 Підозри якісні, але необхідні додаткові докази, - Рябошапка про процес у справі Шеремета

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання про начебто низьку якість підозр у справі.
"Підозри якісні. Доказів для того, щоб розпочати кримінальне переслідування, було достатньо на той момент. Це означає, що кримінальне переслідування осіб було розпочате на підставі достатнього обсягу доказів. Підозри визнані судом обгрунтованими і не один раз", - зазначив Рябошапка.
За словами Рябошапки, для того, аби "передати справу до суду, а це наступний етап, необхідно зібрати додаткову кількість доказів".
"Зараз слідство саме над цим працює", - сказав генпрокурор.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Да и Зеленский своей комплексной несостоятельностью доминирование олигархов в Украине только консервирует. До конца его правления они будут управлять страной. Через телеканалы и своих чиновников. То есть через коррупцию и лоббизм. Вопрос только в расстановке сил и последствиях. Что происходит при Коломойском и соросо-пинчуковско-ложкинской команде - уже видно. Что будет, если в исполнительную власть зайдут люди Ахметова? СКМ - не «Тесла». А Ахметов явно не Илон Маск. Но интересы его бизнеса - металлургического, энергетического, стивидорного - совпадают с интересами развития государства. Грубо говоря, он заинтересован в работающей «Укрзализныце», портах и стабильной работе энергосистемы.Бизнес Ахметова - это молочный бизнес, игра вдолгую на десятилетия. Бизнес Коломойского - всегда был паразитированием на государстве, это мясной бизнес: найти казенную корову пожирнее, забить её и выйти в деньги. Какой пример не возьми - это так. Везде украдены государственные миллиарды. От Приватбанка до Укрнафты. Характерная деталь: зарплаты на флагманских предприятиях Коломойского и Ахметова отличаются в полтора-два раза в пользу последнего.
Презумція невинуватості? Ні, не чули!
Правоохоронці як мінімум вибачаться, якщо забракне доказів у "справі Шеремета", - Зеленський
Скорее всего, "следствию" очень нужны их "чистосердечные" признания, но дело шито "белыми нитками" настолько очевидно, что скоро и самим "следователям" станет понятно, что что-то пошло не так... и надо будет извиниться, выплатить компенсацию за моральный и материальный ущерб и при этом ещё и самим не сесть на скамью подсудимых.
1."У одних в голове что-то есть, у других - нет, и тут уж ничего не попишешь."
2."Хвост или есть, или его нет. По-моему, тут нельзя ошибиться."
3." Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно!"
4."Если кто-то слишком много прыгает, однажды он допрыгается." - Винни-Пух
Блин!
У него таки шапка на голове, см. фото!
Не факт что рябая, но какая-то....
а не дополнительные, чтоб впихнуть невпих*емое
Що ти мелеш дурню?
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Суд: Ваши ПОДОЗРЕНИЯ не доказательства!
Прокурор: Что? ЩА!
ЛФ звонок судье: Здрастье! Я НЕЛОХ! Мне 42 года и эти ПОДОЗРЕНИЯ мне показались КАЧЕСТВЕННЫМИ! Поэтому считать их как бы ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ! Ща Баканову позвоню! ...
И доказательства тут на лице.
Я. Гашек. «Похождєнія бравого солдата Швейка»
"Страна" нашла дом, который принадлежит жене генпрокурора Руслана Рябошапки - Олесе Бартовщук. Он расположен во французской коммуне Ла-Ванзено недалеко от Страсбурга.
Особняк генпрокурора и его семьи был куплен в 2016 году за 444 тысячи евро (12,392 млн грн). Оформлена недвижимость на жену чиновника - Олесю Бартовщук, которая работает в соседнем Страсбурге - в Европейском суде по правам человека.
Трое детей генпрокурора живут с ней и являются гражданами Франции.