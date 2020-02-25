 Главу НСЗУ не затвердять, поки Скалецька на обсервації, - "слуга народу" Радуцький

Про це сказав голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький коментарі LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Тому що людина, яка має проводити співбесіду, зараз перебуває на обсервації. Це міністр охорони здоров'я", - відповів Радуцький на запитання, чому Кабмін зволікає із призначенням нового глави НСЗУ.

Ця посада стала вакантною у грудні 2019 року, коли подав у відставку Олег Петренко. Обов'язки глави НСЗУ зараз виконує заступниця Петренка Оксана Мовчан.

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