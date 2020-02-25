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 Суспільство
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Все про:курятина (6) Миронівський хлібопродукт (8)

 Вітчизняні виробники курятини вже не зможуть самовільно наносити маркування "Без антибіотиків". Таке право отримають лише ті, хто пройшов випробування, - Сергієнко

Незабаром вітчизняні виробники курятини вже не зможуть самовільно наносити маркування "Без антибіотиків". Таке право отримають лише ті, хто пройшов випробування.

Про це в інтерв'ю УНН розповіла директор з маркетингу компанії "Миронівський хлібопродукт" (Наша Ряба) Марина Сергієнко.

Зараз такі випробування проходять три великі виробники курятини та яєць, включно з "Миронівським хлібопродуктом".

"Асоціація "Союз птахівників України" випустила добровільний галузевий стандарт - вимоги до технології вирощування птиці та отримання продукції птахівництва без використання антимікробних засобів і/або без залишкових кількостей антимікробних речовин. Цей стандарт передбачає низку лабораторних досліджень, які оператори ринку мають провести з метою підтвердження відсутності антибіотиків у готовій продукції, і який ми впровадили на своїх птахофабриках", - розповіла вона

Нанесення нового маркування, затверджене прозорими вимогами, припинить нецільове використання слогана "Без антибіотиків" і введення споживачів в оману, впевнена Сергієнко.

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Також вона додала, що перехід на концепцію "Без антибіотиків" - процес не одного дня чи місяця.

"Кожен виробник і споживач мають розуміти, що це досить складна і багаторівнева задача. Що раніше буде прийнято рішення, то послідовніше і менш стресово відбуватиметься сам перехід. Але це вкрай важливо і потрібно робити", - впевнена вона.

МХП, за її словами, обмежив використання антибіотика задовго до проведення нинішніх випробувань.

"Ми почали процедуру переходу на антибіотик free ("Без антибіотиків") ще кілька років тому. Таке маркування означає, що не тільки в самій продукції в упаковці (PET-лоток) відсутні будь-які антибіотики, але також вони не застосовувалися в процесі вирощування птиці. Перехід на нову концепцію "Без антибіотиків" викликаний нашим прагненням до цілей сталого розвитку здоров'я людей і тварин", - підкреслила Сергієнко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177799
 
 
 Топ коментарі
 
"Без антибиотиков"- так не бывает, что бы не писали.

Если птице не давать их, то в современных условиях -на птицефабриках, все куры бы дохли от эпидемий, не доживая до товарного вида.
То же самое касается "органических" яиц.
Их ведь несут куры, которых кормят антибиотиками)
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да ладно врать ,без гормонов и антибиотиков за 45 дней курица не вырастит , возьмите сравните печень домашней курицы и курицы куриных королей ,вот вам и ответ на антибиотики
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есть еще третий вариант- писать так, как оно есть, то есть правду.
Каждый купит то, что захочет, если оно будет ему по карману.
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Об этом в интервью УНН рассказала директор по маркетингу компании "Мироновский хлебопродукт" (Наша Ряба) Марина Сергиенко.Источник: https://censor.net.ua/n3177799

А, ну это ж Костюк. Шо, ещё 800 млн.субсидии хочет небось?
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"Без антибиотиков"- так не бывает, что бы не писали.

Если птице не давать их, то в современных условиях -на птицефабриках, все куры бы дохли от эпидемий, не доживая до товарного вида.
То же самое касается "органических" яиц.
Их ведь несут куры, которых кормят антибиотиками)
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Якщо ввести ці норми то є два варіанти або закриватись або башляти за справки.
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есть еще третий вариант- писать так, как оно есть, то есть правду.
Каждый купит то, что захочет, если оно будет ему по карману.
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Ну раньше же куры как- то были без антибиотиков и гормонов.
Пусть не пишут значит производители заведомую ложь.
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Курей всегда кололи и делали им прививки.
Даже на советских колхозных птицефермах.
Нас со школы в классе пятом таскали в колхозный курятник помогать делать уколы курям.
Корм всегда был с добавками
Более- менее куры были настоящими те, которых выращивали дома.
И все.
Писать заведомую ложь- плохо)
В моей стране за это очень сильно наказывают)
Поэтому лгут оооочень нечасто.
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да ладно врать ,без гормонов и антибиотиков за 45 дней курица не вырастит , возьмите сравните печень домашней курицы и курицы куриных королей ,вот вам и ответ на антибиотики
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Если не вливать кучи антибиотиков, то все Наши Рябы передохнут, там где их сотни тысяч, это типа рекламный ход, который решили себе присвоить определенные производители
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Никому верить нельзя, доказано жизнью, чем больше пытаются убедить, тем больше жди подвоха.
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Посмотрел фильм "Темные воды" . Тяжелый осадок . Рекомендую ищущим правду .
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Так, это наверно то, о чем я пишу. Мировая ылита зарабатывает миллиарды, загрязняя окружающую среду. А теперь им хоть на Марс.
Потому как Земля - одна. И так или иначе мы все живем в одной и той же загрязненнной атмосфере.
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Косюк в шоке.
Больше от пэти дотаций нет, а ещё такое. Шо ж теперь, яхту продавать?
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Эти антибиотики...и прочая дрянь заложены уже в кормах...
Даже домашний бройлер без этих кормов не проживет и недели...подохнет...
Не уже ли кто то думает что они там курам уколы делают....??
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Ну спи с миром...близкий к теме ты наш...
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Ключевое здесь - и/или без остаточных количеств антимикробных веществ, потому що все кормили и будут кормить птицу а/б. Главное - не перед забоем.
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А куда антибиотики могут деться перед забоем? Раствориться? Антибиотики ето на всю жизнь. Иначе зачем бы их людям запрещали принимать без контрольно.
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Угу, было бы так, нашпиговали при рождении - и до старости хватало бы. На самом деле - шоб резистентных к а/б бацилл было поменьше.
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Вы не поняли сути приема антибиотиков. Вся проблема в том что бактерии привыкают к антибиотикам которыми вас пичкали в детстве и в жизни и становятся не восприимчивыми к лекарствам. И лечить вас даже при обычном гриппе будет нечем.
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А у меня что написано? И грипп а/б не лечится.
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Такое право будут иметь только те кто хорошо отслюнявил. Потому что ниодин производителькурятины не может написать что выращивал кур без антибиотиков так как ето невозможно в масштабах птицефермы
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Ну хотя бы, чтобы не одни антибиотики вместо курицы.
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Я работал в етой сфере лет пятнадцать назад. И мягко говоря, всем советую чтобы фабричную курятину детям не давали вообще, а лучше детям до 12 лет ее запретить.
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А взрослым нормально, пусть умирают что-ли ?! 😕
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как мило.зеленые гиены нашли очередной способ обдирать
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а я уже переживать начал, неужели ни один порохосос не гавкнет. Слава богу, хоть один, но нашёлся. Правда не в тем, но хоть так! Спасибо, друг!
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нехай косюки на кожну тушку свої морди штампують. їсти таку гидоту не буду, але куплю, буду з пневматики вправлятись по мішені.
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...Такое право получат только те, кто прошел испытание ..."медными" трубами ..."занесе" бабло...
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Ясній пень. хто не дал взятку - тот не будет наносить надпись. А я предлагаю наносить надпись - "произведено без дачи взяток"
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Сейчас зарыдаю!
Куриный монополист в добавок будет ещё и справками про пользу курей торговать.
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