 Китайські вчені заявили про розробку ще однієї вакцини від коронавірусу

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Daily Мail.
Повідомляється, що професор, який відповідає за проєкт, прийняв чотири дози препарату без будь-яких побічних ефектів.
За словами експерта, засобу далеко до продажу на ринку, тому що він має пройти клінічні випробування. На це піде не менше шести місяців.
Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.
Наприкінці січня вчені з Гонконгу заявили про розробку вакцини. Однак попередили, що на тестування піде багато часу.
11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.
Бостонська біотехнологічна компанія Moderna представила вакцину mRNA-1273 від коронавірусу COVID-19. Це перший такий препарат, який планують випробувати на людях.
Только вопрос, нафига вы создавали тот вирус?
Только тогда его называли биологическим оружием.
Коронавирус стал одной из главных тем последнего месяца. По последним данным, вирус заразил уже боле 70 тысяч человек. Известно о 1775 случаях летального исхода.
«Они называют эту штуку «Вухань-400», потому что она была создана в их лаборатории в окрестностях Уханя, и это был их четырехсотый жизнеспособный штамм созданного человеком микроорганизма», - говорится в отрывке из книги.
Врачи еще не успели разработать действенную вакцину от новой болезни, и, пока ее распространение не прекратилось, интернет-аудитория обсуждает возможные причины начала вспышки.
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Журналист Амир Царфати опубликовал в своем твиттере снимок одной из страниц книги Дина Кунца «Глаза тьмы», на которой описано «самое важное и опасное» биологическое оружие «Ухань-400», созданное китайскими учеными. Эпицентром распространения SARS-CoV-2 стал как раз китайский город Ухань. Книга была написана в 1981 году.
В комментариях под постом Царфати один из пользователей привел отрывок из более ранней версии книги Кунца, в которой «Ухань-400» назывался «Горки-400», а его родиной был СССР.
В самом коварном способе применения бактериологического оружия традиционно обвиняют испанских конкистадоров, которые воспользовались полным отсутствием иммунитета коренных жителей Америки к оспе. Добрые европейцы подарили индейцам одеяла, которыми укрывали своих больных. В результате по самым скромным подсчетам погибло не меньше трех миллионов человек.
Надо подсказать остаткам майя и ацтеков выставить счет Испании за геноцид
Дарвин написал, что люди и обезьяны могли иметь общего предка.
Так что у бибизянок нет шанса
Сожрут и обизянок ((
https://youtu.be/z6W7yzys-Q4
а будет еще...для простых...как поганая китайская поделка (без двойной "д")...)))))
Мы ко всему готовы!!!
"Па-ку-пай лету-сяя миша мяса! Осень свезая! Вкус-ная!