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Все про:Міноборони (3171) ЗСУ (448) Фролова Аліна (11)

 У березні має відбутися перехід ЗСУ на нову структуру, - заступниця міністра оборони Фролова

Заступниця міністра оборони України Аліна Фролова заявила, що у березні має відбутися перехід Збройних сил України на нову структуру.

Про це сказала вона на "Форумі реформ: на шляху до Вільнюса" у Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Але наразі все готово для того, щоб фактична зміна структури і зміна структури управління відбулися. Ми чекаємо лише на останній закон, який, щойно його розблокує парламент, ми очікуємо, що буде проголосований. Тому що дата цих змін планувалася у 2021 році. Ми перенесли їх на більш ранній етап і сподіваємося, що десь у березні ми зможемо фактично змінити структуру Збройних сил", - сказала Фролова.

За словами заступниці міністра, це "величезна зміна", тому що Україна переходить від пострадянської структури Збройних сил на сучасну структуру сил, яка відповідає стандартам НАТО, що дає ЗСУ можливість бути сумісними зі стандартами Північноатлантичного альянсу, який впроваджує інші принципи управління, застосування сил, генерування сил.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177806
 
 
 Топ коментарі
 
Мені щось цей текст і заголовок вухо ріже. Як це ВСУ переходить на нову структуру?
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Мені щось цей текст і заголовок вухо ріже. Як це ВСУ переходить на нову структуру?
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було: взвод - рота - полк - батальйон - бригада - армія, а тепер якось інакше
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Сотня - тисяча - тьма. В марте должен произойти переход ВСУ на новую структуру, - замминистра обороны Фролова - Цензор.НЕТ 1074
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відповідно: десяцький, соцький, полковнік, хенєраль
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Начолі з Володарем Тьми. В марте должен произойти переход ВСУ на новую структуру, - замминистра обороны Фролова - Цензор.НЕТ 4841
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та там ціла купа ще радянських наказів та документів. Не думаю, що їх всі разом грохнут. Є документ який передбачає годування коней (від 50-х років), причому мова не про тяглову силу як таку, а кавалерію. О як.
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Суть не в Тому , що ти в Ватніку, а в тому , що підчиняючись уставу ссср ти являєшся Запродавцем , а тому що , правоприємленцем ссср є росія. Так що ти Думай коли Ляпаєш.
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Це не під цю подію запускали тут фейк про скорочення раціону в Збройних Силах?
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должен произойти/ замминистра Фролова вся в будущем.Настоящее её не интересует. Как и остальных слуг народа Коломойского.
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переформируют в диванные войска и сделают меня маршалом ? ))))
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