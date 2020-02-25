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 Політика України, Економіка
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Все про:газ (1189) Нафтогаз (731) Коболєв (216)

 Низькі ціни на газ у Європі збережуться ще 2-3 роки, - Коболєв

У Нафтогазі очікують, що низькі ціни на природний газ в Європі збережуться впродовж найближчих 2-3 років.

Про це заявив глава правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв під час Українського енергетичного форуму в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Коболєв підкреслив, що падіння цін пов'язане з надлишком пропозиції зрідженого газу на світовому ринку.

"Влітку проводяться великі обсяги, які ніде зберігати. Є обмежені сховища в Європі, споживачі в Азії не можуть їх зберігати, оскільки у них немає таких сховищ, а споживання падає", - зазначив він.

У результаті, весь цей газ іде на європейський ринок, де створюється надлишок пропозиції, і ціна провалюється до дуже низького рівня. За словами Коболєва, ця тенденція зберігатиметься впродовж кількох наступних років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177792
 
 
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неужели они у одного дилера тарятся Низкие цены на газ в Европе сохранятся еще 2-3 года, - Коболев - Цензор.НЕТ 2041 а я и не знал))
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Поверніть високі ціни від Юльки,бо собак не вистачає платити за ваш дешевий газ))
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Надо срочно наглядову раду и концесию для хранилища хранилища.
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А що, це не клоун знизив ціни? А накази видає наліво та направо! Ну, головне тупий зепіпл хаває...
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И ЭТО ВЕЛИКАЯ ЗАСЛУГА ДВУХ СОЕВО- ЗЕЛЕНЫХ УБЛЮДКОВ- КОБЕЛЁВА И ВИТРЕНКО!
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премировать по 300 тысяч нефтегазовских коболей, премиальные взять с денег которые украинский народ уплатил за транзит
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