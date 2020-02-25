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 Політика України, Суспільство
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Все про:тварини (165) законопроект (946) цирк (22) Міністерство культури, молоді та спорту (37)

 До 2021 року в українських цирках не буде тварин і ця заборона буде законодавчою, - Мінкультури

Міністерство культури, молоді та спорту закликає приєднуватися до обговорення майбутнього законопроєкту про заборону використання тварин у цирку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства на сторінці в мережі FFacebook, передає Цензор.НЕТ.

"До 2021 року в українських цирках не буде тварин і ця заборона буде законодавчою. Це принципово і для тварин, і для людей, бо усі заслуговують гуманного ставлення", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що Україна впевнено рухається до переліку цивілізованих країн, де використання тварин в циркових-розважальної діяльності заборонено повністю або частково.

Такий законопроєкт підготовлений і зараз проходить громадське обговорення.

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До 2021 року в українських цирках не буде тварин і ця заборона буде законодавчою, - Мінкультури 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177789
 
   
 Топ коментарі
 
Цирки- без звірів, влада - без клоунів! До 2021 года в украинских цирках не будет животных и этот запрет будет законодательным, - Минкультуры - Цензор.НЕТ 966
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еще бы о людях так думали наши власти, как о животных, а то к людям хуже отношение бывает
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хотели референдум, получите
про животных в цирке
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жалко животных До 2021 года в украинских цирках не будет животных и этот запрет будет законодательным, - Минкультуры - Цензор.НЕТ 3978 а шо с ними нафтогаз делать будет? на колбасу наверно пустят, Шарик спасайся и бабку предупреди.
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Цирки- без звірів, влада - без клоунів! До 2021 года в украинских цирках не будет животных и этот запрет будет законодательным, - Минкультуры - Цензор.НЕТ 966
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цирк завжди був зі звірами, а от клоуни у владі мабуть вперше лише в Україні. І результат нульовий. Плачевний, можна сказати, враховуючи те, що Україні треба лізти наверх, а клоуни - як гиря на шиї.
Від наявності звірів цирк завжди виграє, а від наявності клоунів в уряді країна програє.
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Цирк - это по своему исследование животных и общение с ними. Плохая идея отказаться от этого.
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Эрнесто Ча Какое "общение"? Бить животных хлыстами? Или держать в клетках, в жару и холод и возить их по всей стране, в грязи и голодными?
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еще бы о людях так думали наши власти, как о животных, а то к людям хуже отношение бывает
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В цирках животных уже почти не осталось- они переехали в ВР и Офис Бубочки. До 2021 года в украинских цирках не будет животных и этот запрет будет законодательным, - Минкультуры - Цензор.НЕТ 7382
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Zelya Vsyo

В цирках животных уже почти не осталось- они переехали в ВР и Офис Бубочки.

До 2021 року в українських цирках не буде тварин і ця заборона буде законодавчою, - Мінкультури - Цензор.НЕТ 6453
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вместо животных во втором отделении будет гей-парад
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Це урізання прав тварин - чому хомо можна, а іншим ні?
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Все цирковые животные и сами циркачи - в Раде.
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Вместо животных будет выступать квартал 95-73. До 2021 года в украинских цирках не будет животных и этот запрет будет законодательным, - Минкультуры - Цензор.НЕТ 3545
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Это что, Зеленского в цирк не будут пускать?
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ПЭРЭМОГА!!!
А говорили что клоуны нихера не сделали...
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Слава тебе Господи... давно пора, ненавижу цирк с детства, с тех пор, как увидел в Самаре ирину бугримову со львами..... был мал, но львов уже тогда было жаль. Наверное стал биологом из-за этого. Животных в цирке быть не должно. Никаких. Пусть клоунов дрессируют, если очень хочется
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Вперед, в Африку, бороться против млнеров-охотников и браконьеров убивающих слонов и носорогов! Начни с шуфрича....
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А конные виды спорта останутся?

А домашние животные?

А мясо в магазинах хотя бы будет?
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Це правильно, животньіе должні вирости і тут же піти на ковбасу,оце і є щасття тварин-померти за народне благо, лягти кістками, а то в циркі дуже багато вони живуть, фкусно жруть в люди вибиваються
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давно пора перестать тварин мучити,самі дресируйтесь
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Референдум по этому вопросу! Участвуют только дети! Это уже варьете , а не цирк !
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до 2021-го года не будет, а потом надеемся животные появятся вновь
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Дресирувальникам куди йти працювати?
По ветлікарнях, на м'ясокомбінати, коліями.
Хіба що туди.
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Чего не сделаешь ради хайпа. Уверен, в цирках более гуманное отношение к животным чем на молочных фермах и скотобойнях. Но от молока и мяса никто отказываться не хочет, что автоматически влечет к негуманному отбору молока у бедных коровок и затем ещё более негуманному их забою. А вот попиариться на 15-20 животных в Украине, которые ещё остались в украинских цирках - намного легче и выгоднее.
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