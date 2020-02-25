 Ділки з Міноборони намагаються продавити корупційну оборудку на 300 млн грн за постачання ЗСУ броньованих машин, - "Українська бронетехніка"

Про це сказано в заяві Конструкторсько-виробничого підприємства "Українська бронетехніка", інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що впродовж останніх місяців, паралельно з процесом формування і затвердження Державного оборонного замовлення на 2020 рік, розвивається скандал зі спробою "продавити" небувалу за масштабами корупційну оборудку з постачання Збройним Силам України броньованих машин "Козак 2" і "Козак 2М1".
"Організатори корупційної угоди мають намір покласти в кишеню понад 300 мільйонів гривень українських платників податків", - говориться в заяві.
У компанії впевнені, що першою перешкодою в реалізації цих планів стала позиція Ради національної безпеки і оборони України, яка зобов’язала Генеральний штаб ЗСУ провести Національні порівняльні випробування нових і модернізованих зразків бронетехніки, що пропонуються для забезпечення української армії.
"Після переконливої перемоги на зазначених випробуваннях спеціалізованих броньованих машин "Новатор" і "Варта" від компанії "Українська бронетехніка", організатори цієї безпрецедентної корупційної угоди вдалися до спроб дискредитувати саму ідею таких випробувань, як кваліфікаційного етапу, що передує конкурсній процедурі закупівлі техніки в інтересах армії. Національні порівняльні випробування, проведені на спеціалізованому полігоні "КРАЗа" і полігоні Десантно-штурмових військ, спробували перейменувати на демонстраційний показ і представити такими собі "покатушками", - зазначається в публікації.
Другою перешкодою для корупціонерів стала позиція компанії "Українська бронетехніка", яка офіційно запропонувала бронемашини свого виробництва за цінами на 23% нижче, аніж аналогічна продукція інших виробників. При цьому броньовані машини "Української бронетехніки" за багатьма важливими показниками перевершують зразки конкурентів. Крім того, у разі закупівлі понад 30 машин одного типу компанія зобов’язалася додатково надати спеціальну знижку в розмірі 5%.
"Зазначену пропозицію було направлено до Кабінету міністрів України, Міністерства оборони і Генерального штабу ЗСУ – державних органів, відповідальних за формування Держоборонзамовлення. Зокрема, компанія "Українська бронетехніка" звернула увагу, що застосування конкурентних процедур при закупівлі подібної техніки, яка виготовляється кількома українськими підприємствами, дозволить на партії в 150 машин заощадити до 300 млн гривень бюджетних коштів або – без збільшення запланованих асигнувань – поставити армії додатково до 40 машин. В компанії впевнені, що лише надійність техніки та її ціна повинні бути визначальними критеріями при таких закупівлях.
Відповіддю на пропозицію "Української бронетехніки" стало не запрошення до участі в тендері з закупівлі броньованої техніки, а обшук в офісі компанії і на виробництві. При цьому ділки з оборонного відомства, які ініціювали розслідування, цинічно сформулювали звинувачення в постачанні "Українською бронетехнікою" неякісної військової техніки за завищеними цінами!", - повідомляють в компанії
Ті ж зацікавлені особи через ЗМІ спробували представити рутинну процесуальну дію в якості "масштабної операції по боротьбі з корупцією в оборонці" і водночас прив’язати "Українську бронетехніку" до представників минулої влади, які ніколи не були серед засновників компанії.
"Команда Конструкторсько-виробничого підприємства "Українська бронетехніка" заявляє, що, незважаючи на масований тиск, і надалі наполягатиме на прозорих процедурах закупівлі озброєння і військової техніки для української армії. Кожен зі співробітників компанії, як і всі українські платники податків, усвідомлено сплачує військовий збір і має право наполягати, аби ці кошти йшли на зміцнення української армії, а не по кишенях і офшорах представників минулої, теперішньої чи майбутньої влади", - підкреслюється в тексті.
«Я спасу тебя, девочка! И твою собаку! Я прилечу в Ухань, и мы вместе полетим в сказочный украинский Неверлэнд. Для этого нам нужна вера, надежда и волшебная пыльца! И, возможно, самолет. Я люблю свою жену, люблю свою страну, люблю твою соба-а-аку!», - сказал в телефонном разговоре Питер Пэн Александрович Голобородько девочке Насте из Уханя, которую не пустили на самолет.
