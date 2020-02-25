EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  1283  13
Все про:шахрайство (301) ОДА (747) Офіс генерального прокурора (107)

 Шахраї обіцяли посади очільників ОДА в обмін на більш ніж $4 млн, - Офіс генпрокурора

Правоохоронці затримали під час передачі $550 тис. групу шахраїв, які намагалися заволодіти грошовими коштами громадянина в сумі $1,65 млн за нібито сприяння в призначенні його на посаду голови Житомирської обласної державної адміністрації. Такі можливості шахраї аргументували своїми зв'язками з президентом України, прем'єр-міністром, главою Офісу президента.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу Офісу генпрокурора.

"Цього ж дня правоохоронці затримали під час одержання першої частини коштів у сумі $350 тис. чоловіка, який намагався заволодіти шахрайським шляхом грошовими коштами громадянина в сумі $3 млн 100 тис. за нібито сприяння в призначенні його на посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації через своїх знайомих в Офісі президента України і Кабінеті міністрів України", - повідомляє Офіс генпрокурора.

Згідно з інформацією, наразі проводяться першочергові слідчі дії в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177813
 
 
 Топ коментарі
 
Всем пора усвоить, что такие должности даются только за умение кривляться со сцены и стучать хреном по роялю. Мошенники обещали должности глав ОГА в обмен на более чем $4 млн, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 9413
 показати весь коментар
 
не пойму зачем таких задерживать. разве только конкуренция ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А Этот который Давал такие Деньги не кричал Ли , Что Он не Лох, - пытаясь заполучить Должность.
 показати весь коментар
 
не пойму зачем таких задерживать. разве только конкуренция ?
 показати весь коментар
 
 
Всем пора усвоить, что такие должности даются только за умение кривляться со сцены и стучать хреном по роялю. Мошенники обещали должности глав ОГА в обмен на более чем $4 млн, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 9413
 показати весь коментар
 
 
Зараз на посаді керівника адміністрації Житомирщини колишній *есбеушнік * !!! Шахраї обіцяли посади очільників ОДА в обмін на більш ніж $4 млн, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 6723
*Развод лохов ..канкретна *
 показати весь коментар
 
 
кто чево кому когда.... ********* наплёл сказки о сером бычке - статья ни о чём
 показати весь коментар
 
я Леху-самоката только утром спросил, почем нынче должность гос.служащего?..а он доложил, что коррупции наверху нет... Шахраї обіцяли посади очільників ОДА в обмін на більш ніж $4 млн, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 2464...1,5 млн. зеленью за Губера..или Голову, что правильней...это ж сколько и где воровать так нужно..чтобы потом через 2-3 месяца, быть как Сопель тернопольский изгнанным Шахраї обіцяли посади очільників ОДА в обмін на більш ніж $4 млн, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 2464...сказочная наша страна.. Шахраї обіцяли посади очільників ОДА в обмін на більш ніж $4 млн, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 2464..не слышал о другой такой..
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору