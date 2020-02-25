 Від початку доби 25 лютого ворог тричі порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Два обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
- поруч із Талаківкою - з міномета калібру 82 мм противник випустив 5 мін;
- недалеко від населеного пункту Піски - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив один обстріл наших позицій, а саме:
- в районі Катеринівки - з 120-мм міномета - 10 мін.
Сьогодні, 25 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".
12.02.2019 09:28 Кононенко Галина потрібна наша допомога: помирає молодий лікар, який врятував сотні життів
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"За час роботи і служби цей чоловік провів безліч складних операцій, рятуючи життя людей, давайте ми всі разом постараємося допомогти врятувати його життя", - пише авторка публікації.
Номер карти його дружини Пасько Наталії для збору грошей в гривнях в ПАТ Приватбанку: 5168 7573 8678 7958 . Рахунок у євро: 5168 7573 8997 6855
Тому що день новий - нове життя,
Тут кожен бачть поряд друга, брата!
Ми всі - сім'я, бо справжні відчуття
Ріднять близьких по духу... Привітає
Мене хлопчина в камуфляжі теж.
- Спасибо, что живой! - в очах читаю,
Братерства радість світиться без меж.
Стискає щось у грудях аж до щему,
Ще вчора незнайомий і чужий
Сьогодні - свій…Я прокричу: "Пройдемо!
Я радий, брате, що і ти - живий!"
Автор цього вірша й донині ТАМ...Дякуємо..
Вверху орки отдают тело воина ВСУ погибшего 22 февраля
Внизу «фашызды» отдают тело орка ликвидированного позднее.
Що саме Зебіл здав ***** за неї?