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Все про:Шеремет (397) Рябошапка Руслан (284)

 Підозри якісні, але необхідні додаткові докази, - Рябошапка про процес у справі Шеремета

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає, що підозри у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета якісні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання про начебто низьку якість підозр у справі.

"Підозри якісні. Доказів для того, щоб розпочати кримінальне переслідування, було достатньо на той момент. Це означає, що кримінальне переслідування осіб було розпочате на підставі достатнього обсягу доказів. Підозри визнані судом обгрунтованими і не один раз", - зазначив Рябошапка.

За словами Рябошапки, для того, аби "передати справу до суду, а це наступний етап, необхідно зібрати додаткову кількість доказів".

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"Зараз слідство саме над цим працює", - сказав генпрокурор.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177810
 
 
 Топ коментарі
 
Да. Подозрения качественные, а с доказательствами - не сложилось.
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По таким подозрениям можно самого Рябошапку садить. И любого.
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кепка, тебя самого нужно на зону
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕНОСЧИК(с)Страсти«Я спасу тебя, девочка! И твою собаку! Я прилечу в Ухань, и мы вместе полетим в сказочный украинский Неверлэнд. Для этого нам нужна вера, надежда и волшебная пыльца! И, возможно, самолет. Я люблю свою жену, люблю свою страну, люблю твою соба-а-аку!», - сказал в телефонном разговоре Питер Пэн Александрович Голобородько девочке Насте из Уханя, которую не пустили на самолет.Эх, если бы это все хотя бы полгода назад. А сейчас волшебство уже перестает работать. Рейтинг у Питера Пэна уже 40%, и свободное падение продолжается, нарид начал что-то подозревать. А после страха и ненависти в Новых Санжарах подозрения явно усилятся. Бородатая фея Динь-Динь уже не дает ни пыльцы, ни самолета. МАУ Коломойского отказывается лететь в Китай. Собственный премьер рассказывает о продаже наркотиков на фоне рекордного с 2015 года замедления экономики, а глава Таможни, устав после поливания воском девушки в двух башмачках, пьет кофе в шортах на фоне недовыполнения плана сборов на 9 млрд грн в январе. Все как в страшном сне: машина несется в пропасть, а сделать ничего не можешь. И бородатая фея на заднем сиденье ест котлеты и глумливо хохочет.😎В этот момент открывается дверь, и в кресло переднего пассажира садится мужчина с копной темно-соломенных волос. Он говорит: «Очень рад. Меня зовут Ринат. Мы, похоже, скоро будем в аду. Поэтому - можно я поведу?». Питер Пэн отвечает: «Ваша помощь очень кстати. Биомасса в бешенстве, как и прогнозировал батя. А мне не помешает инвестиционная няня. Давайте начнём с Уханя».Вот интересно: идея поставить двух людей без политического опыта по главе государства и ввергнуть страну в хаос и падение - это был изначальный план? Или, как обычно, все получилось тупо и глупо само по себе? Возможно, когда-нибудь СБУ даст ответы на эти вопросы. А пока что-то не видно, чтобы Коломойский и соросята рвались спасать рядового Зе. С Коломойским все понятно: ему дают частями, а Игорю Валерьевичу нужно сразу. А вот почему группа Сороса-Пинчука делегировала в Кабмин карикатурных персонажей, которые убивают экономику и топят Зеленского? Это чтобы никто, кроме партнеров Джорджа Тиводаровича, на перспективную агрофабрику не совался?А пока альфа-самцы выясняют с бета-самцами, кто из них круче, на сцене появляются гамма-самцы, которые и начинают заниматься оплодотворением самок. Имена гамма-стратегов секрета не составляют - министр Аваков и олигарх Ахметов. Первый демонстрирует готовность обеспечить контроль и порядок, второй - к широкому спектру поддержки: от стратегической до оперативно-технической. На фоне отказа Коломойского Ахметов предлагает самолет «Шахтера» для транспортировки девочки с собачкой и всех, кто там остался еще. С этим, правда, проблемы - после теплой встречи оставшиеся в Китае украинцы задумались - а может, все-таки лучше в Китае остаться?Об Авакове мы уже писали в пятницу. Кейс Ахметова не менее интересен. Как отмечает Financial Times, «Ахметов хочет стать более близким союзником президента Владимира Зеленского, ослабляя влияние давнего соперника - олигарха Игоря Коломойского. Зеленский получил благоприятное освещение на украинском телеканале Ахметова и на телеканале "Украина 24", который начал вещание в конце прошлого года. Ахметов будет незаменим, если Зеленский решит одну из самых сложных проблем Украины - продолжающуюся войну с поддерживаемыми Россией боевиками в Донбассе!». Financial Times констатирует, что олигархи по-прежнему оказывают огромное влияние на политику и государство и стремятся быть ближе к власти, чтобы защитить свои деловые интересы и получить преимущество перед конкурентами.
Да и Зеленский своей комплексной несостоятельностью доминирование олигархов в Украине только консервирует. До конца его правления они будут управлять страной. Через телеканалы и своих чиновников. То есть через коррупцию и лоббизм. Вопрос только в расстановке сил и последствиях. Что происходит при Коломойском и соросо-пинчуковско-ложкинской команде - уже видно. Что будет, если в исполнительную власть зайдут люди Ахметова? СКМ - не «Тесла». А Ахметов явно не Илон Маск. Но интересы его бизнеса - металлургического, энергетического, стивидорного - совпадают с интересами развития государства. Грубо говоря, он заинтересован в работающей «Укрзализныце», портах и стабильной работе энергосистемы.Бизнес Ахметова - это молочный бизнес, игра вдолгую на десятилетия. Бизнес Коломойского - всегда был паразитированием на государстве, это мясной бизнес: найти казенную корову пожирнее, забить её и выйти в деньги. Какой пример не возьми - это так. Везде украдены государственные миллиарды. От Приватбанка до Укрнафты. Характерная деталь: зарплаты на флагманских предприятиях Коломойского и Ахметова отличаются в полтора-два раза в пользу последнего.
