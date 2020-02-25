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 Політика України
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Все про:Порошенко (11572) Головань Ігор (36) Опозиційна платформа - За життя (37) Офіс генерального прокурора (107)

 Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальне провадження проти депутатів ОПЗЖ за наклеп щодо Порошенка та Обами, - адвокат Головань. ДОКУМЕНТ

Офіс Генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження щодо групи народних депутатів ОПЗЖ, зокрема, Р.Кузьміна, М.Скорика, Ю.Загороднього, Н.Шуфрича та інших, за неправдиве повідомлення про злочин.

Про це повідомив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

"17 грудня минулого року група народних депутатів із фракції "Опозиційна платформа – За життя" подали до НАБУ депутатське звернення про можливе, на їхню думку, пограбування України на 100 мільярдів доларів США колишнім президентом США Бараком Обамою та президентом України Петром Порошенком, а також захоплення влади в України екс-адміністрацією президента США та, як зазначено у заяві, її агентурною мережею на чолі з Порошенком", – зазначив Головань.

Він наголосив, що жодних фактів ця заява не містить, а її автори таким чином мали на меті ввести в оману детективів НАБУ. "Це – безпідставне та неправдиве звинувачення у вчиненні правопорушень, які є не підтвердженими, а саме гіпотетичне припущення здійснене опонентом демократичної партії США, ймовірно, в рамках внутрішньополітичної передвиборчої боротьби за посаду президента США", – зазначив Головань. На переконання адвоката, ця заява повинна оцінюватись як подання свідомо неправдивого повідомлення про злочин.

Читайте також: Адвокати Порошенка оскаржили "силовий привід" в Апеляційному та Печерському судах, СБУ, Офісі Генпрокурора та Вищій раді правосуддя

Адвокат п’ятого Президента України наголошує, що подібні юридичні фейки, які продукують представники кремлівської "п’ятої колони", мають отримати відповідну правову оцінку, а письменники-фантасти з ОПЗЖ – понести відповідальність, передбачену Кримінальним кодексом України. Адже їхні дії не лише підривають авторитет України на зовнішній арені, а й носять ознаки втручання у виборчу кампанію в США.

Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальне провадження проти депутатів ОПЗЖ за наклеп щодо Порошенка та Обами, - адвокат Головань 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Влада відволікає увагу від провалів, - адвокат Порошенка Головань про "силовий привід"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177809
 
   
 Топ коментарі
 
Отлично, нужно ещё и зарегистрировать уголовные производства на Зеленского и Портнова за клевету в отношении Порошенко Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство против депутатов ОПЗЖ за клевету в отношении Порошенко и Обамы, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 4102
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Вот бы ещё наказать рядовых зебилов которые врали насчет разворовывания армии и о том что Порох обогатился в несколько раз
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За що? За те що тупі повірили кацапській брехні з олігархічних каналів?
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Отлично, нужно ещё и зарегистрировать уголовные производства на Зеленского и Портнова за клевету в отношении Порошенко
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Парашенко на нары давно пора садить а не клеветать
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За що? За те що тупі повірили кацапській брехні з олігархічних каналів?
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САМАЯ БОЛЬШАЯ ОШИБКА ПОРОХА,ЧТО ОН НЕ ПЕРЕСАЖАЛ ЭТИХ КАЦАПСКИХ СРУЛЕЙ-----КУЗЬМИНА,БОЙКА,ИЗЮ РАБИНОВИЧА И ДРУГИХ МРАЗЕЙ,но ничего ---котел закипает и к весне пар рванет так ,что мало не пожется !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Зелебобик а почему тебя нет в темах про ежедневные зашквары клоуна-сцыкуна? Почему ты ползеш как опарыш на падаль только в те темы где про Президента Порошенко пишут?
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Зелебобик а почему тебя нет в темах про ежедневные зашквары клоуна-сцыкуна? Почему ты ползеш как опарыш на падаль только в те темы где про Президента Порошенко пишут?
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Статьи в КК за клевету нет. В статье же говорится о уголовном производстве за ложное сообщение о преступлении. Улавливаете разницу?
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Вот бы ещё наказать рядовых зебилов которые врали насчет разворовывания армии и о том что Порох обогатился в несколько раз
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По закону жанра зебобіки повинні атакувати цю новину разом опзжистами. Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство против депутатов ОПЗЖ за клевету в отношении Порошенко и Обамы, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 8814
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им пофигу, за это Лэсю на опохмелку не дадут... Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство против депутатов ОПЗЖ за клевету в отношении Порошенко и Обамы, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 2234...
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Представители кремлевской "пятой колонны" почти на всех каналах , включая "Сватов" .
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и очень даже верю, что барыга грабил все, что мог
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Верить можно во все, что угодно.
Я верю, что у Вас лицо в подростковых прыщах, но это не означает, что так оно и есть.
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Я например верю, что ты касапский дебил, воняет аж через монитор от тебя алень. Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство против депутатов ОПЗЖ за клевету в отношении Порошенко и Обамы, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 6362
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Ты бы монитор помыл... и сам пошел помылся - меньше бы воняло.
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Шо так загорелось у тебя цапа, племя твое обидели? Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство против депутатов ОПЗЖ за клевету в отношении Порошенко и Обамы, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 2086
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Это тот обама который Украине ничем не помог во время пика агоресси расеи
Это тот парашенко который 5 лет с ахметовым пособничали помогали террористам лднр параллельно обдирая и унижая украинцев?
И что этих уродов ещё и не критикуй!?
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Жаль только он тибя, дыбила не уничтожыл...
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Не ну может быть, оно право?
https://focus.ua/files/2019/txt/04/rating/12_13_1.jpg