Эх, если бы это все хотя бы полгода назад. А сейчас волшебство уже перестает работать. Рейтинг у Питера Пэна уже 40%, и свободное падение продолжается, нарид начал что-то подозревать. А после страха и ненависти в Новых Санжарах подозрения явно усилятся. Бородатая фея Динь-Динь уже не дает ни пыльцы, ни самолета. МАУ Коломойского отказывается лететь в Китай. Собственный премьер рассказывает о продаже наркотиков на фоне рекордного с 2015 года замедления экономики, а глава Таможни, устав после поливания воском девушки в двух башмачках, пьет кофе в шортах на фоне недовыполнения плана сборов на 9 млрд грн в январе. Все как в страшном сне: машина несется в пропасть, а сделать ничего не можешь. И бородатая фея на заднем сиденье ест котлеты и глумливо хохочет.😎
В этот момент открывается дверь, и в кресло переднего пассажира садится мужчина с копной темно-соломенных волос. Он говорит: «Очень рад. Меня зовут Ринат. Мы, похоже, скоро будем в аду. Поэтому - можно я поведу?». Питер Пэн отвечает: «Ваша помощь очень кстати. Биомасса в бешенстве, как и прогнозировал батя. А мне не помешает инвестиционная няня. Давайте начнём с Уханя».
Вот интересно: идея поставить двух людей без политического опыта по главе государства и ввергнуть страну в хаос и падение - это был изначальный план? Или, как обычно, все получилось тупо и глупо само по себе? Возможно, когда-нибудь СБУ даст ответы на эти вопросы. А пока что-то не видно, чтобы Коломойский и соросята рвались спасать рядового Зе. С Коломойским все понятно: ему дают частями, а Игорю Валерьевичу нужно сразу. А вот почему группа Сороса-Пинчука делегировала в Кабмин карикатурных персонажей, которые убивают экономику и топят Зеленского? Это чтобы никто, кроме партнеров Джорджа Тиводаровича, на перспективную агрофабрику не совался?
А пока альфа-самцы выясняют с бета-самцами, кто из них круче, на сцене появляются гамма-самцы, которые и начинают заниматься оплодотворением самок. Имена гамма-стратегов секрета не составляют - министр Аваков и олигарх Ахметов. Первый демонстрирует готовность обеспечить контроль и порядок, второй - к широкому спектру поддержки: от стратегической до оперативно-технической. На фоне отказа Коломойского Ахметов предлагает самолет «Шахтера» для транспортировки девочки с собачкой и всех, кто там остался еще. С этим, правда, проблемы - после теплой встречи оставшиеся в Китае украинцы задумались - а может, все-таки лучше в Китае остаться?
Об Авакове мы уже писали в пятницу. Кейс Ахметова не менее интересен. Как отмечает Financial Times, «Ахметов хочет стать более близким союзником президента Владимира Зеленского, ослабляя влияние давнего соперника - олигарха Игоря Коломойского. Зеленский получил благоприятное освещение на украинском телеканале Ахметова и на телеканале "Украина 24", который начал вещание в конце прошлого года. Ахметов будет незаменим, если Зеленский решит одну из самых сложных проблем Украины - продолжающуюся войну с поддерживаемыми Россией боевиками в Донбассе!». Financial Times констатирует, что олигархи по-прежнему оказывают огромное влияние на политику и государство и стремятся быть ближе к власти, чтобы защитить свои деловые интересы и получить преимущество перед конкурентами.
Да и Зеленский своей комплексной несостоятельностью доминирование олигархов в Украине только консервирует. До конца его правления они будут управлять страной. Через телеканалы и своих чиновников. То есть через коррупцию и лоббизм. Вопрос только в расстановке сил и последствиях. Что происходит при Коломойском и соросо-пинчуковско-ложкинской команде - уже видно. Что будет, если в исполнительную власть зайдут люди Ахметова? СКМ - не «Тесла». А Ахметов явно не Илон Маск. Но интересы его бизнеса - металлургического, энергетического, стивидорного - совпадают с интересами развития государства. Грубо говоря, он заинтересован в работающей «Укрзализныце», портах и стабильной работе энергосистемы.
