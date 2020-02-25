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Все про:Крим (8798) Латвія (269) Донбас (15398) деокупація (350) Разумков Дмитро (388) Левітс (5)

 Повернення окупованих Криму і Донбасу однаково пріоритетні для України, - Разумков

Повернення окупованих Російською Федерацією територій Криму та частини Донбасу є пріоритетними для української влади, заявляє голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Безумовно, буде різний підхід до вирішення цих питань, але для нас вони однаково пріоритетні. Адже і там, і там наші громадяни, наші землі", - сказав Разумков на зустрічі з президентом Латвії Егілсом Левітсом у вівторок у Ризі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

Разумков подякував Левітсу за готовність Латвії на міжнародній арені підтримувати Україну в її боротьбі за територіальну цілісність і суверенітет.

"Там, де не може говорити Україна, - говорить Латвія. Там, де не чути один голос, - почують декілька. Ми відчуваємо підтримку Латвійської Республіки в рамках роботи ПАРЄ, ООН та інших міжнародних організацій, і це дуже важливо для України", - зазначив голова парламенту.

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Спікер українського парламенту висловив президенту Латвії подяку за підтримку України на шляху до членства в НАТО. "Ми співпрацюємо на користь не тільки України, але і всієї Європи, і робимо все залежне від нас для збереження демократичних принципів", - зазначив Разумков.

У свою чергу Левітс висловив надію, що цей візит дасть позитивний імпульс взаєминам між державами. Зокрема, він акцентував на необхідності розвивати співпрацю в рамках Східного партнерства.

На що Разумков сказав, що цей напрям є важливим для України. "Сподіваюся, якісна комунікація на рівні дипломатичних місій, парламентаріїв і чиновників дозволить поглибити співпрацю між нашими країнами", - зазначив він.

Як повідомлялося, Разумков перебуває 24-25 лютого з офіційним візитом в Латвії, після завершення якого вирушить з візитом до Естонії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177788
 
 
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Хватит болтать, надо прорабатывать планы по освобождению территорий. Возвращение оккупированных Крыма и Донбасса одинаково приоритетны для Украины, - Разумков - Цензор.НЕТ 7716
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"Там, где не может говорить Украина, говорит Латвия. Там, где не слышно один голос - услышат несколько. Мы чувствуем поддержку Латвийской Республики в рамках работы ПАСЕ, ООН и других международных организаций, и это очень важно для Украины", - отметил председатель парламента.


Возвращение оккупированных Крыма и Донбасса одинаково приоритетны для Украины, - Разумков - Цензор.НЕТ 7851

Источник:https://censor.net.ua/n3177788
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Треба так - Возвращение оккупированных русскими Крыма и Донбасса
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Сахар.
Сахар...
Сахар...
Повторите сто раз и во рту станет сладко.
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Мы не можем вернуть в Украину отрезанные от неё земли на Востоке нашей страны, но при этом мы планируем возвращать Крым? К чему такие громкие и пустопорожние заявления?
Давайте теперь ещё и на Латвию переложим наши проблемы, а сами разляжемся на берегу и будем ждать когда будет проплывать мимо нас Крым, шобы мы его подсакой подхватили и затащили на свой берег. Всё как в той сказке...
Какой нахрен Крым, если мы не можем вернуть себе даже Донбасс?!
Може пора смотреть реально на вещи, а не продолжать волать избитые мантры, которые ни на шо уже не действуют?
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Если это правда, почему не финансируется АТР ?
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Разумков - брехло!
Кстати еще не один политик не сказал правды о потерянных территориях. А правда в том, что не одна из утраченных территорий больше никогда не будет Украиной, никогда! Там уже давно живут другие люди, другие хотя бы потому, что у них гражданство "соседней" страны....
Надо строить стены как между Мексикой и США, рыть рвы непреодолимые, контрольно-следовые полосы..... это правда, все остальное - спекуляция на патриотических чувствах.
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Всё может вернуться в одночасье, но шаги надо предпринимать, а не надежда на дружбу с врагом, который её абсолютно не воспринимает, а только давит.
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