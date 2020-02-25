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 Суспільство, Здоров'я
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 Карантин та обмеження масових заходів, - глава Держпродспоживслужби Києва Рубан про дії на випадок епідемії коронавірусу

Превентивні заходи для недопущення коронавірусу в Україні схожі на ті, до яких вдаються під час грипу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Обозревателю" повідомив глава Держпродспоживслужби в м.Києві Олег Рубан.

"Зараз ми перебуваємо на хвилі захворюваності на грип та ГРВІ. Коронавірус теж належить до цих інфекцій. Під час відсутності відвідуваності шкіл, ліцеїв, вищих навчальних закладів, було прийнято рішення в Києві припиняти навчання і переходити на дистанційне навчання. Кожен регіон приймає свої рішення", - розповів Рубан.

У разі, якщо виникне загроза епідемії (як грипу, так і коронавірусу), скасовуватимуться і масові заходи.

"Це тільки коли буде загроза епідемії грипу, то, справді, вводяться обмеження щодо заходів у громадських місцях. Щодо коронавірусу - точно так само. Зараз ситуація стабільна і все контролюється", - заявив Рубан.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177795
 
 
 Топ коментарі
 
не выходите на Майдан, а-то коронавирус нападёт!

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Для того же и делается. Крломе того, уже в марте платить бюджетникам будет нечего. Нужно срочно найти виноватого. Виноватым окажется вирус. Зеленым нужна эпидемия.
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не выходите на Майдан, а-то коронавирус нападёт!

Знакомо?
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Для того же и делается. Крломе того, уже в марте платить бюджетникам будет нечего. Нужно срочно найти виноватого. Виноватым окажется вирус. Зеленым нужна эпидемия.
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Надо было ДУМАТЬ год назад ГОЛОВОЙ, а не корона+вирусом. .
Карантин и ограничение массовых мероприятий, - глава Госпродпотребслужбы Киева Рубан о действиях на случай эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 4931
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" Иду я на работу в Раду, а вдоль дороги мертвые с косами стоят... И тишина..." - Арахамия.
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а ще плакати мона поклеїти о врєдних прівичках
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В Украине эпидемия зебилизма. Она опаснее, чем эпидемия коронавируса. Хорошо только, что она уже пошла на спад.
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. Зараз ситуація стабільна і все контролюється Карантин та обмеження масових заходів, - глава Держпродспоживслужби Києва Рубан про дії на випадок епідемії коронавірусу - Цензор.НЕТ 7848
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