Бизнес Ахметова - это молочный бизнес, игра вдолгую на десятилетия. Бизнес Коломойского - всегда был паразитированием на государстве, это мясной бизнес: найти казенную корову пожирнее, забить её и выйти в деньги. Какой пример не возьми - это так. Везде украдены государственные миллиарды. От Приватбанка до Укрнафты. Характерная деталь: зарплаты на флагманских предприятиях Коломойского и Ахметова отличаются в полтора-два раза в пользу последнего.
Эти преимущества в бизнес-подходах, впрочем, не отменяют обязательности того, что люди Ахметова, войдя во власть, будут лоббировать интересы его бизнеса. И не отменяет того, что любая олигархическая поддержка в виде медийного ресурса телеканалов, финансового ресурса для «абонентской» поддержки депутатского корпуса и денег на избирательную кампанию (а уже ясно, что одними видосиками Зеленский уже больше никогда выборов не выиграет) - это а) коррупция и б) выполнение встречных обязательств за государственный счет.
Но другого не будет. При Зеленском будет все либо очень плохо, либо полный… Президент уже понимает, что Кабмин Гончарука не справляется и нужны срочные меры - либо полная перезагрузка, либо, как это сейчас обсуждается - точечная. Заместители министров, те самые «крепкие хозяйственники», ахметовские или от иных центров влияния, но доказавшие свою способность не только воровать, но и управлять государственной машиной. Состоится ли вхождение Ахметова во власть, увидим по назначениям в Администрации морских портов, «Укрзализныце» и Мининфраструктуры и энергетической сфере.
При сохранении статус-кво Украина оказывается в очень нехорошей ситуации. Что будет, если итальянский очаг коронавируса будет развиваться по Европе, предположить сложно. При пессимистическом варианте это может прямо угрожать украинской экономике. На фоне стремительного распространения коронавируса в Италии биржевые индексы Европы опустились до трехлетних минимумов. Десятки городов на карантине, отменен Венецианский карнавал, закрыт театр "Ла Скала", Армани проводит показ при пустом зале. Резкий рост числа заболевших вывел Италию на четвертое место в мире по этому показателю - после Китая, Южной Кореи и Японии.
Украинская экономика до сих пор не завалилась в штопор только благодаря заробитчанам и их деньгам, приносимым в страну. Они поддерживают потребительский спрос, они поддерживают курс гривны и т.д. Это единственные наши инвесторы, которые еще верят в Украину. При закрытии границ (как это сделала Турция на кордоне с Ираном) в случае трансъевропейской эпидемии, проблемы в экономике даже избиратели Зеленского ощутят очень скоро. И не только в экономике. Особенно на Западной Украине, живущей за счет заробитчан.
Нет, это уже ЗЕльоный подсвинок
2 МЛН РУБЛІВ У «СБЕРБАНКУ РОСІЇ» І ПІВСОТНІ ВИКРАДЕНИХ СЕРКЕТНИХ ДОКУМЕНТІВ НЕ ВЗЯЛИ ДО УВАГИ - полковника ЗСУ виправдовує суд другої інстанції
Кого нині здивуєш державною зрадою? Тю, та вона ж на кожному кроці!
Кремлівські емісари підняли голови і лізуть звідусіль, гордо крокуючи червоною доріжкою Іменем Закону України!
І якби ж то тільки політичні «мєждусобойчики» з допомогою суддів вирішувались.
Пам'ятаєте полковника Астахова із Вінниці? Пишуть відвертий «сєпар» і українофоб, якого СБУ спіймала на гарячому у квітні 2019-го. Так от, суд другої інстанції у Вінниці виправдав Астахова стосовно незаконного накладення на нього стягнення - попередження про неповну службову невідповідність!!!
Чим керувався суд, приймаючи такі рішення?!
А далі буде… Палковнік, проти якого відкрито кримінальне провадження, хоче повністю відновитися на службі! Це навіть не ганьба - це лютий треш!
Пригадаймо, хто ж такий той Олександр Астахов. Це - досвідчений військовий, перший заступник начальника штабу виду Збройних Сил, саме він був головним відповідальним за усі секрети в штабі Командування Повітряних Сил!
Що ж таке вчинив Астахов у 2019-му (а може й раніше)?
На начебто нічого, просто виніс зі штабу і зберігав удома документи особливо важливої секретності: папери, електронні носії і т.д. А що ж у тих документах? А там - усі дані про наші війська в тилу, дислокація військ та частин в районі ООС, детально розписано про те, як ми маємо реагувати на повномасштабну агресію Росії, які сили та засоби залучати, техніку, людей, наші проблеми на визначених напрямках. Усього - півсотні надважливих секретних документів.
