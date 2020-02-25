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 Події, Суспільство
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 Суд заарештував 4 підозрюваних в організації масових заворушень у Нових Санжарах

Чотирьох учасників протесту в Нових Санжарах суд відправив у СІЗО.

Про це повідомляє "Громадське", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що чотирьох із п'яти підозрюваних в організації масових заворушень у Нових Санжарах суд взяв під варту, а одного зараз розшукують.

Загалом правоохоронці розслідують шість кримінальних проваджень через групові порушення правопорядку у Нових Санжарах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перегар від протестувальників, страх, паніка і тотальна недовіра до влади, - Артем Шевченко про події в Нових Санжарах. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177815
 
   
 Топ коментарі
 
Бабу Зину арестовали с подругами которые смотрели ТСН на 1+1 и поэтому начали сеять панику?)
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Суд арестовал 4 подозреваемых в организации массовых беспорядков в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 3507
а вот это не массовые беспорядки? А де суд?
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Як, і совкодрочера Ківу з його помічником також арештували? Чи лише аваковських "нацжон" з Кривого Рогу 😕
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Бабу Зину арестовали с подругами которые смотрели ТСН на 1+1 и поэтому начали сеять панику?)
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а это мысль. я про установить уголовную ответственность за просмотр и пересказ увиденного на нек-рых каналах.
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Евреи своих сограждан, едущих из Китая, в Израиль не впускают. У жителей Новых Санжар просто не было выбора, учитывая нищенское существование разваленной системы здравоохранения в Украине.
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да, да, да... многого добились? не считая того, что опозорили страну на весь мир и устроили кацапам национальный праздник на неделю.
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Осоромили країну Зеленський з Аваковим.Їх і судити.
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а Рафик ни у чом ни винуатый? да? всем можно камни швырять и людей калечить? да?

ну зю - это позор, но мы не об этом говорим.
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Куча стран, включая Израиль, не вывозит своих граждан из Китая, поскольку инфекция крайне заразная и совсем не изученная. Ребята просто захотели попиариться. Министр даже в карантинную зону залезла. Вывезли израильтянина, которого без карантина в другой стране никто в Израиль не впустит.
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Ты считаешь правильным закрыть въезд? Если да, то кому?
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Шановний, другие страны это уже сделали.

As of Sunday, the entry of non-residents or citizens of Israel who were in South Korea during the 14 days prior to their arrival in Israel was prevented. As of Monday, this directive will also apply for those arriving from Japan.
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Это не ответ на мой вопрос. К тому же мы говорим о "резидентах" тоже.
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Всех кто был в том регионе не впускают, включая граждан. Чего непонятного?
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Я не это спрашивал. Я спрашивал, чаво ты считаешь правильным. Получил ответ про Израиль. В огороде бузина... Или ты такой юдофил, что...?
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Читай выше. Я с этого начал. Только идиоты могут завозить людей оттуда в свою бедную страну.
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Выше может быть много чего. В том числе плохие формулировки и взаимоисключающие вещи. Трудно три слова написать? При том, что 33 не трудно.
ЗЫ. Думаю, у тебя в английском тексте опечатка.
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Може для вас це й якийсь позор,та не для мене.Однакові люди.Що у нас,що в Італії,що в США.Тільки в нас не можуть правильно потенційно заражених людей евакуювати й розмістити ,а місцевих-поїнформувати без залякування (або розміщувати в умовах секретності).
І щось я не бачу інформації про покарання аваківських собак,що лежачих жителів забивали.Ото де калічили ! Чи то норма в цивілізованих країнах ?
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за это награждать нужно и всю эту мразь прокацапскую каленым железом выжигать и под шконки рассаживать, где бы они не выступали.. Суд арестовал 4 подозреваемых в организации массовых беспорядков в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 61
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Як, і совкодрочера Ківу з його помічником також арештували? Чи лише аваковських "нацжон" з Кривого Рогу 😕
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ага.., например Дубинский распаливал..., московские попы...
Зеля тоже угрожал звакуированными киянам....
Только те кто камни кидал ответственные...?
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Вы читать умеете? Те, кто подстрекал к бунтам против эвакуированных так же ответственны, как и те, кто кидал камни. А то и больше
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так что Дубинского арестовали?
Сорри.., не знал...
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..а кто завозил на Бэтэрах..с теми как?..а если заболеют не дай Бог и пойдет по селу зараза, с теми кто принял такое решение как потом..в костер? Суд арестовал 4 подозреваемых в организации массовых беспорядков в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 3724
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не только. даже не они в первую очередь. но они попали на фотографии всех мировых инф. агентств. и этот позор придётся смывать ещё долго.
жопоголовость зеко-манды я считаю очевидной вещью, которую не имеет смысла в 105-й раз доказывать.
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да ладно вам...
отвлекитесь от Цензора и почитайте другие сайты...
Так же громили, жгли, кидали и тд...- в Израиле, в Италии, в самом Китае, в США возмущались, в Иране жгли ....
Далее количество подобного в других странах будет расти...
Хватит уже само-унижаться и посыпать голову пеплом...
Позор блин...
На века блин...
А зе-сопли мрази на постоянной основе - при любых событиях...
Привыкайте, если не привыкли еще...
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Денис Казанський

@den_kazansky

·8 ч

Якщо хтось вважає, що в Україні живуть якісь особливі темні дикуни, то ось вам трохи фоточєк з європейської Греції. Там місцеві селяни влаштували сутички з поліцією через табір для біженців. Барикади, бійки, маски - прямо як у Нових Санжарах.

