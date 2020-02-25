EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Здоров'я
  3655  34
Матеріали за темою:
Все про:вакцина (184) Китай (491) COVID-19 (289)

 Китайські вчені заявили про розробку ще однієї вакцини від коронавірусу

Як повідомляють китайські державні ЗМІ, в Тяньцзіньському університеті заявили про розробку вакцини від коронавірусу.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Daily Мail.

Повідомляється, що професор, який відповідає за проєкт, прийняв чотири дози препарату без будь-яких побічних ефектів.

За словами експерта, засобу далеко до продажу на ринку, тому що він має пройти клінічні випробування. На це піде не менше шести місяців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зараз відпрацьовується алгоритм що робити, якщо під час перевірки на кордоні будуть виявлені громадяни з підвищеною температурою, - ЦГЗ

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

Наприкінці січня вчені з Гонконгу заявили про розробку вакцини. Однак попередили, що на тестування піде багато часу.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

Бостонська біотехнологічна компанія Moderna представила вакцину mRNA-1273 від коронавірусу COVID-19. Це перший такий препарат, який планують випробувати на людях.

Читайте також: Перші результати тестування на коронавірус евакуйованих з Уханя українців оприлюднять завтра, - радник прем'єра Турупалов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177811
 
 
 Топ коментарі
 
Работают люди.
Только вопрос, нафига вы создавали тот вирус?
 показати весь коментар
 
всю дрянь придумывают фармакомпании , что бы потом продать лечение
 показати весь коментар
 
Всё равно страшно . Перестаньте уничтожать леса . Пусть у обезьян будет возможность стать человеками после людей .
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Работают люди.
Только вопрос, нафига вы создавали тот вирус?
 показати весь коментар
 
 
Этот бред..о том что вирус кто то создал... ты сам придумал..или подсказал кто то??
 показати весь коментар
 
Привет Це не така вже маячня.Комуняки спокійно могли придумати.Навіть була інформація.що вони на кажанах експерементували.Китайці їх якраз вживають в їжу.Міг один випадково потрапити на волю.Комунякам вірити не можна.
 показати весь коментар
 
 
18 февраля 2020 Коронавирус вывели в СССР в 1979г (фото)
Только тогда его называли биологическим оружием.
Коронавирус стал одной из главных тем последнего месяца. По последним данным, вирус заразил уже боле 70 тысяч человек. Известно о 1775 случаях летального исхода.
«Они называют эту штуку «Вухань-400», потому что она была создана в их лаборатории в окрестностях Уханя, и это был их четырехсотый жизнеспособный штамм созданного человеком микроорганизма», - говорится в отрывке из книги.
Врачи еще не успели разработать действенную вакцину от новой болезни, и, пока ее распространение не прекратилось, интернет-аудитория обсуждает возможные причины начала вспышки.
Фото: Depositphotos
Журналист Амир Царфати опубликовал в своем твиттере снимок одной из страниц книги Дина Кунца «Глаза тьмы», на которой описано «самое важное и опасное» биологическое оружие «Ухань-400», созданное китайскими учеными. Эпицентром распространения SARS-CoV-2 стал как раз китайский город Ухань. Книга была написана в 1981 году.
В комментариях под постом Царфати один из пользователей привел отрывок из более ранней версии книги Кунца, в которой «Ухань-400» назывался «Горки-400», а его родиной был СССР.
 показати весь коментар
 
всю дрянь придумывают фармакомпании , что бы потом продать лечение
 показати весь коментар
 
 
Спорный вопрос. Откуда в средневековье бралась чума и прочие язвы?
 показати весь коментар
 
Рептилоиды, хозяева планеты, сломали при помощи чумы веру в Бога и запустили в массы идею гуманизма.
 показати весь коментар
 