Що означає втратити ці документи у контексті війни з Росією? А те, що ви сядете грати в карти із шахраєм його ж колодою!
Любі друзі, «при Сталине такого не было!» - одразу до стінки ставили!
Палковніка взяла на гарячому СБУ. І знайшли вдома ще багато цікавого. У лютому 2014-го, рівно шість років тому, на Майдані почалося криваве звірство. І саме у лютому 2014-го (встановлено слідством) на ім'я товарісща Астахова відкривається рахунок в «Сбербанку Росии» у місті Брянськ (РФ) на суму 2 000 000 рублів. Звісно ці кошти Астахов не задекларував - мабуть, у ФСБ, були проти!
Уся сума пролежала на книжці Астахова у «Сбербанку» країни-агресора всю війну! Усі шість років! В російських рублях! З початку Майдану! Совпадєніє?...
Питання для роздумів: чи пов'язував взагалі високопоставлений посадовець Збройних Сил України своє життя з Україною, а може готувався з квітами зустрічати колони російських танків у Вінниці.
Тож, запасаємося поп-корном і чекаємо, коли нарешті наш СПРАВЕДЛИЙ СУД відновить на службі товарісща Астахова, навколо якого рясно ростуть усі ознаки державної зради.
Уже завтра, 26 лютого 0 10.15, 7-й Апеляційний суд Вінниці може скасувати рішення попередньої інстанції про позбавлення Астахова доступу до державної таємниці.
Наступний крок - 3-го березня о 9.45: товарісщ Астахов добиватиметься рішення суду щодо скасування наказу Міністра оборони України про його звільнення з військової служби.
І може навіть доб'ється!
Мабуть треба підтримати полковника, хто чим може!
https://twitter.com/i/status/1232257124887080960
Об этом сообщает издание Время
По нашим данным, Олег Ляшко не выполнил поставленные задачи и это повергло в бешенство Ахметова.
Ляшко пришел в офис Рината Ахметова, чтобы попросить еще денег на свои шоу, однако Ахметов без колебаний совести прорубил «радикалу» в челюсть. Во время этого в офисе присутствовал и предполагаемый любовник «радикала» Андрей Лозовой.
Вот что говорит собеседник нашего издания:
«Ляшко пришел к Ахметову за очередной порцией денег, однако он не выполнил перед Ахметовым поставленные задачи 10 месячной давности. Обычно Ляшко получал от Ахметова по 50 тысяч долларов в месяц и выполнял любые фантазии и пожелания олигарха. На этот раз Олег Валерьевич снова пришел за деньгами, однако Ахметов сразу прорубил ему в челюсть. Ринат пообещал Олегу, что умножит его на ноль и отправит в петушатню обслуживать мужиков».
Собеседник утверждает, что прежние хозяины Ляшко Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин проиграли Ахметову в карты и отдали Ляшко в качестве подарка:
Ой, прошу пробачення, "нови ліца", вони же не "мародери"?
Їх саджати ніяк неможливо!
По данным "Украинской правды", 24 февраля сотрудники НАБУ проводили обыски у бывших народных депутатов Сергея Пашинского и Ивана Винника, а также на предприятии "Украинская бронетехника" и у его руководства по делу о поставках ВСУ, МВД и Нацгвардии некачественной бронетехники по завышенным ценам. Пашинский заявил, что речь идет о бронированных автомобилях "Варта".
По информации "Экономической правды", компания "Украинская бронетехника" до 2015 года называлась "Укрглавпак" и специализировалась на производстве тары из пластмассы. Родственник директора компании Александра Кузьмы Николай Кузьма был помощником Пашинского, сообщало движение "Чесно". В 2015 году Николай Кузьма в комментарии "Главкому" называл себя "идеологом создания" бронемашины "Варта".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/nabu-provelo-obyski-u-pashinskogo-po-delu-o-postavkah-nekachestvennoy-tehniki-vsu-i-mvd-1488395.html
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/nabu-provelo-obyski-u-pashinskogo-po-delu-o-postavkah-nekachestvennoy-tehniki-vsu-i-mvd-1488395.html
При этом ХКБ им.Морозова и Львовский бронетанковый с горемычным "Дозором" сгнобили.