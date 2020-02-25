 За минулий тиждень найманці РФ 23 рази не допустили патрулі ОБСЄ на окуповану територію, - СЦКК

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Майже половина всіх відмов і затримок у доступі до непідконтрольної уряду України території була зафіксована на блокпосту біля населеного пункту Верхньошироківське (кол. Октябр) на півдні Донецької області.

У щоденному звіті СММ ОБСЄ від 24 лютого оприлюднено інформацію про чергові два випадки відмови патрулю Місії в проїзді на непідконтрольну уряду України територію через блокпост біля населеного пункту Верхньошироківське. Також патрулю Місії відмовили в проїзді і через блокпост біля населеного пункту Староласпа.

За спостереженнями представників ОБСЄ, інші цивільні транспортні засоби вільно проїжджали через блокпости в обох напрямках.

Читайте також: СММ ОБСЄ зафіксувала близько 360 вибухів біля краю ділянки розведення в Золотому