 Главу НСЗУ не затвердять, поки Скалецька на обсервації, - "слуга народу" Радуцький

Про це сказав голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький коментарі LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Тому що людина, яка має проводити співбесіду, зараз перебуває на обсервації. Це міністр охорони здоров'я", - відповів Радуцький на запитання, чому Кабмін зволікає із призначенням нового глави НСЗУ.
Ця посада стала вакантною у грудні 2019 року, коли подав у відставку Олег Петренко. Обов'язки глави НСЗУ зараз виконує заступниця Петренка Оксана Мовчан.
https://trurost.livejournal.com/210518.html
Изо рта *********** Зеленского полилась вонючая жижа в адрес украинцев - это и "стадо", и "средневековье", и "вирус ненависти".
Зеля, скажи прямо, что ты обосрался, получив первый мини-Майдан. Думал, что в не пределов Киева живет послушное быдло, а получилось совсем наоборот? Люди делом показали своё отношение к тебе , как и твоё настоящее место в рейтинге. "Зелёный" электорат Полтавщины подвёл.
Вместо того, чтобы разыскивать и привлекать "подстрекателей", лучше бы разобрался в том, кто отдал приказ на штурм протестующих, предварительно согнав в посёлок бронетехнику и "космонавтов".
Не было бы приказа на штурм - не было бы ничего. Если его отдал не ты, то спроси у своего ары, он-то точно тебе скажет. Ищи говно внутри себя, а не в украинцах.
В Италии десяток городов закрылся - школы, рестораны и т.д., людей просят не выходить из домов. Туристы массово покидают места, куда свозят "уханьцев".
А новосанжарцам куда бежать? Они у себя дома. А в случае их заболевания, ты сможешь им обеспечить тот же уровень медицинского обслуживания - хотя бы, как в Китае, не говоря о странах Западной Европы? Что ты дал украинцам, как президент, чтобы они уважали тебя и верили? Шоу и сериалы?
Зеля, это именно ты, придурок, создал конфликт. Привыкай к тому, что не все от тебя тащатся, и далеко не все готовы смело умереть от короновируса, ради твоей тупой идеи "не стада".
Народ как раз и показал, что он не стадо, именно это тебя и взбесило. Ну где же мы тебе стадо найдем? Ехай в Рашку, что-ли, где великодуховным народом-нестадом обеспечена беспрецедентная стабильность власти.
И вообще, на примере Новых Санжар, Зеля показал своё отношение к Майдану, как таковому. Слабый, мстительный, злопамятный, трусливый и подлый "лидер", чуждого ему народа, и полный антиевропейских, антидемократических взглядов, человек мафиозного склада ума и поведения.
отсюда
https://trurost.livejournal.com/210518.html
передайте цьому кацапові шо не на обсервації, а в обсервації
Тату де мамо?
в
Это как Матросов поскользнулся и случайно упал на ДОТ
Громадяни , що проголосували за Сцикуна та всю ту зєбанду - Вас "сделали". І як висловилися оте лисе чмо на фото вище - #### в жопу 🈂