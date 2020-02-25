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 Від початку доби 25 лютого ворог тричі порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Впродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Два обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • поруч із Талаківкою - з міномета калібру 82 мм противник випустив 5 мін;
  • недалеко від населеного пункту Піски - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив один обстріл наших позицій, а саме:

  • в районі Катеринівки - з 120-мм міномета - 10 мін.

Сьогодні, 25 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

Читайте також: За минулий тиждень найманці РФ 23 рази не допустили патрулі ОБСЄ на окуповану територію, - СЦКК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177818
 
 
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Ну так наши же воїнів Господь оберігає. Він,як то кажуть на мацковії,не фраєр.Він все бачить...
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Это "перемирие" уже небось достало наших хлопцев на войне.
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***Ти бачив, як вітаються солдати?
Тому що день новий - нове життя,
Тут кожен бачть поряд друга, брата!
Ми всі - сім'я, бо справжні відчуття
Ріднять близьких по духу... Привітає
Мене хлопчина в камуфляжі теж.
- Спасибо, что живой! - в очах читаю,
Братерства радість світиться без меж.
Стискає щось у грудях аж до щему,
Ще вчора незнайомий і чужий
Сьогодні - свій…Я прокричу: "Пройдемо!
Я радий, брате, що і ти - живий!"
Автор цього вірша й донині ТАМ...Дякуємо..
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Два мира и бездна между ними:
Вверху орки отдают тело воина ВСУ погибшего 22 февраля
Внизу «фашызды» отдают тело орка ликвидированного позднее.

С начала суток 25 февраля враг 3 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7572
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а я вже починаю хвилюватися за відсутність наших втрат з цією відносною тишею на фронті....
Що саме Зебіл здав ***** за неї?
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Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Одужання пораненним воїнам України!!! Ця тиша може одне говорити,що скоро буде буря...Воїни Украини,будьте пильними і вразі чого,якоїсь риголети від рогатих, нищить рогатих без болю та жалю!!!
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