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Все про:армія (2687) наркотики (929) Правоохоронні органи (844) Чернігівщина (392) Військова прокуратура (616)

 Солдат-контрактник торгував канабісом у військовому навчальному центрі "Десна", - військова прокуратура. ФОТО

25 лютого військова прокуратура затримала старшого солдата Сухопутних військ ЗСУ під час спроби продати колезі по службі наркотичну речовину - канабіс.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону.

Встановлено, що військовослужбовець військової служби за контрактом попередньо збував наркотики на території 169 навчального центру Сухопутних військ ЗСУ. Під час повторного збуту під контролем правоохоронців, зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наркотичну речовину у солдата вилучено.

Згідно з ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів, - караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177823
 
 
 Топ коментарі
 
Дрібний підприємець без касового апарату. Солдат-контрактник торговал каннабисом в военном учебном центре "Десна", - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 164
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Малорос, пока ты покупал справку о невменяемости чтобы откосить от армии сын Пороха воевал
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От 4 до 8 за продажу травки - бессмысленная жестокость, как по мне. Это примерно то же самое, что дать пять лет тюрьмы за изготовление и продажу наливки какой-нибудь.
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Дрібний підприємець без касового апарату. Солдат-контрактник торговал каннабисом в военном учебном центре "Десна", - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 164
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Малорос, пока ты покупал справку о невменяемости чтобы откосить от армии сын Пороха воевал
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фигня...травки и покурят посоны..дело на гражданке привычное..
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продать сослуживцу наркотическое вещество - каннабис
?
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Смотрящий на точку поставил - пацан работает.
Все.
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А должен был угощать. Поетому и заложили сослуживцы
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Все только в оздоровительных целях
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От 4 до 8 за продажу травки - бессмысленная жестокость, как по мне. Это примерно то же самое, что дать пять лет тюрьмы за изготовление и продажу наливки какой-нибудь.
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а наливайки ломбарды тысячами не являются преступлением
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Моя сусідка ( бабця 91 рік) колись за самогонку 1 рік відседіла.
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квартиру купить хотел ))) послушал идиота - теперь сядет )))
нельзя всему верить, что с экрана премьер-министры советуют....
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Може хлопцям цього "навчального" центру і не вистачало цього керасіну?))
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Украина идет в Европу!!! За такое нужно расстреливать. Особенно людей в погонах, этих после расстрела еще нужно вешать. Мундир запятнал тварь.
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