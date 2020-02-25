 До 2021 року в українських цирках не буде тварин і ця заборона буде законодавчою, - Мінкультури

Про це повідомляє пресслужба Міністерства на сторінці в мережі FFacebook, передає Цензор.НЕТ.
"До 2021 року в українських цирках не буде тварин і ця заборона буде законодавчою. Це принципово і для тварин, і для людей, бо усі заслуговують гуманного ставлення", - йдеться в повідомленні.
У міністерстві зазначили, що Україна впевнено рухається до переліку цивілізованих країн, де використання тварин в циркових-розважальної діяльності заборонено повністю або частково.
Такий законопроєкт підготовлений і зараз проходить громадське обговорення.
про животных в цирке
Від наявності звірів цирк завжди виграє, а від наявності клоунів в уряді країна програє.
В цирках животных уже почти не осталось- они переехали в ВР и Офис Бубочки.
А говорили что клоуны нихера не сделали...
А домашние животные?
А мясо в магазинах хотя бы будет?
По ветлікарнях, на м'ясокомбінати, коліями.
Хіба що туди.