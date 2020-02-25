 Суд заарештував 4 підозрюваних в організації масових заворушень у Нових Санжарах

Про це повідомляє "Громадське", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що чотирьох із п'яти підозрюваних в організації масових заворушень у Нових Санжарах суд взяв під варту, а одного зараз розшукують.
Загалом правоохоронці розслідують шість кримінальних проваджень через групові порушення правопорядку у Нових Санжарах.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.
В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
ну зю - это позор, но мы не об этом говорим.
As of Sunday, the entry of non-residents or citizens of Israel who were in South Korea during the 14 days prior to their arrival in Israel was prevented. As of Monday, this directive will also apply for those arriving from Japan.
ЗЫ. Думаю, у тебя в английском тексте опечатка.
І щось я не бачу інформації про покарання аваківських собак,що лежачих жителів забивали.Ото де калічили ! Чи то норма в цивілізованих країнах ?
Зеля тоже угрожал звакуированными киянам....
Только те кто камни кидал ответственные...?
Сорри.., не знал...
жопоголовость зеко-манды я считаю очевидной вещью, которую не имеет смысла в 105-й раз доказывать.
отвлекитесь от Цензора и почитайте другие сайты...
Так же громили, жгли, кидали и тд...- в Израиле, в Италии, в самом Китае, в США возмущались, в Иране жгли ....
Далее количество подобного в других странах будет расти...
Хватит уже само-унижаться и посыпать голову пеплом...
Позор блин...
На века блин...
А зе-сопли мрази на постоянной основе - при любых событиях...
Привыкайте, если не привыкли еще...
Денис Казанський
@den_kazansky
·8 ч
Якщо хтось вважає, що в Україні живуть якісь особливі темні дикуни, то ось вам трохи фоточєк з європейської Греції. Там місцеві селяни влаштували сутички з поліцією через табір для біженців. Барикади, бійки, маски - прямо як у Нових Санжарах.
Істерія через коронавірус: в Італії влаштовують погроми китайському бізнесу
Ай, ай, ай .....!!!
как жить то теперь...?
пойти всем украинцам и утопится от такого позора....
репутационные потери для страны весьма серьёзные. из-за того что десяток тупых селюков вначале обильно увлажнил памперсы, потом бухнул, потом... вот на что они рассчитывали?
написала мировая пресса, что в Украине в какой то деревне произошел вот такой неприятный инцидент...
В Мире происходят вещи гораздо хуже и по нескольку в раз день...
Скоро эти Новые Санжары сами же украинцы раздуют до масштабов Бабьеного Яра..
Будут каяться и бить себя несколько лет...
Все.., - было и прошло...
Проехали и забыли....
Даже Янукович за Врадиевку никого не привлекал. А этот пошел дальше на поводу у Авакова.
Давайте попробуем найти разницу между Нацгвардией и Росгвардией?
Говорите в Украине блоггеров не сажают? Похоже вопрос ближайшего времени...
а вот это не массовые беспорядки? А де суд?
Такие смелые барцы чтобы обезопасить себя раньше сжигали ведьм на кострах!
Долой прививки, которыми дохтура хочуть извести православных!
https://www.youtube.com/watch?v=M1iKQut_VmY
https://trurost.livejournal.com/210518.html
Изо рта *********** Зеленского полилась вонючая жижа в адрес украинцев - это и "стадо", и "средневековье", и "вирус ненависти".
Зеля, скажи прямо, что ты обосрался, получив первый мини-Майдан. Думал, что в не пределов Киева живет послушное быдло, а получилось совсем наоборот? Люди делом показали своё отношение к тебе , как и твоё настоящее место в рейтинге. "Зелёный" электорат Полтавщины подвёл.
Вместо того, чтобы разыскивать и привлекать "подстрекателей", лучше бы разобрался в том, кто отдал приказ на штурм протестующих, предварительно согнав в посёлок бронетехнику и "космонавтов".
Не было бы приказа на штурм - не было бы ничего. Если его отдал не ты, то спроси у своего ары, он-то точно тебе скажет. Ищи говно внутри себя, а не в украинцах.
В Италии десяток городов закрылся - школы, рестораны и т.д., людей просят не выходить из домов. Туристы массово покидают места, куда свозят "уханьцев".
А новосанжарцам куда бежать? Они у себя дома. А в случае их заболевания, ты сможешь им обеспечить тот же уровень медицинского обслуживания - хотя бы, как в Китае, не говоря о странах Западной Европы? Что ты дал украинцам, как президент, чтобы они уважали тебя и верили? Шоу и сериалы?
Зеля, это именно ты, придурок, создал конфликт. Привыкай к тому, что не все от тебя тащатся, и далеко не все готовы смело умереть от короновируса, ради твоей тупой идеи "не стада".
Народ как раз и показал, что он не стадо, именно это тебя и взбесило. Ну где же мы тебе стадо найдем? Ехай в Рашку, что-ли, где великодуховным народом-нестадом обеспечена беспрецедентная стабильность власти.
И вообще, на примере Новых Санжар, Зеля показал своё отношение к Майдану, как таковому. Слабый, мстительный, злопамятный, трусливый и подлый "лидер", чуждого ему народа, и полный антиевропейских, антидемократических взглядов, человек мафиозного склада ума и поведения.
отсюда
https://trurost.livejournal.com/210518.html