 Вітчизняні виробники курятини вже не зможуть самовільно наносити маркування "Без антибіотиків". Таке право отримають лише ті, хто пройшов випробування, - Сергієнко

Про це в інтерв'ю УНН розповіла директор з маркетингу компанії "Миронівський хлібопродукт" (Наша Ряба) Марина Сергієнко.
Зараз такі випробування проходять три великі виробники курятини та яєць, включно з "Миронівським хлібопродуктом".
"Асоціація "Союз птахівників України" випустила добровільний галузевий стандарт - вимоги до технології вирощування птиці та отримання продукції птахівництва без використання антимікробних засобів і/або без залишкових кількостей антимікробних речовин. Цей стандарт передбачає низку лабораторних досліджень, які оператори ринку мають провести з метою підтвердження відсутності антибіотиків у готовій продукції, і який ми впровадили на своїх птахофабриках", - розповіла вона
Нанесення нового маркування, затверджене прозорими вимогами, припинить нецільове використання слогана "Без антибіотиків" і введення споживачів в оману, впевнена Сергієнко.
Також вона додала, що перехід на концепцію "Без антибіотиків" - процес не одного дня чи місяця.
"Кожен виробник і споживач мають розуміти, що це досить складна і багаторівнева задача. Що раніше буде прийнято рішення, то послідовніше і менш стресово відбуватиметься сам перехід. Але це вкрай важливо і потрібно робити", - впевнена вона.
МХП, за її словами, обмежив використання антибіотика задовго до проведення нинішніх випробувань.
"Ми почали процедуру переходу на антибіотик free ("Без антибіотиків") ще кілька років тому. Таке маркування означає, що не тільки в самій продукції в упаковці (PET-лоток) відсутні будь-які антибіотики, але також вони не застосовувалися в процесі вирощування птиці. Перехід на нову концепцію "Без антибіотиків" викликаний нашим прагненням до цілей сталого розвитку здоров'я людей і тварин", - підкреслила Сергієнко.
Хочешь право? делись!
А, ну это ж Костюк. Шо, ещё 800 млн.субсидии хочет небось?
Если птице не давать их, то в современных условиях -на птицефабриках, все куры бы дохли от эпидемий, не доживая до товарного вида.
То же самое касается "органических" яиц.
Их ведь несут куры, которых кормят антибиотиками)
Каждый купит то, что захочет, если оно будет ему по карману.
Пусть не пишут значит производители заведомую ложь.
Даже на советских колхозных птицефермах.
Нас со школы в классе пятом таскали в колхозный курятник помогать делать уколы курям.
Корм всегда был с добавками
Более- менее куры были настоящими те, которых выращивали дома.
И все.
Писать заведомую ложь- плохо)
В моей стране за это очень сильно наказывают)
Поэтому лгут оооочень нечасто.
Потому как Земля - одна. И так или иначе мы все живем в одной и той же загрязненнной атмосфере.
Больше от пэти дотаций нет, а ещё такое. Шо ж теперь, яхту продавать?
Даже домашний бройлер без этих кормов не проживет и недели...подохнет...
Не уже ли кто то думает что они там курам уколы делают....??
Куриный монополист в добавок будет ещё и справками про пользу курей торговать.