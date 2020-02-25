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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:вакцина (184) вірус (299) США (6296) COVID-19 (289)

 Американська компанія розробила першу вакцину від коронавірусу COVID-19 для тестування на людині

Бостонська біотехнологічна компанія Moderna представила вакцину mRNA-1273 від коронавірусу COVID-19. Це перший подібний препарат, який планують випробувати на людях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт компанії, перша партія ампул з вакциною була направлена ​​до Національного інституту вивчення алергічних та інфекційних захворювань (NIAID).

Вакцина, за словами розробників, була створена в рекордні терміни, з огляду на загрозу подальшого поширення коронавірусу, - всього за 42 дні з моменту секвенування генома вірусу. Над проблемою цілодобово працювали майже 100 співробітників Moderna.

Як повідомив в інтерв'ю The Wall Street Journal директор NIAID Ентоні Фосі, випробування вакцини повинні початися в квітні. Для цього будуть запрошені 20-25 здорових добровольців, їм введуть дві дози вакцини, щоб оцінити її безпеку і формування імунної відповіді, необхідного для захисту від вірусу. Перші результати випробувань можуть з'явитися в липні або серпні. Якщо вони будуть успішними, в широкому доступі вакцина з'явиться протягом декількох місяців після цього.

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На сьогодні кількість тих, що заразилися коронавірусом COVID-19 в Китаї, де було зареєстровано перший спалах захворювання, перевищила 77 тисяч. За останню добу в цій країні від раніше невідомої хвороби помер 71 осіб. За межами Китаю було інфіковано понад 2400 осіб, з них 229 хворих перебувають в Італії. Всього хвороба забрала понад 2700 життів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177801
 
   
 Топ коментарі
 
Ось чому Америка наймогутніша у світі. Розум і сила.
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Молодцы американцы а что там в лаптестане? Теперь вопрос для знатоков с кем надо дружить с лаптестаном или США?
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А нашего министра здравоохранения возьмут на пробы?? Это доброволец все добровольцам доброволец.....
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Молодцы американцы а что там в лаптестане? Теперь вопрос для знатоков с кем надо дружить с лаптестаном или США?
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Ось чому Америка наймогутніша у світі. Розум і сила.
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Да каменюками не кідаются як макаки дурнуваті.
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https://censor.net.ua/news/3177811/kitayiskie_uchenye_zayavili_o_razrabotke_esche_odnoyi_vaktsiny_ot_koronavirusa ну ну, сейчас еще сосия придумает лекарство, всплывут все, только Украина останется без подозрения тролей.
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А нашего министра здравоохранения возьмут на пробы?? Это доброволец все добровольцам доброволец.....
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И маха возьмите...со 112-го...он тоже любит доброволить...
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Эх не успели наши,писали шо тоже тестируют и вот вот выйдет
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Я знаю одного добровольця - це наш міністр у скафандрі. Нехай послужить медицині - хоч якась користь буде. Американская компания разработала первую вакцину от коронавируса COVID-19 для тестирования на человеке - Цензор.НЕТ 9597
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а потом её на вскрытие, чтоб знать точно как оно сработало и сработало ли вообще.
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3 месяца прошло... 8 месяцев еще...
За это время эпидемия сама-собой закончится.
Кстати, пандемия "испанки" 1918 года продолжалась 18 месяцев.

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Пусть на рузких тварях тестируют. Они там все больные
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Нужно тебя мудака послушать? Давай спой и спляши.
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Вот что значит капитализм, деньги и отсутствие "блатных" в науке.
Ни паники, ни швыряния камней, вместо этого- упорный труд во благо человечества.
Это Америка)
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СПАСИБО АМЕРИКАНЦАМ. ВЕЛИКАЯ СТРАНА, ВЕЛИКАЯ НАЦИЯ.
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тю ... та ми рецепт ціеї та інших вакцин передаемо із покоління в покоління Американська компанія розробила першу вакцину від коронавірусу COVID-19 для тестування на людині - Цензор.НЕТ 7878
Американська компанія розробила першу вакцину від коронавірусу COVID-19 для тестування на людині - Цензор.НЕТ 9321
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Рецепт безкінечного колхоза і срачя.
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Да потому что тему про "диких" украинцев разгоняют мокшанские твари. Сами они китайцев уже бьют и убивают, своих закрывают в боксах с одним окошком, но плохие и дикие у них украинцы
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Одна страна за 42 дня делает вакцину, а другая может додуматься только мерять температуру. Одна будет тестировать готовый препарат, а Зеленский даст команду делать всем на границе клизму ))
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Так тестируйте на ослобородьке.
Хоть не будет бесцельно прожита эта жизнь.
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