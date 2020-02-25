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Все про:аеропорт (441) вірус (299) Італія (368) Київ (7342) COVID-19 (289)

 У пасажирів, які прибувають з Італії, почали вимірювати температуру в аеропорту "Київ"

Пасажири, які прибувають до міжнародного аеропорту "Київ" ім.Сікорського рейсами прямого авіаційного сполучення з Італією, почали проходити обов'язкову температурну перевірку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба аеропорту.

"У зв'язку зі спалахом інфекції, викликаної коронавірусом СOVid-2019 в окремих районах Італії, рейси, що прибувають в аеропорт "Київ" з Італії, перевіряються черговим лікарем-епідеміологом для виявлення хворих або з підозрою на захворювання серед пасажирів, які прибувають", - сказано в повідомленні на сторінці в Фейсбуці.

Пресслужба аеропорту "Київ" також додала фотознімки, на яких пасажирам вимірюється температура пірометром - приладом для безконтактного вимірювання температури.

Як повідомлялося з посиланням на прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, в українських аеропортах перевірятимуть стан здоров'я пасажирів, які прибувають прямими рейсами з країн, де зафіксовано коронавірус.

Раніше в пресслужбі аеропорту "Бориспіль" повідомили, що станом на 14:00 вівторка, представник санітарно-контрольного пункту МОЗ в обов'язковому порядку зустрічає лише рейси, що прибувають з Італії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177825
 
 
 Топ коментарі
 
Будете все 27 дней за ними с термометром бегать? У прибывающих из Италии пассажиров начали измерять температуру в аэропорту "Киев" - Цензор.НЕТ 6435
У прибывающих из Италии пассажиров начали измерять температуру в аэропорту "Киев" - Цензор.НЕТ 2621
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Тут просто не все фотки. Вирус распространяется через слизистые, т.е.и.глаза. Нужны маски с очками. А от такого балахона пользы нуль целых ноль десятых. Просто тупой пиар для успокоения доверчивых лохов.

У прибывающих из Италии пассажиров начали измерять температуру в аэропорту "Киев" - Цензор.НЕТ 4368
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Во-первых, инкубационный период - до 24 дней. Во-вторых у многих болезнь протекает малосимптомно. Температуры может и не быть. Так что эти проверки - такое себе.
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Будете все 27 дней за ними с термометром бегать? У прибывающих из Италии пассажиров начали измерять температуру в аэропорту "Киев" - Цензор.НЕТ 6435
У прибывающих из Италии пассажиров начали измерять температуру в аэропорту "Киев" - Цензор.НЕТ 2621
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Во-первых, инкубационный период - до 24 дней. Во-вторых у многих болезнь протекает малосимптомно. Температуры может и не быть. Так что эти проверки - такое себе.
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Температура может подняться по куче других причин. А потом этих людей с настоящими больными этой гадостью. И им труба.
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мне вот интересно..а нет не одного пассажира с цапии с температурой???
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У 80 процентов эта гадость проходит почти безсимптомно. Все эти измерения температуры до одного места.
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Если измерение температуры помогает то предлагаю всех пропускать через администрацию президента и Верховную Раду.
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А на кой они полиэтиленовые балахоны нацепили? Они чем помогут? Где хваленные Аваковские закупленные мусорные спецкостюмы?
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Тут просто не все фотки. Вирус распространяется через слизистые, т.е.и.глаза. Нужны маски с очками. А от такого балахона пользы нуль целых ноль десятых. Просто тупой пиар для успокоения доверчивых лохов.

