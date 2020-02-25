 Американська компанія розробила першу вакцину від коронавірусу COVID-19 для тестування на людині

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт компанії, перша партія ампул з вакциною була направлена ​​до Національного інституту вивчення алергічних та інфекційних захворювань (NIAID).

Вакцина, за словами розробників, була створена в рекордні терміни, з огляду на загрозу подальшого поширення коронавірусу, - всього за 42 дні з моменту секвенування генома вірусу. Над проблемою цілодобово працювали майже 100 співробітників Moderna.

Як повідомив в інтерв'ю The Wall Street Journal директор NIAID Ентоні Фосі, випробування вакцини повинні початися в квітні. Для цього будуть запрошені 20-25 здорових добровольців, їм введуть дві дози вакцини, щоб оцінити її безпеку і формування імунної відповіді, необхідного для захисту від вірусу. Перші результати випробувань можуть з'явитися в липні або серпні. Якщо вони будуть успішними, в широкому доступі вакцина з'явиться протягом декількох місяців після цього.

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На сьогодні кількість тих, що заразилися коронавірусом COVID-19 в Китаї, де було зареєстровано перший спалах захворювання, перевищила 77 тисяч. За останню добу в цій країні від раніше невідомої хвороби помер 71 осіб. За межами Китаю було інфіковано понад 2400 осіб, з них 229 хворих перебувають в Італії. Всього хвороба забрала понад 2700 життів.