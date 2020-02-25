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Все про:судочинство (40) Рябошапка Руслан (284)

 В Україні розробляється система електронного кримінального судочинства, - Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка висловив надію на те, що вже до кінця нинішнього року в рамках всієї системи кримінальної юстиції буде введено електронне кримінальне судочинство.

Про це сказав він на "Форумі реформ: на шляху до Вільнюсу" в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз є пілотний проєкт між органами антикорупційної інфраструктури, між НАБУ, САП і Антикорупційним судом. Розробляється відповідна система електронного кримінального судочинства. Законопроєкт ми підготували. Я буквально кілька хвилин тому передав цей законопроєкт президенту. І після того, як Офіс президента відпрацює, я сподіваюся, що президент внесе цей законопроєкт до парламенту. І далі вже питання практичної імплементації. Ми також рухаємося в цьому напрямку. Я думаю, що до кінця року ми зможемо впровадити і кейс у рамках антикорупційної інфраструктури, і до кінця року ввести електронне кримінальне судочинство в рамках вже всієї системи кримінальної юстиції", - сказав Рябошапка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Справи про напади на активістів передадуть в СБУ, - Рябошапка. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177794
 
 
 Топ коментарі
 
Давайте ще електроне відбування покарань, в першу чергі для маніяків. А чо - "держава в смартфоні" же...
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ОПа 2 розробляє прогу Рябашапка в смартфоні.
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Давайте ще електроне відбування покарань, в першу чергі для маніяків. А чо - "держава в смартфоні" же...
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"... пилотный проект, ...разрабатывается, ...кейс,... ввести"- пздбл хв. журналисты нашли во Франции особняк рябошапки.
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разрабатывается/ давая понять что коломойских и прочих фирашей ему сажать некогда.
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на цей випадок там буде спеціальна блокировка на олігархів та їх наближених
щоб не було, боронь боже, судових помилок
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И сидеть преступники будут тоже электронно.
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Винні будуть обиратися по всіх електронних базах випадковим чином? Справа буде формуватись із добірки стандартних доказів, які сформовані в один кейс за логікою генератора випадкових чисел. Стаття та строк покарання можуть бути призначені в ручному режимі в залежності від стану банківського рахунку судді В Украине разрабатывается система электронного криминального судопроизводства, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4718
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Экс-глава военной прокуратуры и заместитель бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко Анатолий Матиос пытается купить себе должность в офисе генпрокурора, а за кресло чиновника готов "слить" компромат на своего прошлого шефа.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Василий Крутчак во вторник, 25 февраля.

"Толик Матиос выторговывает в Офисе Генерального прокурора для себя должность. За пост Толик предлагает отдать компромат на Юру Луценко, а точнее видео на котором зафиксировано, как Юра берет взятку в особо крупном размере", - написал журналист.

Крутчак также добавил, что Луценко якобы знает о наличии у его бывшего зама компромата на него и поэтому "при любой возможности не забывает подлизнуть Матиосу".

"Ну дайте уже ту должность Толику, пусть все увидят то видео", - подытожил журналист.
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Слухай, передай там по інстанціям, що всім відверто насрати на ваші історії про минулу владу!!! За зашкварвми і швидкістю втрати Україні зе-дебілам немає рівних!
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коментар відмічено як спам  
 
Ты откуда выскачило, из сортира БОРОВА ПЕТИ? Ты твёрдое или жидкое ?
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Смердючий кацапе з погремухою "пукін", посидь на "ОБСЕРвації". Тобто у спамі. Твоє смердіння ніхто вже не сприймає, у справжніх зебілів зараз ломка, очікуємо на суїциди. Не заважай спостерігати за цим шоу.
спамлю усі твої пости на цій гілці. І раджу стулити писок і не відгавкуватися.
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журналист Василий Крутчак - оксюморон. В мертвечука - лиш пропагандони від скабеєвої. Збрешуть - недорого візьмуть. Про "распятого мальчика" - нагадайте хто...
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А уголовные дела в суд Рябошапка будет в виде флешки, передавать? И суд - в виде видеоконференции...
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Ряба-шапка просто кумедний дурник - корупція процвітає, корупціонери відомі поіменно, затримані на гарячому але замість того щоб карати злочинців він перекладає відповідальність за судочинство з правоохоронної на якусь неіснуючу віртуальну "електронну систему". Це якась пародія на "великого брата" - віртуальне правосуддя в віртуальній країні. Мертве має судити живих? Чергова дурня від придурків...
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Чем дурнее дурня - тим по приколу зетіпілам.
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Для закриття кримінальної справи оберіть банківську картку:
1. справу розвалить опер
2. справу розвалить слідчий
3. справу розвалить прокурор
4. голден карт справу розвалить суд
В Україні розробляється система електронного кримінального судочинства, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5061
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подойдите к резетке и суньте туда пальцы - вас приговорено к высшей мере наказания...
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Ну тада уже все переводите в виртуал. Еду, воду, тюрьмі и Кловунов. Я им буду давать подсрачники.
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