У прибывающих из Италии пассажиров начали измерять температуру в аэропорту "Киев" - Цензор.НЕТ 4368
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У прибывающих из Италии пассажиров начали измерять температуру в аэропорту "Киев" - Цензор.НЕТ 5734Балахон классно "защищает", только непонятно от чего
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Жаропонижающее приняли и температуры нет пару часов, пора бы тесты применять, а то "итальянцы" точно нам доставят эту заразу.
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Коронавирус по-любому будет и в Украине. Итальянцы или нет - вопрос десятый. Кто угодно завезет. Из любой страны. Вопрос уже даже не в этом, а в том, как будут сдерживать.
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Раджу більше сидіти вдома. вентиляцію закліювати і форточки частіше відкривати. І руки мити. І обличчя також мити коли додому приходите.
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в рашці вже двоє, а там наших більше ніж навіть в Польщі.
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а можно они будут проходить проверку через офис президента?
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делать что то и создавать вид что делаешь это разные понятия.
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пізно пити боржомі, коли нирки вже відвалились! поки одні придурки рили криївки та бігали з кадилами, а інші закидали камінням та намагались палити своїх співвітчизників, тисячі заробітчан мігрували і мігрують зі всього світу до України і навпаки! невже тернопіляни почнуть перекривати дороги і кадилами відганяти своїх дружин і матерів, які повертаються з Італії?
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Придурки а если это ОРЗ что скорее всего изллируете насильно?пофиг если у человека работа,дела а температура которая проходит через несколько дней после таблеток от гриппа
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Це майже не дає гарантій. Але треба демонструвати діяльність.
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tZE inform
У пасажирів, які прибувають з Італії, почали вимірювати температуру в аеропорту "Київ" - Цензор.НЕТ 8416

@tZEinform

Спецсканеров и тепловизоров в аэропортах нет. Вова - это твой уровень организации. Поболтали и забыли.
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18 февраля 2020 Коронавирус «предсказали» в XX веке (фото)
Только тогда его называли биологическим оружием.
Коронавирус стал одной из главных тем последнего месяца. По последним данным, вирус заразил уже боле 70 тысяч человек. Известно о 1775 случаях летального исхода.
«Они называют эту штуку «Вухань-400», потому что она была создана в их лаборатории в окрестностях Уханя, и это был их четырехсотый жизнеспособный штамм созданного человеком микроорганизма», - говорится в отрывке из книги.
Врачи еще не успели разработать действенную вакцину от новой болезни, и, пока ее распространение не прекратилось, интернет-аудитория обсуждает возможные причины начала вспышки.
Фото: Depositphotos
Журналист Амир Царфати опубликовал в своем твиттере снимок одной из страниц книги Дина Кунца «Глаза тьмы», на которой описано «самое важное и опасное» биологическое оружие «Ухань-400», созданное китайскими учеными. Эпицентром распространения SARS-CoV-2 стал как раз китайский город Ухань. Книга была написана в 1981 году.
В комментариях под постом Царфати один из пользователей привел отрывок из более ранней версии книги Кунца, в которой «Ухань-400» назывался «Горки-400», а его родиной был СССР.
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Напомним,
В понедельник, 24 февраля, из Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса, в столичные аэропорты "Борисполь" и "Киев" прилетели 4 самолета. На их борту находились 611 пассажиров и 24 члена экипажа.
Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на спикера отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" Государственной погранслужбы Светлану Бурду.
По словам представительницы пограничников, из Милана в Борисполь прибыли 158 пассажиров и 5 членов экипажа, из Рима - 162 пассажира и 7 членов экипажа, из Венеции - 135 пассажиров и 6 членов экипажа.
В аэропорту "Киев" приземлился один рейс из Италии с 156 пассажирами и 6 членами экипажа.
Ранее "Страна" приводила рассказ пассажирки борта из Италии о том, что в "Борисполе" никому не измерили температуру.
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У пасажирів, які прибувають з Італії, почали вимірювати температуру в аеропорту "Київ"

ДЛЯ ЦЬОГО БУЛО РОЗПЕЧАТАНО НЗ ТЕРМОМЕТРІВ.. У пасажирів, які прибувають з Італії, почали вимірювати температуру в аеропорту "Київ" - Цензор.НЕТ 839
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