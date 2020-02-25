 Від початку доби 25 лютого ворог тричі порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Два обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поруч із Талаківкою - з міномета калібру 82 мм противник випустив 5 мін;

недалеко від населеного пункту Піски - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив один обстріл наших позицій, а саме:

в районі Катеринівки - з 120-мм міномета - 10 мін.

Сьогодні, 25 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

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