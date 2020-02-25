 В Україні розробляється система електронного кримінального судочинства, - Рябошапка

Про це сказав він на "Форумі реформ: на шляху до Вільнюсу" в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Зараз є пілотний проєкт між органами антикорупційної інфраструктури, між НАБУ, САП і Антикорупційним судом. Розробляється відповідна система електронного кримінального судочинства. Законопроєкт ми підготували. Я буквально кілька хвилин тому передав цей законопроєкт президенту. І після того, як Офіс президента відпрацює, я сподіваюся, що президент внесе цей законопроєкт до парламенту. І далі вже питання практичної імплементації. Ми також рухаємося в цьому напрямку. Я думаю, що до кінця року ми зможемо впровадити і кейс у рамках антикорупційної інфраструктури, і до кінця року ввести електронне кримінальне судочинство в рамках вже всієї системи кримінальної юстиції", - сказав Рябошапка.
щоб не було, боронь боже, судових помилок
Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Василий Крутчак во вторник, 25 февраля.
"Толик Матиос выторговывает в Офисе Генерального прокурора для себя должность. За пост Толик предлагает отдать компромат на Юру Луценко, а точнее видео на котором зафиксировано, как Юра берет взятку в особо крупном размере", - написал журналист.
Крутчак также добавил, что Луценко якобы знает о наличии у его бывшего зама компромата на него и поэтому "при любой возможности не забывает подлизнуть Матиосу".
"Ну дайте уже ту должность Толику, пусть все увидят то видео", - подытожил журналист.
спамлю усі твої пости на цій гілці. І раджу стулити писок і не відгавкуватися.
1. справу розвалить опер
2. справу розвалить слідчий
3. справу розвалить прокурор
4. голден карт справу розвалить суд