (60%), Канаде (56%), Великобритании (55%) и Литве. «Нет, не стоит» больше половины ответили во Франции, Испании, Германии, Словакии, Турции, Греции, Италии и Болгарии.
В Польше, Чехии и Венгрии преобладает мнение, что защиту от возможной российской агрессии обеспечат США. Такой ответ дали 75% итальянцев, 72% испанцев, 65% греков, 63% немцев и 57% французов.
В четырех странах-членах НАТО абсолютное большинство выбрали Штаты в качестве ближайшего союзника в противовес России. Это Великобритания (83%), Нидерланды (82%), Испания (73%) и Франция (60%).
«И с Россией, и с США» хотят поддерживать дружеские отношения Италия, Греция, Польша, Литва, Чехия, Венгрия, Словакия и Болгария.
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а що там Європа чи за коронавірусом вже про терористичну рашку геть забули?
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Своя война: непокоренный украинский Донбасс - не легенда и не штамп!

https://www.youtube.com/watch?v=_WaHJTS1caQ&feature=share
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Рашистские подонки гадят по всему Миру,а после этого жалуются,что НАТО активировалось.Твари, вас ненавидят везде, да есть за что.
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КАК ТАМ МИКРОН ВСЕ ЕЩЕ ХОЧЕТ ВИЕСТЕ С ****** БОРОТСЯ С ТЕРРОРИЗМОМ? ЕСЛИ ДА, ТО Я ДУМАЮ КРЕМЛЕВСКИЕ САНТЕХНКИ ЕМУ НАМАЖУТ НОВИЧКОМ УНИТАЗ!
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А Французам ене привыкать... 17 июня правительство Франции обратилось к Германии с просьбой о перемирии. 22 июня 1940 года Франция капитулировала перед Германией, и в Компьенском лесу было заключено Второе компьенское перемирие. Результатом перемирия стало разделение Франции на оккупационную зону немецких войск и марионеточное государство, управляемое режимом Виши.
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Древнее название РАБссии - ТАРТАРИЯ,что в переводе с любого языка мира означает АД...тартарары...
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Опознанным и разоблаченным сотрудникам спецслужб рахи советую наносить на лоб QR код а также метить радиоизотопом, дабы не покидали родную говень.
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Синонимы к слову «ад» (а также близкие по смыслу слова и выражения)
преисподняя, геенна, чистилищепреисподняя, бог, гроббездна, тьма, мрак ТАРТАР пекло,
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Зачем воевать , - розвалить их же руками и помогать если нужно по братски , так сказать.
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