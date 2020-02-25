 У березні має відбутися перехід ЗСУ на нову структуру, - заступниця міністра оборони Фролова

Про це сказала вона на "Форумі реформ: на шляху до Вільнюса" у Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Але наразі все готово для того, щоб фактична зміна структури і зміна структури управління відбулися. Ми чекаємо лише на останній закон, який, щойно його розблокує парламент, ми очікуємо, що буде проголосований. Тому що дата цих змін планувалася у 2021 році. Ми перенесли їх на більш ранній етап і сподіваємося, що десь у березні ми зможемо фактично змінити структуру Збройних сил", - сказала Фролова.

За словами заступниці міністра, це "величезна зміна", тому що Україна переходить від пострадянської структури Збройних сил на сучасну структуру сил, яка відповідає стандартам НАТО, що дає ЗСУ можливість бути сумісними зі стандартами Північноатлантичного альянсу, який впроваджує інші принципи управління, застосування сил, генерування сил.

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