 У пасажирів, які прибувають з Італії, почали вимірювати температуру в аеропорту "Київ"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба аеропорту.
"У зв'язку зі спалахом інфекції, викликаної коронавірусом СOVid-2019 в окремих районах Італії, рейси, що прибувають в аеропорт "Київ" з Італії, перевіряються черговим лікарем-епідеміологом для виявлення хворих або з підозрою на захворювання серед пасажирів, які прибувають", - сказано в повідомленні на сторінці в Фейсбуці.
Пресслужба аеропорту "Київ" також додала фотознімки, на яких пасажирам вимірюється температура пірометром - приладом для безконтактного вимірювання температури.
Як повідомлялося з посиланням на прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, в українських аеропортах перевірятимуть стан здоров'я пасажирів, які прибувають прямими рейсами з країн, де зафіксовано коронавірус.
Раніше в пресслужбі аеропорту "Бориспіль" повідомили, що станом на 14:00 вівторка, представник санітарно-контрольного пункту МОЗ в обов'язковому порядку зустрічає лише рейси, що прибувають з Італії.
tZE inform
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Спецсканеров и тепловизоров в аэропортах нет. Вова - это твой уровень организации. Поболтали и забыли.
Только тогда его называли биологическим оружием.
Коронавирус стал одной из главных тем последнего месяца. По последним данным, вирус заразил уже боле 70 тысяч человек. Известно о 1775 случаях летального исхода.
«Они называют эту штуку «Вухань-400», потому что она была создана в их лаборатории в окрестностях Уханя, и это был их четырехсотый жизнеспособный штамм созданного человеком микроорганизма», - говорится в отрывке из книги.
Врачи еще не успели разработать действенную вакцину от новой болезни, и, пока ее распространение не прекратилось, интернет-аудитория обсуждает возможные причины начала вспышки.
Фото: Depositphotos
Журналист Амир Царфати опубликовал в своем твиттере снимок одной из страниц книги Дина Кунца «Глаза тьмы», на которой описано «самое важное и опасное» биологическое оружие «Ухань-400», созданное китайскими учеными. Эпицентром распространения SARS-CoV-2 стал как раз китайский город Ухань. Книга была написана в 1981 году.
В комментариях под постом Царфати один из пользователей привел отрывок из более ранней версии книги Кунца, в которой «Ухань-400» назывался «Горки-400», а его родиной был СССР.
В понедельник, 24 февраля, из Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса, в столичные аэропорты "Борисполь" и "Киев" прилетели 4 самолета. На их борту находились 611 пассажиров и 24 члена экипажа.
Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на спикера отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" Государственной погранслужбы Светлану Бурду.
По словам представительницы пограничников, из Милана в Борисполь прибыли 158 пассажиров и 5 членов экипажа, из Рима - 162 пассажира и 7 членов экипажа, из Венеции - 135 пассажиров и 6 членов экипажа.
В аэропорту "Киев" приземлился один рейс из Италии с 156 пассажирами и 6 членами экипажа.
Ранее "Страна" приводила рассказ пассажирки борта из Италии о том, что в "Борисполе" никому не измерили температуру.
ДЛЯ ЦЬОГО БУЛО РОЗПЕЧАТАНО НЗ ТЕРМОМЕТРІВ..