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Да. Подозрения качественные, а с доказательствами - не сложилось.
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По таким подозрениям можно самого Рябошапку садить. И любого.
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таки у меня от ихних цитат мировозрение постоянно расширяется . скоро до границ вселенной дойдёт
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Подозревать можно кого угодно, а вот только докажи эти самые подозрения.
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Качественно подозреваю, что следователи по делу работают тупо некачественно.
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Ослиное высказывание генерального прокурора.
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персона президента для авакова обзначала знак качества , которая восполнила собой недостаточность улик
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Помним, как актер называл родину проституткой ?
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Тобто наявні ліві докази на вирок не потягнуть...
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Каких доказательств? Сфальсифицированных экспертиз?
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Тобто трое людей звинувачені та обмежені в своїх свободах через чиюсь підозру, яка не має доказів??? АПУПЄТЬ!!!
Презумція невинуватості? Ні, не чули!
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Вони не чули і про верховенство права. Міжнародні організаціі уже "задовбались" "довбать" про це.
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Напоминает дело Гонгадзе . Надо начинать думать , а не жить по-приколу .
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У меня есть "качественное подозрение" насчёт роста Рябошапки. Он тоже годится... Подозрения качественные, но необходимы дополнительные доказательства, - Рябошапка о процессе по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 6967
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ЕСЛИ НЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ КАКОГО ХРЕНА ИХ ПОДОЗРЕВАЮТ? Я ВОТ ПОДОЗРЕВАЮ НА ОСНОВАНИИ ДЕЙСТВИЙ *********** В ЗРАДЕ!
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...мотив у них то какой?..и кто заказчик, Шапка? Подозрения качественные, но необходимы дополнительные доказательства, - Рябошапка о процессе по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 8119..
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Подозрения качественные, но необходимы дополнительные доказательства/ В университете Соломона математику учили по Рабиновичу : Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо? Рябошапка отличник в математике Рабиновича .Что видно из его заявлений./ Шереметгейт.Рябошапка о мере пресечения для Кузьменко и Антоненко: Доказательств мало, но есть риски 10.02.20 / На вопрос о том, называли ли депутаты Рябошапке фамилии лиц, которых следует привлечь к ответственности, он ответил:"Это не совсем так. Есть вопросы по различным уголовным кейсам, которые сейчас есть у прокуратуры. И есть вопросы о слухах о том, как с ними сейчас обходятся, что с ними происходит" . 04.10.2019
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А "Рябокепка" не чув вислову: "Правда не те, щоя хочу бачить, а те, що я зможу довести..."? Стосовно бронежилетів, Гримчака, теж були "якісні підозри"... Чим закінчилось?...
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"Так что нет у вас методов против Кости Сапрыкина" (с)
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Ну если взять как Убийство , - то это преступление .Шеремет загадочная личность . Как бы белорус и как бы и россиянин ОРТ 1канал , журналист на россии в Украине на ТВі. Писалось , утверждать не могу мало информации , но говорили , что проект ФСБ внедрен в Украину , говорят , что они его и убрали. Правды нет , -что кто Хотел с его смертью и какой резонанс проявить.
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Прокурвор Ряба Шапка - брехливий мудак . Підозра якісна і додаткових доказів не вимагає
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Подозрение это когда ты связан с жертвой и у тебя нет алиби. Тебя застали на месте преступления. А тут подозревают по желанию левой пятки. Таким образом подозревать можно любого.
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Тобто ще жорсткіше катувати підозрюваних? Інвалідами зробити - але докази вирвати?
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У меня есть качественное подозрение, что власть проводит капитулянтскую политику на развал страны.
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Трудно объяснить логику этого человека, ведь "подозреваемые" всё это время, после убийства Шеремета, находились на территории Украины, никто не пытался сбежать и что мешало "следствию" собирать "доказательства не ограничивая их свободу? - загадка!
Скорее всего, "следствию" очень нужны их "чистосердечные" признания, но дело шито "белыми нитками" настолько очевидно, что скоро и самим "следователям" станет понятно, что что-то пошло не так... и надо будет извиниться, выплатить компенсацию за моральный и материальный ущерб и при этом ещё и самим не сесть на скамью подсудимых.
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Если вам нужен по-настоящему мудрый совет, обратитесь к медведю с опилками в голове.

