 Повернення окупованих Криму і Донбасу однаково пріоритетні для України, - Разумков

"Безумовно, буде різний підхід до вирішення цих питань, але для нас вони однаково пріоритетні. Адже і там, і там наші громадяни, наші землі", - сказав Разумков на зустрічі з президентом Латвії Егілсом Левітсом у вівторок у Ризі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.
Разумков подякував Левітсу за готовність Латвії на міжнародній арені підтримувати Україну в її боротьбі за територіальну цілісність і суверенітет.
"Там, де не може говорити Україна, - говорить Латвія. Там, де не чути один голос, - почують декілька. Ми відчуваємо підтримку Латвійської Республіки в рамках роботи ПАРЄ, ООН та інших міжнародних організацій, і це дуже важливо для України", - зазначив голова парламенту.
Спікер українського парламенту висловив президенту Латвії подяку за підтримку України на шляху до членства в НАТО. "Ми співпрацюємо на користь не тільки України, але і всієї Європи, і робимо все залежне від нас для збереження демократичних принципів", - зазначив Разумков.
У свою чергу Левітс висловив надію, що цей візит дасть позитивний імпульс взаєминам між державами. Зокрема, він акцентував на необхідності розвивати співпрацю в рамках Східного партнерства.
На що Разумков сказав, що цей напрям є важливим для України. "Сподіваюся, якісна комунікація на рівні дипломатичних місій, парламентаріїв і чиновників дозволить поглибити співпрацю між нашими країнами", - зазначив він.
Як повідомлялося, Разумков перебуває 24-25 лютого з офіційним візитом в Латвії, після завершення якого вирушить з візитом до Естонії.
Источник:https://censor.net.ua/n3177788
Сахар...
Сахар...
Повторите сто раз и во рту станет сладко.
ссср
ссср
Тыц и нет его...
Давайте теперь ещё и на Латвию переложим наши проблемы, а сами разляжемся на берегу и будем ждать когда будет проплывать мимо нас Крым, шобы мы его подсакой подхватили и затащили на свой берег. Всё как в той сказке...
Какой нахрен Крым, если мы не можем вернуть себе даже Донбасс?!
Може пора смотреть реально на вещи, а не продолжать волать избитые мантры, которые ни на шо уже не действуют?
Кстати еще не один политик не сказал правды о потерянных территориях. А правда в том, что не одна из утраченных территорий больше никогда не будет Украиной, никогда! Там уже давно живут другие люди, другие хотя бы потому, что у них гражданство "соседней" страны....
Надо строить стены как между Мексикой и США, рыть рвы непреодолимые, контрольно-следовые полосы..... это правда, все остальное - спекуляция на патриотических чувствах.