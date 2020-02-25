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 Політика України
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Все про:ООН (1404) жертви (363) Донбас (15398)

 За шість років війни на Донбасі загинули понад 3 350 мирних жителів, понад 7 тисяч - були поранені, - ООН

За шість років війни на сході України загинули понад 3350 мирних жителів, серед них - 147 дітей.

Про це заявив заступник глави Моніторингової місії ООН з прав людини Бенжамін Моро під час міжнародної конференції "Захист мирного населення в умовах збройного конфлікту" в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За 6 років більш як 3 350 мирних жителів було вбито. Понад 7 тисяч осіб дістали поранення. Серед них - 147 дітей загинули, поранено 383 дитини", - заявив Моро.

Представник моніторингової місії ООН наголосив, що уряд України мусить реалізовувати план заходів щодо компенсацій жертвам конфлікту. "Необхідно поважати потреби жертв такого конфлікту. Також пам'ятати про майбутнє країни, про необхідність розбудовувати мир надалі, про здійснення соціальних виплат - це теж необхідно. Уряд має забезпечити це незалежно від того, чи знаходяться його громадяни в Донецьку чи у Севастополі", - наголосив Моро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку війни на Донбасі загинули 147 дітей, - Human Right Watch

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177784
 
 
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Это те мирные,которые в "ополчении"состояли или на референдум ходили?
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Нужно спросить у местных стоило ли "просить" путина вводить войска и выдавать местным бандитам оружие? Да и вообще стоила ли российская тряпка (флаг) скольких жизней?
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только и умеют, что мониторить и писать красивые слова
пускай Рашку обуздают для начала
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"правительство должно реализовывать план мероприятий о компенсациях жертвам конфликта" - чье, пардон, правительство?
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Не понимаю статистику... Всего погибло пишут - 13000 украинцев, из них 3350 гражданских, около 3000 военных... Остальные кто?
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