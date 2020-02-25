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 Суспільство
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Все про:НСЗУ (25) Радуцький Михайло (54) Зоряна Скалецька (92) обсервація (6)

 Главу НСЗУ не затвердять, поки Скалецька на обсервації, - "слуга народу" Радуцький

Нового керівника Національної служби здоров'я не затвердять, поки міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька перебуває на обсервації.

Про це сказав голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький коментарі LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Тому що людина, яка має проводити співбесіду, зараз перебуває на обсервації. Це міністр охорони здоров'я", - відповів Радуцький на запитання, чому Кабмін зволікає із призначенням нового глави НСЗУ.

Ця посада стала вакантною у грудні 2019 року, коли подав у відставку Олег Петренко. Обов'язки глави НСЗУ зараз виконує заступниця Петренка Оксана Мовчан.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На посаду глави Нацслужби здоров'я претендують вісім осіб, - Нацагентство з держслужби. ПЕРЕЛІК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177782
 
 
 Топ коментарі
 
Сьогодні тітка в скафандрі сказала, що вона крута і може керувати міністерством навіть з палати, головне щоб фізрук частіше заходив. ЗІ везіть на співбесіду в пансіонат.
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ЗеЛупа

https://trurost.livejournal.com/210518.html

Изо рта препиздента Зеленского полилась вонючая жижа в адрес украинцев - это и "стадо", и "средневековье", и "вирус ненависти".

Зеля, скажи прямо, что ты обосрался, получив первый мини-Майдан. Думал, что в не пределов Киева живет послушное быдло, а получилось совсем наоборот? Люди делом показали своё отношение к тебе , как и твоё настоящее место в рейтинге. "Зелёный" электорат Полтавщины подвёл.

Вместо того, чтобы разыскивать и привлекать "подстрекателей", лучше бы разобрался в том, кто отдал приказ на штурм протестующих, предварительно согнав в посёлок бронетехнику и "космонавтов".
Не было бы приказа на штурм - не было бы ничего. Если его отдал не ты, то спроси у своего ары, он-то точно тебе скажет. Ищи говно внутри себя, а не в украинцах.

В Италии десяток городов закрылся - школы, рестораны и т.д., людей просят не выходить из домов. Туристы массово покидают места, куда свозят "уханьцев".
А новосанжарцам куда бежать? Они у себя дома. А в случае их заболевания, ты сможешь им обеспечить тот же уровень медицинского обслуживания - хотя бы, как в Китае, не говоря о странах Западной Европы? Что ты дал украинцам, как президент, чтобы они уважали тебя и верили? Шоу и сериалы?

Зеля, это именно ты, придурок, создал конфликт. Привыкай к тому, что не все от тебя тащатся, и далеко не все готовы смело умереть от короновируса, ради твоей тупой идеи "не стада".

Народ как раз и показал, что он не стадо, именно это тебя и взбесило. Ну где же мы тебе стадо найдем? Ехай в Рашку, что-ли, где великодуховным народом-нестадом обеспечена беспрецедентная стабильность власти.

И вообще, на примере Новых Санжар, Зеля показал своё отношение к Майдану, как таковому. Слабый, мстительный, злопамятный, трусливый и подлый "лидер", чуждого ему народа, и полный антиевропейских, антидемократических взглядов, человек мафиозного склада ума и поведения.

отсюда
https://trurost.livejournal.com/210518.html
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Этой обсервацией скалецкая показала, что без разницы есть она или нет её... Отака ХХХХ, малята! Главу НСЗУ не утвердят, пока Скалецкая на обсервации, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 3656
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Что любопытно, не соврала. Толку от нее ноль, что она есть, что ее нет. Что с куклы взять кроме анализа?
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Обижаете -- Через обсер(в)ацию. \ нужное подчеркнуть \
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Сьогодні тітка в скафандрі сказала, що вона крута і може керувати міністерством навіть з палати, головне щоб фізрук частіше заходив. ЗІ везіть на співбесіду в пансіонат.
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ЗеЛупа

https://trurost.livejournal.com/210518.html

Изо рта *********** Зеленского полилась вонючая жижа в адрес украинцев - это и "стадо", и "средневековье", и "вирус ненависти".

Зеля, скажи прямо, что ты обосрался, получив первый мини-Майдан. Думал, что в не пределов Киева живет послушное быдло, а получилось совсем наоборот? Люди делом показали своё отношение к тебе , как и твоё настоящее место в рейтинге. "Зелёный" электорат Полтавщины подвёл.

Вместо того, чтобы разыскивать и привлекать "подстрекателей", лучше бы разобрался в том, кто отдал приказ на штурм протестующих, предварительно согнав в посёлок бронетехнику и "космонавтов".
Не было бы приказа на штурм - не было бы ничего. Если его отдал не ты, то спроси у своего ары, он-то точно тебе скажет. Ищи говно внутри себя, а не в украинцах.

В Италии десяток городов закрылся - школы, рестораны и т.д., людей просят не выходить из домов. Туристы массово покидают места, куда свозят "уханьцев".
А новосанжарцам куда бежать? Они у себя дома. А в случае их заболевания, ты сможешь им обеспечить тот же уровень медицинского обслуживания - хотя бы, как в Китае, не говоря о странах Западной Европы? Что ты дал украинцам, как президент, чтобы они уважали тебя и верили? Шоу и сериалы?

Зеля, это именно ты, придурок, создал конфликт. Привыкай к тому, что не все от тебя тащатся, и далеко не все готовы смело умереть от короновируса, ради твоей тупой идеи "не стада".

Народ как раз и показал, что он не стадо, именно это тебя и взбесило. Ну где же мы тебе стадо найдем? Ехай в Рашку, что-ли, где великодуховным народом-нестадом обеспечена беспрецедентная стабильность власти.

И вообще, на примере Новых Санжар, Зеля показал своё отношение к Майдану, как таковому. Слабый, мстительный, злопамятный, трусливый и подлый "лидер", чуждого ему народа, и полный антиевропейских, антидемократических взглядов, человек мафиозного склада ума и поведения.

отсюда
https://trurost.livejournal.com/210518.html
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i шо вона на неї робить? Главу НСЗУ не утвердят, пока Скалецкая на обсервации, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 8856
передайте цьому кацапові шо не на обсервації, а в обсерваціїГлаву НСЗУ не утвердят, пока Скалецкая на обсервации, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 9186
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Та ти шо? А вона казала, що знаходження в тій обсервації не заважає їй виконувати обов'язки міністра. Ви там вже визначтесь, що брехати
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Не дай бог пандемии или вспышки у нас этого заболевания боюсь, что благодаря медицинским "реформам" обсервация превратится в полнейшую обсирацию нашего здравохранения.
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вот наглядный пример когда эмоциональная дурь "героизма " мешает интересам страны
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какой героизм, ее поставили перед фактом что она идет туда и живет с ними 14 дней.
Это как Матросов поскользнулся и случайно упал на ДОТ
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Понятно - ванька есть, маньки нет, манька есть - ваньки нет, куда ж им спешить...
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Яке бридке і тупе рило в цього Зє-вилупка. І цей фершал-недоучка разом з "міністром МінЗє" без вищої медичної освіти сьогодні вирішують питання охорони здоров'я всього населення України ?!!
Громадяни , що проголосували за Сцикуна та всю ту зєбанду - Вас "сделали". І як висловилися оте лисе чмо на фото вище - #### в жопу 🈂
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