 Перші результати тестування на коронавірус евакуйованих з Уханя українців оприлюднять завтра, - радник прем'єра Турупалов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це він повідомив під час брифінгу щодо евакуйованих з Уханя громадян України та іноземців у Нових Санжарах Полтавської області.
"Сьогодні шостий день обсервації, на об'єкті у нас все в порядку, все йде в штатному режимі, всі почуваються добре, підвищень температури немає. Сьогодні вранці був скринінг, у нас все добре", - заявив Турупалов.
"Сьогодні ми закінчили відбирати проби для тестів у 100% людей, які були залучені, - це не тільки люди, які були евакуйовані з Китаю, а також обслуговуючий їх персонал, служби ДСНС, Нацгвардія, поліція ... Сьогодні результати були передані в лабораторію. Завтра ми очікуємо результати тестів у громадян, у яких вони були взяті напередодні, і проінформуємо вас про це", - підкреслив він.
Також Турупалов зазначив, що ніяких позаштатних ситуацій у Нових Санжарах немає.
Крім того, радник прем'єр-міністра зазначив, що в Україні зараз не зареєстровано жодного випадку коронавірусу, і уряд тримає ситуацію повністю під контролем як в Нових Санжарах, в зоні обсервації, так і на кордонах і всередині країни.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.
В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.
Всього на обсервації перебуває 94 людини – включно з екіпажем і супроводжувальними особами.
На счетах аппарата (это юридическое лицо) СНБО Украины находится 18,779 млрд. гривен. Куда уже ушли 1,221 млр. гривен мы не знаем (это вопрос к ведомству Пацкана) , но именно с этих денег на 7,36 млн. гривен профинансированы мероприятия т.н. "платформы примирения" (не предусмотрены бюджетом). Кстати нынешний руководитель аппарата СНБО до сих пор имеет статус "исполняющий обязанности". Это означает что все финансовые бумаги визирует либо глава, либо секретарь СНБО (Зеленский\Данилов). Эти деньги так и не переданы в общий фонд бюджета и фактически являются личным загашником Зеленского. Исходя из того, что доходная часть бюджета по результатам двух месяцев показывает крутое падение, а медицина профинансирована только по первый квартал 2020 года (так заложена субвенция в бюджете), именно отсюда нужно брать деньги на финансирование противоэпидемических мероприятий, закупку оборудования и медикаментов. Или эти деньги Зеленский хранит под что то другое?.
На данный момент Украина имеет в наличии 63 комплекта костюмов высшей степени эпидемиологической защиты (на складах). Украина имеет реактивы для проведения обследования приблизительно 1000 человек. В Украине отсутствуют специализированные герметические капсулы для транспортировки заболевших. В Украине не создано ни одного регионального центра размещения заболевших оборудованного соответственно требований ВОЗ.
"У нас есть четкий план действия в случае обнаружения заболевания COVID-19" премьер=министр Гончарук. Интересно какой?
- кунєшна єсь!
Чого дурня про дурне питати? Відповідь буде однозначно дурнувата!
всі смерті від короновірусу списувати на грип.
пишеть шо якісь сквирiнг у когось був, усе у нiх хорошо