Суд арестовал 4 подозреваемых в организации массовых беспорядков в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 5285

Суд арестовал 4 подозреваемых в организации массовых беспорядков в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 2297
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https://bykvu.com/ua/bukvy/isterija-iz-za-koronavirusa-v-italii-ustraivajut-pogromy-kitajskomu-biznesu/

Істерія через коронавірус: в Італії влаштовують погроми китайському бізнесу





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это не то. надо, чтоб своих встретили камнями или нечто равно-весомое.
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окно в автобусе разбили из за паники за своих детей.... - никто внутри не пострадал...
Ай, ай, ай .....!!!
как жить то теперь...?
пойти всем украинцам и утопится от такого позора....
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плохо. я про качество реплики.
репутационные потери для страны весьма серьёзные. из-за того что десяток тупых селюков вначале обильно увлажнил памперсы, потом бухнул, потом... вот на что они рассчитывали?
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не преувеличивайте важность этого события....
написала мировая пресса, что в Украине в какой то деревне произошел вот такой неприятный инцидент...
В Мире происходят вещи гораздо хуже и по нескольку в раз день...
Скоро эти Новые Санжары сами же украинцы раздуют до масштабов Бабьеного Яра..
Будут каяться и бить себя несколько лет...
Все.., - было и прошло...
Проехали и забыли....
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Блин, хорошо хоть слуги не додумались до смертной казни!
Даже Янукович за Врадиевку никого не привлекал. А этот пошел дальше на поводу у Авакова.
Давайте попробуем найти разницу между Нацгвардией и Росгвардией?
Говорите в Украине блоггеров не сажают? Похоже вопрос ближайшего времени...
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А давай ти підеш на раша,(тьху),тудєй, і там все це розкажеш.Ну або на лєнту.сру.Нєт,***, прєдєла совершенству
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Через VPN - запрсото. У кацапів а піна з рота...
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да?..думал меня блоканули...раньше просто заходил и писал им там..до истерики упоротых доводил.. Суд заарештував 4 підозрюваних в організації масових заворушень у Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 2804..сейчас читать могу, но на форум- нифига.. Суд заарештував 4 підозрюваних в організації масових заворушень у Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 2804..тоже и на ленте
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организаторы массовых беспорядков арестованы, бедного Василя посадят, бо дурний, не стал мултимиллионером на подобии самого министра МВД, неприкасаемого
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Може на нарах порузумнішають, хоча генпридурку югі це розуму не додало, а статки збільшились.
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Теперь будут сидеть вместе с беркутовцами убивших Сотню и с расхитителями оборонпрома!
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Щось ,мабудь,в лісі здохло... Чи суддя з глузду з"їхав...
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Суд арестовал 4 подозреваемых в организации массовых беспорядков в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 3507
а вот это не массовые беспорядки? А де суд?
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Ма-лад-цы!
Такие смелые барцы чтобы обезопасить себя раньше сжигали ведьм на кострах!
Долой прививки, которыми дохтура хочуть извести православных!
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Беруть приклад з московитів.Я вже писав,що тутешні коментари саме цього і хотіли.Причому з різними політичними уподобаннями.
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ЗеЛупа

https://trurost.livejournal.com/210518.html

Изо рта *********** Зеленского полилась вонючая жижа в адрес украинцев - это и "стадо", и "средневековье", и "вирус ненависти".

Зеля, скажи прямо, что ты обосрался, получив первый мини-Майдан. Думал, что в не пределов Киева живет послушное быдло, а получилось совсем наоборот? Люди делом показали своё отношение к тебе , как и твоё настоящее место в рейтинге. "Зелёный" электорат Полтавщины подвёл.

Вместо того, чтобы разыскивать и привлекать "подстрекателей", лучше бы разобрался в том, кто отдал приказ на штурм протестующих, предварительно согнав в посёлок бронетехнику и "космонавтов".
Не было бы приказа на штурм - не было бы ничего. Если его отдал не ты, то спроси у своего ары, он-то точно тебе скажет. Ищи говно внутри себя, а не в украинцах.

В Италии десяток городов закрылся - школы, рестораны и т.д., людей просят не выходить из домов. Туристы массово покидают места, куда свозят "уханьцев".
А новосанжарцам куда бежать? Они у себя дома. А в случае их заболевания, ты сможешь им обеспечить тот же уровень медицинского обслуживания - хотя бы, как в Китае, не говоря о странах Западной Европы? Что ты дал украинцам, как президент, чтобы они уважали тебя и верили? Шоу и сериалы?

Зеля, это именно ты, придурок, создал конфликт. Привыкай к тому, что не все от тебя тащатся, и далеко не все готовы смело умереть от короновируса, ради твоей тупой идеи "не стада".

Народ как раз и показал, что он не стадо, именно это тебя и взбесило. Ну где же мы тебе стадо найдем? Ехай в Рашку, что-ли, где великодуховным народом-нестадом обеспечена беспрецедентная стабильность власти.

И вообще, на примере Новых Санжар, Зеля показал своё отношение к Майдану, как таковому. Слабый, мстительный, злопамятный, трусливый и подлый "лидер", чуждого ему народа, и полный антиевропейских, антидемократических взглядов, человек мафиозного склада ума и поведения.

отсюда

https://trurost.livejournal.com/210518.html
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Чорти зелені, ой виборці Зе будуть дуже, дуже вдячні. Зробіть їх ще раз))
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про стадо на все 100 с Зе согласен, стадо баран тупых только и могло так галаснуть....
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