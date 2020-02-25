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 За минулий тиждень найманці РФ 23 рази не допустили патрулі ОБСЄ на окуповану територію, - СЦКК

За минулий тиждень зафіксовано 23 випадки обмежень свободи пересування патрулів СММ ОБСЄ з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Майже половина всіх відмов і затримок у доступі до непідконтрольної уряду України території була зафіксована на блокпосту біля населеного пункту Верхньошироківське (кол. Октябр) на півдні Донецької області.

У щоденному звіті СММ ОБСЄ від 24 лютого оприлюднено інформацію про чергові два випадки відмови патрулю Місії в проїзді на непідконтрольну уряду України територію через блокпост біля населеного пункту Верхньошироківське. Також патрулю Місії відмовили в проїзді і через блокпост біля населеного пункту Староласпа.

За спостереженнями представників ОБСЄ, інші цивільні транспортні засоби вільно проїжджали через блокпости в обох напрямках.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177796
 
 
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А бубочка зможе зробити спільні патрулі! Ну, язиком точно...
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А зачем ОБСЕ тогда нужно , - Ну не пустили и шо им , а ничего . Даже не понятно кому пожаловались То .
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НУ И?...
Не допустили и что дальше?
Какие последствия или ответные шаги?
НИ-КА-КИХ!
И вы надеетесь, что они со временем "осознают и исправятся", "совесть их замучает"?

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А якесь там коронавірусне сцикливе зелене чмо ще розповідає всім маячню про якісь там "вибори", "спільне патрулювання ", "вибачення перед терористами" та іншу хрінь... Терміново викликайте йому бригаду ветеринарів з дурки і галоперідолу йому клізмою в дупу побільше
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Проще вызвать ассенизаторов, зачем тратиться на клизмы.
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