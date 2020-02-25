 Солдат-контрактник торгував канабісом у військовому навчальному центрі "Десна", - військова прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону.

Встановлено, що військовослужбовець військової служби за контрактом попередньо збував наркотики на території 169 навчального центру Сухопутних військ ЗСУ. Під час повторного збуту під контролем правоохоронців, зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наркотичну речовину у солдата вилучено.

Згідно з ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів, - караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

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