1."У одних в голове что-то есть, у других - нет, и тут уж ничего не попишешь."

2."Хвост или есть, или его нет. По-моему, тут нельзя ошибиться."
3." Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно!"
4."Если кто-то слишком много прыгает, однажды он допрыгается." - Винни-Пух
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Рябошапка....
Блин!
У него таки шапка на голове, см. фото!
Не факт что рябая, но какая-то....

Подозрения качественные, но необходимы дополнительные доказательства, - Рябошапка о процессе по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 7774
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Качественные подозрения - прилепи к нему знак качества СССР - Все что смогли так и слепили.
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качественные подозрения к делу не пришьешь - нужны железобетонные доказательства,
а не дополнительные, чтоб впихнуть невпих*емое
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Я не обіср.вся, але штани воняють якісно...
Що ти мелеш дурню?
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Він напівдурок чи повний дурень? Якісними мають бути докази, а не підозри!
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Для утримання в психлікарні діагноз також не потрібний ?
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Русь не любишь, кацапятина?
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Пиши українською. Я собачої не розумію, кацап.
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О да!!! Подозрения качественные, но необходимы дополнительные доказательства, - Рябошапка о процессе по делу Шеремета
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Суд: Ваши ПОДОЗРЕНИЯ не доказательства!
Прокурор: Что? ЩА!
ЛФ звонок судье: Здрастье! Я НЕЛОХ! Мне 42 года и эти ПОДОЗРЕНИЯ мне показались КАЧЕСТВЕННЫМИ! Поэтому считать их как бы ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ! Ща Баканову позвоню! ...
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У меня качественное подозрение, что ты долбозвон.
И доказательства тут на лице.
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А який міг бути мотив в цих людей для вбивства Шеремета, звичайного журналіста, нічого особливого?
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Ось скажіть, серед них є хоч один дійсно професіонал!? Хоча б один!
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«Внутрі Зємного Шара, находітся єщє один шар, диамєтр, которого, больше, чем у наружного»
Я. Гашек. «Похождєнія бравого солдата Швейка»
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Им не доказательства нужны, им линейка нужна, чтоб у нее в каждом сантиметре по 11 миллиметров было, а иначе - ничего у них не сойдется
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Докази: експертиза ходи експертом без ліцензії, заява екстрасенса "госпожи Софії з Стамбула і Парижа".
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Підозри якісні, але необхідні додаткові докази, - Рябошапка про процес у справі Шеремета - Цензор.НЕТ 4490

"Страна" нашла дом, который принадлежит жене генпрокурора Руслана Рябошапки - Олесе Бартовщук. Он расположен во французской коммуне Ла-Ванзено недалеко от Страсбурга.
Особняк генпрокурора и его семьи был куплен в 2016 году за 444 тысячи евро (12,392 млн грн). Оформлена недвижимость на жену чиновника - Олесю Бартовщук, которая работает в соседнем Страсбурге - в Европейском суде по правам человека.
Трое детей генпрокурора живут с ней и являются гражданами Франции.
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В Антоненка лише відтяти тре 10 сантиметрів зросту, й все зійдеться... Поки не вирішили - зверху, чи знизу... А так все якісно...
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Там борода еще не такая для начала. Но кого это волнует?
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подозрения к делу не пришьешь, нужны доказательства..., но некоторые почему-то не догадываются и шью все белыми нитками, причем гнилыми...
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Вот всем все ясно, как божий день, хотя и сотой части того, что известно операм и следователям, не знают. И я не знаю, но очень смущает, что после убийства Шеремета, подозреваемые начали покупать дома, квартиры, иномарки премиум класса. как они разбогатели, причем одновременно? Наволонтерили, или врачам много платят?
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Есть большое количество подозрений, но нет качественных доказательств. Осталось повеситься.
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