И там обозначен тренд -1(минус один). Значит опустился на одну позицию.
Зато Жеваго +1, новинский +3, ФИРТАШ +1, Шуфрич +1, Суркисы +1
Так в каком месте "ПРЕБЫВАЕТ"?
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Цей діяч, вміє тільки картинки розглядати, тому саме для нього ця картинка.
До речі, " И там обозначен тренд -1(минус один)" саме про Порошенка. Так це відносно до того, що інші "зростають". А ви дали відсоток на те на скільки саме зменшився статок.
Може цей діяч, хоч щось з цього зрозуміє, але на жаль він не вміє читати, шукати інформацію та аналізувати її - безпорадний випадок.
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А не опустився бува, вася имбецильний?
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...а вот это уже уже интереснооо...неужели Вафлича посодють?
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...ох и полюбят его на зоне то черной..ох и полюбят.. ...и он полюбит... Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство против депутатов ОПЗЖ за клевету в отношении Порошенко и Обамы, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 2917...
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богатые бранятся, по-українськи...пани шось ділять
но в Украине панов не сажают, законы лишь для холопов, вот в чем проблема
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так... тело само придет на допит или таки приведут? делаем ставки
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Зелебобик а почему тебя нет в темах про ежедневные зашквары клоуна-сцыкуна? Почему ты ползеш как опарыш на падаль только в те темы где про Президента Порошенко пишут?
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Останнім часом з"явилось багато нульовок на форумі про які ніхто і не чув. Зате хутко зникли зебіли які рік тому волали що ЗЕ їхній президент. Совпадєніє?
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Порошенко с Обамой украли 100 млн долларов, и спрятали их под вигвамом индейского вождя.Это не шутка. Может возникнуть международный скандал. ))
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Одни люди верят, что Бог есть, другие - что Его нет. И то и другое недоказуемо.
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Шо Обама теж барига-мародер-ліпецький? Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство против депутатов ОПЗЖ за клевету в отношении Порошенко и Обамы, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 4548
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Хай спочатку на допити навчиться ходити! А то в Петруся то закордонна подорож , то приступ несправедливості ! Якщо ви лише запрошуєтесь як «свідок», то чого вам боятися? Чи хтось вважає себе «вищим» за простих людей!
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Ви,шановний нарід,зверніть увагу на регалії якогось там прокурорчика,який виносить постанову....А якщо на фото це його реальний #бальник,то тоді він ван нарозслідує...Так нарозслідує,що мама-не горюй....Знаю я таких прокурорчиків....
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США просто так не дозволять на себе "гнати"... Все, російським прихвостням прийшов політичний кінець.
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Ты фейки не бросай свинья. Там первоначально другая звуковая дорожка была, вы свинособаки перестаньте тупить, на улице 21 век.
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