Тот, кто считает бактериологическое оружие - изобретением Нового времени, тот ошибается Если внимательно читать Ветхий Завет, то например, в главе Исход можно найти примитивные санитарно-гигиенические нормы. Например «не варить козленка в молоке его матери», то есть не смешивать мясные и молочные продукты, что в условиях жаркого климата Синайской пустыни предотвращало пищевые отравления.В Древние времена и Средние века осада города или крепости зачастую затягивалась на месяцы и даже годы. Лагерь осаждавших не отличался санитарно-гигиеническими нормами, поэтому очень скоро среди солдат начинались эпидемии различных приятных заболеваний типа холеры или тифа. Чтобы тела павших товарищей не пропадали зря, их нередко заряжали в катапульты и забрасывали через стену осаждаемого города.Так ещё в 2-3 веке до нашей эры при осаде Карфагена в ходе Пунических войн римляне заразили город чумой именно таким способом. Ведь «Карфаген должен быть разрушен», помните?А в 14 веке нашей эры при осаде Кафы (Феодосии), абсолютно аналогичный способ применили монголо-татарские войска хана Джанибека. Сами догадались, или вассальные китайцы подсказали, этого мы уже не узнаем. Город татары взять не смогли, очень обиделись и, уходя, подбросили несколько трупов умерших. В Кафе разразилась эпидемия бубонной чумы, которая перекинулась на всю Европу. Спасибо хану Джанибеку за Черную смерть, 20 лет эпидемии, 60 миллионов погибших и две повторные эпидемии в 1361 и 1369 годах.
В самом коварном способе применения бактериологического оружия традиционно обвиняют испанских конкистадоров, которые воспользовались полным отсутствием иммунитета коренных жителей Америки к оспе. Добрые европейцы подарили индейцам одеяла, которыми укрывали своих больных. В результате по самым скромным подсчетам погибло не меньше трех миллионов человек.
Надо подсказать остаткам майя и ацтеков выставить счет Испании за геноцид
 показати весь коментар
 
Roman Rjevskiy 60 мільйонів це дуже багато.Тоді стільки людей не проживало.
 показати весь коментар
 
информация с открытых источников ,я перепись не делал
 показати весь коментар
 
Roman Rjevskiy Та в тих джерелах маніпулюють і часто брешуть.
 показати весь коментар
 
напоминает историю с самым-самым последним китайским предупреждением
 показати весь коментар
 
 
Всё равно страшно . Перестаньте уничтожать леса . Пусть у обезьян будет возможность стать человеками после людей .
 показати весь коментар
 
 
))) ты серьезно ??
Дарвин написал, что люди и обезьяны могли иметь общего предка.
Так что у бибизянок нет шанса
 показати весь коментар
 
 
Так люди уничтожат сначала всё вокруг.
Сожрут и обизянок ((
 показати весь коментар
 
Envoy Мавпи не стануть людьми.Вони пройшли свій еволюційний шлях.
 показати весь коментар
 
Жоден вид ще не пройшов до кінця свій еволюційний шлях. Еволюція виду триває стільки, скільки і життя цього виду. Якщо, звичайно, інший вид не завадить цьому
 показати весь коментар
 
Китайцы сначала изобрели Курицу , - Которая сейчас несет короновирусные Яйца .
 показати весь коментар
 
Т.к. есть повторные заражения, чё то я сомневаюся, что вакцина будет эфективной. Хотя.. Время покажет...
 показати весь коментар
 
 
первый у них пошел как оригинал.. второй - как хорошая подделка...
а будет еще...для простых...как поганая китайская поделка (без двойной "д")...)))))
 показати весь коментар
 
 
Професор принял 4 дозы прививки . А как теперь узнать , эфективна ли она ?
 показати весь коментар
 
 
еще сложнее, если все четыре дозы разного производителя - там ваще голяк! )))))))
 показати весь коментар
 
 
Що там собі думають легендарні британські вчені? Вони краще за інших все знають. Я тільки їм довіряю та чекаю на їхні дослідження.
 показати весь коментар
 
 
А наши говорят, у нас тесты на вирус есть, но мы ещё не всюду их разослали.
Мы ко всему готовы!!!
 показати весь коментар
 
 
щось після цього я не вірю їм. Вони можуть створити тільки ще один якийсь коронавірус2
 показати весь коментар
 
Я хочу поделиться теорией, которую недавно создал. Я занимался классификацией биологических видов и пришел к выводу, что вы - не млекопитающие. Ведь все животные планеты Земля инстинктивно приспосабливаются, находят равновесие со средой обитания, но... человек не таков. Заняв какой-то участок, вы размножаетесь, пока все природные ресурсы не будут исчерпаны. Чтобы выжить, вам приходится захватывать все новые и новые территории. Есть один организм на Земле со сходной повадкой. Знаете, какой? Вирус. Человечество - это болезнь, раковая опухоль планеты, а мы - лекарство.
 показати весь коментар
 
Так виглядають ймовірні перенощики вірусу (кажани) на китайському ринку.
"Па-ку-пай лету-сяя миша мяса! Осень свезая! Вкус-ная!Китайські вчені заявили про розробку ще однієї вакцини від коронавірусу - Цензор.НЕТ 9938
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗдоров'я
 
 
 
 
 
 вгору